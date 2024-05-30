10 идей женских стрижек для полного лица на короткие, средние и длинные волосы

Posted 30 мая, 05:24
Published 30 мая, 05:24
Modified 9 сентября, 23:56
Updated 9 сентября, 23:56
Многие девушки предпочитают носить распущенные длинные волосы, чтобы скрыть излишнюю полноту щек. Стилисты предлагают им присмотреться к стильным стрижкам на длинные волосы, чтобы подчеркнуть образ, сделать его ярче и современнее. Так, стрижка на прямые волосы с ровным срезом и челкой-шторкой – это классика, которая подойдет всем. Также можно рассмотреть длинное каре — эта прическа подразумевает острые углы боковых прядей — как раз то, что нужно для того, чтобы скрыть полноту щек.
Считается, что полнолицым девушкам и женщинам не стоит делать короткие стрижки, так как объемные щеки будут на виду. Но, как показывает практика, есть прически, которые при помощи объема и формы челки могут визуально вытянуть лицо, уменьшить его объем. К ним относится боб. За счет объема на макушке и удлиненной косой челки достигается эффект более узкого лица. Короткое каре — отличный выбор для полнощеких девушек: пряди у лица идеально скроют объемы и сделают образ элегантным. Асимметричный боб — еще одна находка для обладательниц такого типа лица. Стрижка бикси подразумевает удлиненные пряди на макушке и затылке — такой прием также зрительно вытянет полноватое лицо.
Обладательницам средней длины стоит обратить внимание на удлиненный боб — эта универсальная прическа подойдет и круглолицым девушкам. Главное — стричь не прямую, а косую челку, укладывая ее набок. Также стоит рассмотреть прически шегги, маллет и каскад. Эти стрижки в чем-то похожи, но каскад предполагает самый большой объем. Поэтому при его выборе стоит сделать акцент на максимальной филировке.
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