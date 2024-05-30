4 причины попробовать лечебное голодание

Если не нагружать организм постоянной работой по перевариванию пищи, у него появятся свободные возможности для выполнения работы по очистке. Он может запустить программы восстановления в клетках, до которых иначе просто не доберется. Этот процесс должен начаться уже после 12-14 часов голодания.