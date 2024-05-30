10 идей женских стрижек для полного лица на короткие, средние и длинные волосы

Считается, что полнолицым девушкам и женщинам не стоит делать короткие стрижки, так как объемные щеки будут на виду. Но, как показывает практика, есть прически, которые при помощи объема и формы челки могут визуально вытянуть лицо, уменьшить его объем. К ним относится боб. За счет объема на макушке и удлиненной косой челки достигается эффект более узкого лица. Короткое каре — отличный выбор для полнощеких девушек: пряди у лица идеально скроют объемы и сделают образ элегантным. Асимметричный боб — еще одна находка для обладательниц такого типа лица. Стрижка бикси подразумевает удлиненные пряди на макушке и затылке — такой прием также зрительно вытянет полноватое лицо.