Стоп-фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить детям перед экзаменом

Posted 30 мая, 12:29
Published 30 мая, 12:29
Modified 10 сентября, 01:21
Updated 10 сентября, 01:21
Родитель старается найти ребенку достойный пример для подражания и показать, что усидчивость и желание учиться приносят хорошие плоды. Однако ребенок понимает эту фразу как сравнение (причем не в его пользу!) с другим человеком. Это сильный удар по самолюбию, который может подобрать веру в свои силы. Вместо подобных фраз постарайтесь найти для ребенка слова похвалы.
Родители из лучших побуждений хотят объяснить ребенку, что он справится и экзамен — это не конец света. Однако для самого ученика эта фраза звучит как «не придумывай себе проблемы, ты вечно драматизируешь». Взрослый обесценивает переживания ребенка и его страх перед предстоящим испытанием. Поэтому вместо подобной фразы лучше сказать: «Я тебя понимаю, экзамены — это всегда волнительно. Давай подумаем, как справиться с этим состоянием».
Этой фразой родители хотят сказать, что их беспокоит несерьезное отношение к экзамену. Однако со стороны подобные высказывания выглядят как попытка загнать ребенка в рамки собственных представлений о происходящем. Раз на носу экзамен — значит, обязательно нужно демонстрировать волнение, ходить из угла в угол или тревожно вздыхать. На самом деле ребенок может сильно волноваться, но в силу особенностей темперамента внешне никак это не показывать. Не стоит заставлять его притворяться и разыгрывать спектакль одного актера.
Такая фраза, произнесенная с угрозой (пусть и с шутливой), дает ребенку понять: если у него что-либо не получится — не стоит ожидать поддержки родителей. Он поневоле берет на себя весь груз ответственности за экзамен и начинает волноваться гораздо больше, чем обычно. Кроме того, эта фраза скрывает в себе обесценивание, ведь, если родитель заранее говорит о неудаче, значит, он не верит в возможности ребенка. Гораздо лучше будет признаться, что вы переживаете за его будущее, и вместе продумать план действий на случай, если что-то не получится.
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