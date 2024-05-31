Топ-5 дизайнов ворот для частного дома и дачи

Posted 31 мая, 12:00
Published 31 мая, 12:00
Modified 9 сентября, 20:13
Updated 9 сентября, 20:13
Ворота имеют внутреннюю квадратную стальную трубчатую матрицу. Полностью автоматизированные, они откидываются внутрь при открывании.
Современные раздвижные ворота черного цвета перед этим современным домом в Южной Калифорнии, которые, когда не используются скрываются за белой стеной, дополняя черно-белый современный фасад.
Эти старинные ворота балийского храма являются частью ландшафта в азиатском стиле. Другие элементы сада включают брусчатку из голубого камня, гигантских райских птиц, банановые деревья с красными листьями, черный бамбук и японскую кровавую траву.
Черные металлические ворота состоят из почти сплошных панелей по обе стороны перфорированной металлической двери с геометрическим круговым рисунком, который добавляет интереса, позволяя проникать свету.
Современные раздвижные деревянные шиферные ворота у подножия подъездной дорожки, которые придают этому двору перед домом в Лос-Анджелесе обновленный вид.
Деревянные рейки придают конструкции ворот воздушность, а раздвижной механизм придает фасаду аккуратный вид, когда ворота открыты.
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