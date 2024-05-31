Танкетка снова в моде: как не ошибиться с выбором модной обуви

Posted 31 мая, 07:28
Published 31 мая, 07:28
Modified 10 сентября, 01:26
Updated 10 сентября, 01:26
Танкетка — разновидность платформы, которая отличается достаточно плавным подъемом и монолитной конструкцией. От обуви на каблуках модели на танкетке отличаются удобством, поскольку они распределяют вес максимально равномерно. Сама танкетка может быть низкой, высокой — какой угодно.
Чтобы не ошибиться в выборе обуви на танкетке в 2024 году, ориентируйтесь на актуальные тренды прошедших лет. Несколько десятилетий назад модницы носили туфли с открытой пяткой, босоножки на фигурных танкетках. Все это актуально и сегодня, так что можете смело выбирать для своего гардероба такие решения. Отличным вариантом будут туфли на танкетке, выдержанные в ярких гаммах, дополненные вставками с металлическим блеском.
Можно выбрать обувь на танкетке, которая смотрится подчеркнуто лаконично — сдержанные цветовые гаммы, отсутствие броского декора. Такие туфли и босоножки часто выполняются из мягкой однотонной кожи, обязательно натуральной. Для более оригинальных ансамблей можно выбрать танкетки, декорированные элементами плетения.
Совершенно точно в антитрендах этого сезона будет обувь на пробковой танкетке. Такие модели остались далеко в прошлом, поэтому если вы хотите выглядеть актуально, от нее лучше отказаться.
Не самый удачный вариант — кроссовки на танкетке. Даже в начале нулевых модницы относились к ним скептически, а сегодня подобные решения и вовсе воспринимаются исключительно в ироническом контексте.
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