5 классных скульпторов для естественного контуринга лица — наш редактор попробовала

Почему контуринг — важный этап макияжа и здесь нужно не прогадать с качеством скульптора

Как я выбираю скульптор, на что обращаю внимание

Мои любимчики для идеального контуринга

СТИК ДЛЯ КОНТУРИНГА KIKO MILANO

СКУЛЬПТОР ДЛЯ ЛИЦА NIKK MOLE

ТРЕХЦВЕТНЫЙ СКУЛЬПТОР ДЛЯ ЛИЦА UNICORN GLOW

СКУЛЬПТОР KRISTALL MINERALS COSMETICS Мона Лиза