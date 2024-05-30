Босоножки на платформе и брюки палаццо — самая стильная комбинация на лето-2024

Posted 30 мая, 20:52
Published 30 мая, 20:52
Modified 10 сентября, 01:27
Updated 10 сентября, 01:27
В этом сезоне босоножки на платформе будут в тренде больше, чем когда-либо. При этом, мы не увидим их в комплекте к обычным платьям. На самом деле, для лета-2024 лучшим партнером такой обуви станут брюки palazzo, которые вместе выглядят как эстетическое комбо. Такой образ подходит как для прогулки по городу, так и для деловой встречи. Хотя, все конечно зависит от выбора брюк палаццо и обуви на платформе.
Хотя мы привыкли видеть туфли с макси или вечерними платьями, модные тенденции на весну-лето 2024 постановили, что их лучшими союзниками являются брюки с широким и плавающим силуэтом, а именно палаццо.
Брюки палаццо, как самый модный тренд весны-лето 2024 года, являются универсальной частью гардероба. Вам просто нужно иметь одну пару, которая может создать бесконечное количество нарядов по любому случаю, будь то вечеринка, ужин при свечах или шопинг.
Безусловно сочетание палаццо и сандалий на платформе является идеальным решением, чтобы выглядеть потрясающе. Под парой широких брюк платформа дает не менее 5 сантиметров роста, что приводит к удлинению ног и силуэта.
Для тех, кто предпочитает делать ставку на нейтральные оттенки, кремовые брюки палаццо надеваются вместе с облегающей майкой в рубчик или укороченным топом. Образ дополнят модные в этом сезоне солнцезащитные очки модели aviator.
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