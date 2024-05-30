Роскомнадзор проверяет новеллу «Клуб романтики» из-за новых дополнений (Фото, 18+)

Posted 30 мая, 08:52
Published 30 мая, 08:52
Modified 10 сентября, 00:02
Updated 10 сентября, 00:02
Причина, по которой страницы «Клуба романтики» в App Store и Google Play были заблокированы, пока неизвестна. Однако пользователи игры предположили, что санкции на них были наложены из-за новой сюжетки, где игрок может выбрать ориентацию своего персонажа, пишет igromania.ru
Игра в жанре визуальной новеллы представляет собой сборник из романтических сюжетов. У каждой истории есть свои повороты и заскриптованные приключения. Игроки становятся частью сюжета и могут выбирать свои действия и реплики.
В каждой такой истории можно встретить множество персонажей и выбрать уровень взаимодействия с ними. Таким образом выбор действий или определенного диалога, может изменить отношения с объектами симпатий или антипатий, приводя к различным концовкам.
«Моя Голливудская история»
Игрок погружается в мир шоу-бизнеса, где ему предстоит выбирать между карьерой, любовью и дружбой, управляя судьбой начинающей актрисы.
«Королева за 30 дней»
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