Босоножки на платформе и брюки палаццо — самая стильная комбинация на лето-2024

В этом сезоне босоножки на платформе будут в тренде больше, чем когда-либо. При этом, мы не увидим их в комплекте к обычным платьям. На самом деле, для лета-2024 лучшим партнером такой обуви станут брюки palazzo, которые вместе выглядят как эстетическое комбо. Такой образ подходит как для прогулки по городу, так и для деловой встречи. Хотя, все конечно зависит от выбора брюк палаццо и обуви на платформе.