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Posted 30 мая, 08:11

Published 30 мая, 08:11

Modified 10 сентября, 00:02

Updated 10 сентября, 00:02

4 причины попробовать лечебное голодание

4 причины попробовать лечебное голодание

30 мая 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
4 причины попробовать лечебное голодание
Лечебное или периодическое голодание не только помогает сбросить вес, но и благотворно воздействует на организм и самочувствие.

Голодание способствует омоложению клеток

Если не нагружать организм постоянной работой по перевариванию пищи, у него появятся свободные возможности для выполнения работы по очистке. Он может запустить программы восстановления в клетках, до которых иначе просто не доберется. Этот процесс должен начаться уже после 12-14 часов голодания.

Голодание стимулирует разум

Примерно после 12 часов голодания организм начинает расщеплять жировые запасы — да, в том числе в области живота — путем преобразования их в кетоны. Это молекулы жирных кислот, которые обеспечивают органы и мозг энергией. Кетоны активируют нервные клетки, улучшают способность мыслить, а также обеспечивают образование новых клеток мозга.

Голодание улучшает самочувствиеГолодание улучшает самочувствие
Голодание улучшает самочувствие. Фото: Изображение Midjourney

Голодание улучшает самочувствие

В процессе превращения в кетоны вырабатываются вещества–посредники, такие как серотонин, от чего повышается настроение. Во время голодания также нормализуется сон.

Голодание повышает уверенность в себе

Если вам никогда не удавалось придерживаться определенной диеты, у вас есть хорошие шансы добиться успеха при периодическом голодании. Достаточно продержаться 12-14 часов всего несколько дней в неделю и можно гордиться собой.

Несмотря на множество положительных эффектов, голодание рекомендуется не всем. Не следует голодать людям с тяжелыми заболеваниями сердца и почек, раком, подагрой, а также беременным и кормящим женщинам. Всем людям с нарушениями обмена веществ или хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к какому-либо виду голодания.

#Здоровье#Еда
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