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Posted 30 мая, 08:52

Published 30 мая, 08:52

Modified 10 сентября, 00:02

Updated 10 сентября, 00:02

Игра в жанре визуальной новеллы представляет собой сборник из романтических сюжетов

Роскомнадзор проверяет новеллу «Клуб романтики» из-за новых дополнений (Фото, 18+)

30 мая 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Игра в жанре визуальной новеллы представляет собой сборник из романтических сюжетов
В сети заметили, что 28 мая Роскомнадзор добавил известную визуальную новеллу «Клуб романтики» в единый реестр сайтов с запрещенной информацией. Создатели игры из компании Your Story Interactive заявили, что переговоры о разблокировке с ведомством уже ведутся.

Причина, по которой страницы «Клуба романтики» в App Store и Google Play были заблокированы, пока неизвестна. Однако пользователи игры предположили, что санкции на них были наложены из-за новой сюжетки, где игрок может выбрать ориентацию своего персонажа, пишет igromania.ru

Игра в жанре визуальной новеллы представляет собой сборник из романтических сюжетов. У каждой истории есть свои повороты и заскриптованные приключения. Игроки становятся частью сюжета и могут выбирать свои действия и реплики.

В каждой такой истории можно встретить множество персонажей и выбрать уровень взаимодействия с ними. Таким образом выбор действий или определенного диалога, может изменить отношения с объектами симпатий или антипатий, приводя к различным концовкам.

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