Как правильно выбрать солнечные очки: советует офтальмолог

Posted 31 мая, 09:13
Published 31 мая, 09:13
Modified 10 сентября, 01:25
Updated 10 сентября, 01:25
Выбирая солнцезащитные очки, важно обращать внимание на наличие у них маркировки. Если ее нет, то аксессуар потенциально опасен, поскольку он может и не обеспечивать никакой защиты от УФ-лучей.
Офтальмологи рекомендуют выбирать солнцезащитные очки, имеющие специальную маркировку — UV 400. Что она означает? Линзы у таких очков блокируют практически 100% вредных лучей ультрафиолета. То есть речь идет о настоящих солнцезащитных очках.
В продаже можно найти очки и с другой степенью защиты, однако в этом случае должны быть перечислены ограничения. К примеру, должно быть указано, что в таких очках не рекомендуется смотреть на солнце.
Влияет ли цена солнцезащитных очков на их качество? В целом да, однако стоимость аксессуаров нельзя назвать гарантией того, что они будут хорошо защищать от воздействия УФ-лучей.
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