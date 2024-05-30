Стоп-фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить детям перед экзаменом

Такая фраза, произнесенная с угрозой (пусть и с шутливой), дает ребенку понять: если у него что-либо не получится — не стоит ожидать поддержки родителей. Он поневоле берет на себя весь груз ответственности за экзамен и начинает волноваться гораздо больше, чем обычно. Кроме того, эта фраза скрывает в себе обесценивание, ведь, если родитель заранее говорит о неудаче, значит, он не верит в возможности ребенка. Гораздо лучше будет признаться, что вы переживаете за его будущее, и вместе продумать план действий на случай, если что-то не получится.