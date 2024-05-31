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Posted 31 мая, 04:31

Published 31 мая, 04:31

Modified 9 сентября, 23:54

Updated 9 сентября, 23:54

Чем эмоции отличаются от чувств и как научиться ими управлять

Чем эмоции отличаются от чувств и как научиться ими управлять

31 мая 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney
Чем эмоции отличаются от чувств и как научиться ими управлять
Нередко люди на эмоциях принимают необдуманные решения, о чем впоследствии жалеют. Чтобы избежать импульсивных поступков, необходимо понимать, чем эмоции отличаются от чувств, и научиться справляться с ними. Как это сделать — читайте в статье.

Что такое эмоции

Эмоция — это переживание, которое на короткий срок формируется у человека в ответ на то или иное событие. Эмоции могут сопровождаться изменениями в организме на физическом уровне (учащенное сердцебиение и дыхание, изменение показателей артериального давления и др.), а также проявляться внешне.

Виды эмоций

Как мы знаем, эмоции могут быть положительными и отрицательными. Кроме того, они бывают:

  • комбинированные и комплексные — это когда человек ощущает только одну или сразу несколько эмоций (например, человек может одновременно радоваться и при этом завидовать кому-то);
  • стенические и астенические — эмоции, которые повышающие жизнедеятельность организма (например, радость), и угнетающие, которые мешают человеку достигать цели, хорошо работать (например, печаль);
  • высшие и низшие — эмоции, направленные на удовлетворение простых инстинктов, и касающиеся нравственных, интеллектуальных и эстетических аспектов жизни.
Эмоции могут сопровождаться изменениями в организме на физическом уровнеЭмоции могут сопровождаться изменениями в организме на физическом уровне
Эмоции могут сопровождаться изменениями в организме на физическом уровне. Фото: 1MI

Что такое чувства

В отличие от кратковременной эмоции, чувство — это состояние длительного по времени эмоционального переживания, формирующееся в результате повторяющихся эмоциональных реакций на какие-то стимулы.

Какими бывают чувства

Как и эмоции, чувства могут быть положительными и отрицательными. Положительные чувства приносят радость и удовлетворение, а отрицательные — боль и страдание. Чувства также бывают элементарными (врожденными) и сложными (приобретенными).

Как и эмоции, чувства могут быть положительными и отрицательнымиКак и эмоции, чувства могут быть положительными и отрицательными
Как и эмоции, чувства могут быть положительными и отрицательными. Фото: 1MI

Основные отличия эмоций от чувств

Эмоции отличаются от чувств тем, что они примитивны и возникают раньше, чем чувства, тогда как чувства гораздо более устойчивы. Кроме того, эмоции проявляются более выраженно и интенсивно, в то время как чувства могут быть скрыты от окружающих. И наконец, именно чувства формируются на основе эмоций, а не наоборот.

Эмоции отличаются от чувств тем, что они примитивны и возникают раньше, чем чувстваЭмоции отличаются от чувств тем, что они примитивны и возникают раньше, чем чувства
Эмоции отличаются от чувств тем, что они примитивны и возникают раньше, чем чувства. Фото: 1MI

Как научиться управлять своими эмоциями и чувствами

Существует множество методик, позволяющих научиться эффективно справляться со своими чувствами и эмоциями. Одна из самых простых техник — так называемое «заземление», когда внимание человека перенаправляется с эмоционального плана на физический, и это помогает снизить накал страстей.

Так, если вас, например, накрыл приступ паники или тревоги, посмотрите вокруг себя и постарайтесь сосредоточиться на вещах, которые вас окружают, звуках или запахах. Возьмите в руки какой-нибудь предмет и внимательно рассмотрите его, стараясь прочувствовать его рельеф и текстуру. Можно также носить с собой какую-то вещь, которая ассоциируется с приятными воспоминаниями, и в стрессовых ситуациях брать ее в руки.

«Не следует забывать, что на каждую нашу эмоцию мы затрачиваем свою жизненную силу, хотим мы этого или нет. И даже если эта эмоция положительная, мы всё равно тратим на неё часть своей жизненной силы! Думается, каждый человек испытывал хотя бы раз в жизни мощные положительные эмоции и полную опустошённость после этого», — ученый, академик Николай Левашов.
#Общество#Эмоции#Все материалы авторов#Психология
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