Как подобрать свою стрижку боб по формы лица и типу волос

Хороший вариант — асимметричная стрижка боб, в которой волосы зачесываются только на одну сторону, а также стрижка с пробором, который также идет асимметрично. Стилисты часто оставляют челку, по углам делают стрижку слегка неровной. От прямого и подчеркнутого аккуратного пробора в этом случае стоит отказаться, равно как и от густой, объемной челки. Отлично смотрится асимметричная, слегка закрученная стрижка боб.