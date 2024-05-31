Опасная защита: как солнцезащитный крем может навредить вашей коже

Posted 31 мая, 15:49
Published 31 мая, 15:49
Modified 10 сентября, 01:25
Updated 10 сентября, 01:25
Кремы с SPF-фильтром содержат масла, которые окисляются через определенное время. Поэтому, если вы воспользовались солнцезащитным средством прошлым летом, не стоит хранить его до будущего года. При использовании такого крема возникает риск пигментации из-за воздействия свободных радикалов на меланоциты (клетки кожи).
Впрочем, при острой необходимости такое средство все еще можно использовать, при условии, что у него не истек срок годности. В любом случае не затягивайте с покупкой нового солнцезащитного средства.
При покупке нового средства обращайте внимание на фильтры. Если в креме больше физических фильтров, наносите его поверх макияжа. Фильтры будут работать как зеркало, «отбивая атаки» солнечных лучей. Если в средстве больше химических фильтров, наносите его непосредственно на кожу.
Разобраться с особенностями SPF просто: если в составе есть оксид цинка и диоксид титана — значит, средство наносится поверх косметики, в противном случае — прямо на кожу. Также обращайте внимание на текстуру солнцезащитного средства — она не должна приносить вам дискомфорт.
SPF защищают кожу от ожогов, старения, онкологических заболеваний. Солнечные лучи неоднородны: одни из них (тип А) влияют на глубокие слои кожи, вызывают мутации, меняют структуру коллагена. Другие (тип B) влияют на верхний слой кожи, провоцируя появление ожогов. Даже если солнце не слишком яркое или день выдался пасмурным, ультрафиолет (лучи А) все равно оказывает на кожу пагубное влияние. Поэтому, выходя из дома, не забывайте наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем.
Если вы сомневаетесь, наносить SPF или обойтись без него, воспользуйтесь приложением, которое отображает ультрафиолетовый индекс. Если он больше 2, желательно нанести солнцезащитное средство.
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