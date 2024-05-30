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Posted 30 мая, 09:02

Published 30 мая, 09:02

Modified 10 сентября, 00:00

Updated 10 сентября, 00:00

Какие 7 лайфхаков для быстрого похудения действительно работают

Какие 7 лайфхаков для быстрого похудения действительно работают

30 мая 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
Какие 7 лайфхаков для быстрого похудения действительно работают
Если стоит задача максимально быстро похудеть перед отпуском, то, помимо диеты и спорта, поможет еще и смена привычек. Берите на заметку наши лайфхаки о том, как быстро похудеть.

Отказ от машины

Конечно, автомобиль дарит нам массу комфорта. Но в целях быстрого похудения железного коня лучше оставить в гараже или на стоянке и пройтись от метро пешком — до дома и до работы. Ходьба очень эффективно сжигает калории.

Ешьте из правильных тарелок

Похудеть поможет этот чисто психологический лайфхак: специалисты рекомендуют есть из небольших тарелок темного цвета. Стандартная порция на них кажется очень большой — мозг визуально насыщается и не требует добавки.

Начинайте трапезу с салата

Если сначала съесть чашку салата, то он займет в желудке то место, которое вы могли бы заполнить более калорийной пищей. Таким образом, если превратить это в привычку, то можно довольно быстро похудеть.

Пейте с утра воду с лимоном

Стакан воды с долькой лимона, выпитый за некоторое время до завтрака, творит настоящие чудеса — запускает процесс пищеварения и ускоряет обмен веществ, что способствует быстрому похудению.

Стакан воды с долькой лимона, выпитый до завтрака запускает процесс пищеварения и ускоряет обмен веществСтакан воды с долькой лимона, выпитый до завтрака запускает процесс пищеварения и ускоряет обмен веществ
Стакан воды с долькой лимона, выпитый до завтрака запускает процесс пищеварения и ускоряет обмен веществ. Фото: Изображение Midjourney

Посвящайте сну достаточно времени

Недосып может влиять на набор веса. Исследования показали, что у людей, которые мало спят, повышен гормон голода — грелин. Поэтому так важен полноценный и качественный сон.

Перекусывайте с умом

Диетологи советуют: если до приема пищи еще далеко, а вы уже проголодались, то выбирайте низкоуглеводную закуску, которая сохранит чувство сытости на долгое время.

Если до приема пищи еще далеко, а вы уже проголодались, то выбирайте низкоуглеводную закускуЕсли до приема пищи еще далеко, а вы уже проголодались, то выбирайте низкоуглеводную закуску
Если до приема пищи еще далеко, а вы уже проголодались, то выбирайте низкоуглеводную закуску. Фото: Изображение Midjourney

Пейте кофе без сахара

Если вы не можете обходиться без кофе, то пейте его хотя бы без сахара — то есть его низкокалорийную версию. А еще лучше заменить обычное сладкое молоко на растительное.

Комментарий эксперта, диетолога Светланы Незвановой:

Стремительное похудение опасно. Особенно опасны строгие диеты. Они снижают количество поступающих в организм микроэлементов и витаминов. «Диетический стресс» повышает уровень кортизола, что значительно ослабляет иммунитет. Любые радикальные действия по снижению веса необходимо согласовывать с врачом».

Если вы не можете обходиться без кофе, то пейте его хотя бы без сахараЕсли вы не можете обходиться без кофе, то пейте его хотя бы без сахара
Если вы не можете обходиться без кофе, то пейте его хотя бы без сахара. Фото: Изображение Midjourney
#Здоровье#Красота#Еда#Похудение#Диета#Все материалы авторов
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