Чем эмоции отличаются от чувств и как научиться ими управлять

Posted 31 мая, 04:31
Published 31 мая, 04:31
Modified 9 сентября, 23:54
Updated 9 сентября, 23:54
Эмоция — это переживание, которое на короткий срок формируется у человека в ответ на то или иное событие. Эмоции могут сопровождаться изменениями в организме на физическом уровне (учащенное сердцебиение и дыхание, изменение показателей артериального давления и др.), а также проявляться внешне.
Как мы знаем, эмоции могут быть положительными и отрицательными. Кроме того, они бывают:
В отличие от кратковременной эмоции, чувство — это состояние длительного по времени эмоционального переживания, формирующееся в результате повторяющихся эмоциональных реакций на какие-то стимулы.
Как и эмоции, чувства могут быть положительными и отрицательными. Положительные чувства приносят радость и удовлетворение, а отрицательные — боль и страдание. Чувства также бывают элементарными (врожденными) и сложными (приобретенными).
Эмоции отличаются от чувств тем, что они примитивны и возникают раньше, чем чувства, тогда как чувства гораздо более устойчивы. Кроме того, эмоции проявляются более выраженно и интенсивно, в то время как чувства могут быть скрыты от окружающих. И наконец, именно чувства формируются на основе эмоций, а не наоборот.
Существует множество методик, позволяющих научиться эффективно справляться со своими чувствами и эмоциями. Одна из самых простых техник — так называемое «заземление», когда внимание человека перенаправляется с эмоционального плана на физический, и это помогает снизить накал страстей.
Так, если вас, например, накрыл приступ паники или тревоги, посмотрите вокруг себя и постарайтесь сосредоточиться на вещах, которые вас окружают, звуках или запахах. Возьмите в руки какой-нибудь предмет и внимательно рассмотрите его, стараясь прочувствовать его рельеф и текстуру. Можно также носить с собой какую-то вещь, которая ассоциируется с приятными воспоминаниями, и в стрессовых ситуациях брать ее в руки.
«Не следует забывать, что на каждую нашу эмоцию мы затрачиваем свою жизненную силу, хотим мы этого или нет. И даже если эта эмоция положительная, мы всё равно тратим на неё часть своей жизненной силы! Думается, каждый человек испытывал хотя бы раз в жизни мощные положительные эмоции и полную опустошённость после этого», — ученый, академик Николай Левашов.
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