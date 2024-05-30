Какие 7 лайфхаков для быстрого похудения действительно работают

Posted 30 мая, 09:02
Published 30 мая, 09:02
Modified 10 сентября, 00:00
Updated 10 сентября, 00:00
Конечно, автомобиль дарит нам массу комфорта. Но в целях быстрого похудения железного коня лучше оставить в гараже или на стоянке и пройтись от метро пешком — до дома и до работы. Ходьба очень эффективно сжигает калории.
Похудеть поможет этот чисто психологический лайфхак: специалисты рекомендуют есть из небольших тарелок темного цвета. Стандартная порция на них кажется очень большой — мозг визуально насыщается и не требует добавки.
Если сначала съесть чашку салата, то он займет в желудке то место, которое вы могли бы заполнить более калорийной пищей. Таким образом, если превратить это в привычку, то можно довольно быстро похудеть.
Стакан воды с долькой лимона, выпитый за некоторое время до завтрака, творит настоящие чудеса — запускает процесс пищеварения и ускоряет обмен веществ, что способствует быстрому похудению.
Недосып может влиять на набор веса. Исследования показали, что у людей, которые мало спят, повышен гормон голода — грелин. Поэтому так важен полноценный и качественный сон.
Диетологи советуют: если до приема пищи еще далеко, а вы уже проголодались, то выбирайте низкоуглеводную закуску, которая сохранит чувство сытости на долгое время.
Если вы не можете обходиться без кофе, то пейте его хотя бы без сахара — то есть его низкокалорийную версию. А еще лучше заменить обычное сладкое молоко на растительное.
Комментарий эксперта, диетолога Светланы Незвановой:
Стремительное похудение опасно. Особенно опасны строгие диеты. Они снижают количество поступающих в организм микроэлементов и витаминов. «Диетический стресс» повышает уровень кортизола, что значительно ослабляет иммунитет. Любые радикальные действия по снижению веса необходимо согласовывать с врачом».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14