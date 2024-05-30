4 причины попробовать лечебное голодание

Posted 30 мая, 08:11
Published 30 мая, 08:11
Modified 10 сентября, 00:02
Updated 10 сентября, 00:02
Если не нагружать организм постоянной работой по перевариванию пищи, у него появятся свободные возможности для выполнения работы по очистке. Он может запустить программы восстановления в клетках, до которых иначе просто не доберется. Этот процесс должен начаться уже после 12-14 часов голодания.
Примерно после 12 часов голодания организм начинает расщеплять жировые запасы — да, в том числе в области живота — путем преобразования их в кетоны. Это молекулы жирных кислот, которые обеспечивают органы и мозг энергией. Кетоны активируют нервные клетки, улучшают способность мыслить, а также обеспечивают образование новых клеток мозга.
В процессе превращения в кетоны вырабатываются вещества–посредники, такие как серотонин, от чего повышается настроение. Во время голодания также нормализуется сон.
Если вам никогда не удавалось придерживаться определенной диеты, у вас есть хорошие шансы добиться успеха при периодическом голодании. Достаточно продержаться 12-14 часов всего несколько дней в неделю и можно гордиться собой.
Несмотря на множество положительных эффектов, голодание рекомендуется не всем. Не следует голодать людям с тяжелыми заболеваниями сердца и почек, раком, подагрой, а также беременным и кормящим женщинам. Всем людям с нарушениями обмена веществ или хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к какому-либо виду голодания.
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