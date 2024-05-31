Чем эмоции отличаются от чувств и как научиться ими управлять

Эмоции отличаются от чувств тем, что они примитивны и возникают раньше, чем чувства, тогда как чувства гораздо более устойчивы. Кроме того, эмоции проявляются более выраженно и интенсивно, в то время как чувства могут быть скрыты от окружающих. И наконец, именно чувства формируются на основе эмоций, а не наоборот.