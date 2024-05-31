Танкетка снова в моде: как не ошибиться с выбором модной обуви

Чтобы не ошибиться в выборе обуви на танкетке в 2024 году, ориентируйтесь на актуальные тренды прошедших лет. Несколько десятилетий назад модницы носили туфли с открытой пяткой, босоножки на фигурных танкетках. Все это актуально и сегодня, так что можете смело выбирать для своего гардероба такие решения. Отличным вариантом будут туфли на танкетке, выдержанные в ярких гаммах, дополненные вставками с металлическим блеском.