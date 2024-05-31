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Posted 31 мая, 09:13

Published 31 мая, 09:13

Modified 10 сентября, 01:25

Updated 10 сентября, 01:25

Как правильно выбрать солнечные очки: советует офтальмолог

Как правильно выбрать солнечные очки: советует офтальмолог

31 мая 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney
Как правильно выбрать солнечные очки: советует офтальмолог
Вы знали, что неправильно подобранные солнцезащитные очки могут нанести ущерб вашему зрению? Рассказываем, как не ошибиться в выборе, и принимаем во внимание рекомендации офтальмолога.

Правила выбора

Выбирая солнцезащитные очки, важно обращать внимание на наличие у них маркировки. Если ее нет, то аксессуар потенциально опасен, поскольку он может и не обеспечивать никакой защиты от УФ-лучей.

Офтальмологи рекомендуют выбирать солнцезащитные очки, имеющие специальную маркировку — UV 400. Что она означает? Линзы у таких очков блокируют практически 100% вредных лучей ультрафиолета. То есть речь идет о настоящих солнцезащитных очках.

Офтальмологи рекомендуют выбирать солнцезащитные очки, имеющие специальную маркировку — UV 400Офтальмологи рекомендуют выбирать солнцезащитные очки, имеющие специальную маркировку — UV 400
Офтальмологи рекомендуют выбирать солнцезащитные очки, имеющие специальную маркировку — UV 400. Фото: Изображение Midjourney

В продаже можно найти очки и с другой степенью защиты, однако в этом случае должны быть перечислены ограничения. К примеру, должно быть указано, что в таких очках не рекомендуется смотреть на солнце.

Влияет ли цена солнцезащитных очков на их качество? В целом да, однако стоимость аксессуаров нельзя назвать гарантией того, что они будут хорошо защищать от воздействия УФ-лучей.

#Здоровье#Путешествия#Врач#Все материалы авторов#Солнце
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