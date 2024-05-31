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Posted 31 мая, 12:00

Published 31 мая, 12:00

Modified 9 сентября, 20:13

Updated 9 сентября, 20:13

Топ-5 дизайнов ворот для частного дома и дачи

31 мая 2024, 12:00
Раскрываем дизайны ворот для дома, которые популярны в этом году.

Дизайн стальных ворот

Ворота имеют внутреннюю квадратную стальную трубчатую матрицу. Полностью автоматизированные, они откидываются внутрь при открывании.

Современные раздвижные ворота

Современные раздвижные ворота черного цвета перед этим современным домом в Южной Калифорнии, которые, когда не используются скрываются за белой стеной, дополняя черно-белый современный фасад.

Дизайн ворот в азиатском стиле

Эти старинные ворота балийского храма являются частью ландшафта в азиатском стиле. Другие элементы сада включают брусчатку из голубого камня, гигантских райских птиц, банановые деревья с красными листьями, черный бамбук и японскую кровавую траву.

Перфорированные металлические ворота

Черные металлические ворота состоят из почти сплошных панелей по обе стороны перфорированной металлической двери с геометрическим круговым рисунком, который добавляет интереса, позволяя проникать свету.

Раздвижные деревянные решетчатые ворота

Современные раздвижные деревянные шиферные ворота у подножия подъездной дорожки, которые придают этому двору перед домом в Лос-Анджелесе обновленный вид.

Деревянные рейки придают конструкции ворот воздушность, а раздвижной механизм придает фасаду аккуратный вид, когда ворота открыты.

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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Сад и огород
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