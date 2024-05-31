Опасная защита: как солнцезащитный крем может навредить вашей коже

SPF защищают кожу от ожогов, старения, онкологических заболеваний. Солнечные лучи неоднородны: одни из них (тип А) влияют на глубокие слои кожи, вызывают мутации, меняют структуру коллагена. Другие (тип B) влияют на верхний слой кожи, провоцируя появление ожогов. Даже если солнце не слишком яркое или день выдался пасмурным, ультрафиолет (лучи А) все равно оказывает на кожу пагубное влияние. Поэтому, выходя из дома, не забывайте наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем.