5 классных скульпторов для естественного контуринга лица — наш редактор попробовала

Posted 31 мая, 14:00
Published 31 мая, 14:00
Modified 10 сентября, 01:28
Updated 10 сентября, 01:28
Скульптурный макияж, или контуринг, стал популярен не так давно. Раньше эта техника использовалась в основном гримерами и визажистами, но это был «жесткий» контуринг, который сложен в исполнении и не подходит для повседневного макияжа.
Сейчас в тренде естественный контуринг, цель которого визуально смоделировать овал лица либо подчеркнуть его отдельные черты. Техника состоит в том, чтобы высветлить либо, напротив, затемнить определенные зоны лица. При правильном выполнении контуринга визуально подчеркиваются скулы, корректируются пропорции лица, уменьшается нос либо подбородок.
Техника контуринга может отличаться. Это зависит от формы лица и целей, которых вы хотите достигнуть. Вот несколько секретов идеального контуринга, которые применяют визажисты:
При выполнении контуринга ориентируйтесь на собственные особенности и строение лица. Сейчас в моде естественность, поэтому важно не переборщить с макияжем, а лишь замаскировать недостатки и выделить достоинства. При неумелом контуринге лицо может выглядеть грубо и неаккуратно. Вот почему важно выбрать хорошие скульпторы — средства, которые делают лицо «скульптурой», то есть придают ему идеальную форму.
Первое, с чем нужно определиться, — текстура скульптора. Они бывают сухие и кремовые. Сухие средства наносятся проще, поэтому я начинала учиться контурингу именно на них. Это идеальный вариант для новичков — с сухими текстурами сложно «перебрать», да и излишки легко растушевываются. Учтите, что сухие скульпторы могут не подойти обладательницам сухой кожи, они подчеркивают шелушение и морщинки.
Кремовые текстуры более пигментированы и лучше смотрятся на лице, но их сложней растушевывать. Тут придется набить руку, чтобы сделать идеальный контуринг. Кремовые контуринги чаще всего делают перед фото или видеосъемкой, в качестве праздничного макияжа. Если решили выбрать кремовые текстуры, то мой совет: берите минимальное количество средства перед нанесением: добавить проще, чем убавить.
Второе правило выбора скульпторов — правильный цвет. Помните, что контуринг должен смотреться естественно, поэтому ориентируйтесь на свой оттенок кожи. Большинство производителей выпускает 2-3 тона средства: теплый, холодный и средний. Выбирайте хайлайтер на 1-2 тона светлее цвета вашей кожи, а скульптор на пару тонов темнее.
Если у вас теплый оттенок кожи, то можно взять оранжевые, персиковые либо коричневые тона. Светлокожим лучше выбирать темно-коричневые скульпторы, прохладные серо-розовые оттенки либо продукты с рыжеватым подтоном.
Обязательно приобретите кисти — даже самые качественные скульпторы не спасут, если использовать неподходящие кисти. Для сухого контуринга подходит мягкая пушистая кисть с натуральным ворсом. Форма при этом не так важна — выбирайте кисть, которой вам удобно пользоваться. А вот для нанесения кремовых текстур возьмите плотную кисть из синтетического ворса — есть специальные кисти для скульптурирования.
Не забудьте запастись праймером. Это основа основ идеального контуринга, база под макияж, которая помогает выровнять рельеф кожи, скрыть недостатки и морщинки на лице, подготовить лицо к равномерному распределению макияжа.
И самое главное — выбирайте проверенного продавца на официальных сайтах. Сейчас на маркетплейсах очень много различных подделок, маскирующихся под известные бренды. Не стоит экспериментировать со средствами для лица. Как минимум товар может оказаться некачественным, а в худшем случае может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции.
Контуринг может создаваться практически любой косметикой, но я выбрала для себя определенные продукты, которые помогают добиться отличного визуального эффекта. Обратите внимание, что я использовала разные продукты: одни подходят для ежедневного макияжа, другие — для нанесения на ходу, третьи — для создания идеального праздничного макияжа.
Кремовые структуры хорошо подходят для нормальной и сухой кожи. Они удобны в использовании, но больше используются не для повседневного, а для праздничного или вечернего макияжа.
Техника: наношу и растушевываю стики под скулами, по линии подбородка, вблизи от линии роста волос, на висках, по боковым частям носа и на верхней зоне лба.
Преимущества: есть три разных оттенка скульпторов, разные по теплоте, темные и светлые. Не вызывает раздражения, обладает успокаивающим эффектом.
Продукт больше похож на пудру, им удобно пользоваться для быстрого обновления макияжа — например в поезде или на работе. Текстура очень мягкая, бархатистая, помогает мгновенно скрыть недостатки и зафиксировать макияж.
Техника: пудру с помощью кисти наношу тонким ровным слоем, делаю несколько слоев, доводя до нужной интенсивности цвета.
Преимущества: скульптором можно пользоваться как тенями для макияжа глаз, оттенок пудры очень теплый и естественный.
Пудровый скульптор сразу с тремя универсальными оттенками, которые отлично дополняют друг друга и придают лицу естественный цвет.
Техника: самый темный цвет растушевываю вдоль линии волос, средним цветом выполняю растушевку линии губ, затем смешиваю самый светлый и средний оттенок и наношу на контур носа.
Преимущества: скульптор легко тушуется, есть варианты для «белоснежек» и для загорелого лица.
Этот скульптор я использую в летнее время — я быстро и ровно загораю, а он подходит именно для смуглой кожи. Отлично ложится на кожу, не оставляет пятен и идеально растушевывается.
Техника: для нанесения я использую пушистую скошенную кисть, легонько провожу ей по поверхности скульптора и поглаживающими движениями распределяю продукт на висках, под скулами, под нижней губой и вдоль линии подбородка, а также на шее и области декольте.
Преимущества: отличная текстура и концентрированная пигментация — нужно совсем немного скульптора, чтобы сделать естественный контуринг лица.
Очень удобная палетка для контуринга, сочетающая в себе хайлайтер и скульптор. Ее я использовала для повседневного макияжа. Темный скульптор создает и усиливает естественные тени, а светлый хайлайтер помогает высветлить определенные участки на лице.
Техника: хайлатер я наношу на выступающие части лица — спинку носа и скулы, а скульптор — по овалу лица и под скулы.
Преимущества: хорошо подходит для жирной и комбинированной кожи, потому что обладает отличным матирующим действием.
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