Как подобрать свою стрижку боб по формы лица и типу волос

Posted 31 мая, 15:48
Published 31 мая, 15:48
Modified 10 сентября, 01:30
Updated 10 сентября, 01:30
Как выбрать стрижку боб для лица удлиненной формы? Оптимальным вариантом станет акцент на объеме. Такая прическа визуально расширит лицо в средней части и сделает его не таким вытянутым.
Стилисты формируют основной объем на участке макушки. Также в процессе создания стрижки боб они используют технику градуирования и филирования. Отличным вариантом может стать и асимметричная стрижка и слегка завитые кончики волос. Некоторые стилисты рекомендуют девушкам с удлиненным лицом стрижку боб с челкой.
Для лица круглой формы идеально подойдет стрижка боб, которая визуально корректирует контур. Линии должны быть вертикальными, а волосы обычно укладываются гладко — так, чтобы они закрывали участки щек и скул.
Хороший вариант — асимметричная стрижка боб, в которой волосы зачесываются только на одну сторону, а также стрижка с пробором, который также идет асимметрично. Стилисты часто оставляют челку, по углам делают стрижку слегка неровной. От прямого и подчеркнутого аккуратного пробора в этом случае стоит отказаться, равно как и от густой, объемной челки. Отлично смотрится асимметричная, слегка закрученная стрижка боб.
Лицо квадратной формы способна преобразить стрижка боб, которая визуально маскирует прямые и четкие линии. Отличное решение — стандартный, слегка удлиненный или косой боб с градуированием или филировкой. Пробор стилисты делают зигзагом. Стрижка боб четкой геометрической формы, равно как резкие и контрастные линии для квадратного лица не подходят, как и короткие, плотно лежащие челки.
Поскольку овальная форма считается классической и универсальной, к такому лицу можно выбирать любую стрижку боб. Она может быть асимметричной, мягкой, объемной. Отличным выбором может стать короткий боб типа ломбер, градуированная стрижка или угловая.
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