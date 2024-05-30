Роскомнадзор проверяет новеллу «Клуб романтики» из-за новых дополнений (Фото, 18+)

Причина, по которой страницы «Клуба романтики» в App Store и Google Play были заблокированы, пока неизвестна. Однако пользователи игры предположили, что санкции на них были наложены из-за новой сюжетки, где игрок может выбрать ориентацию своего персонажа, пишет igromania.ru