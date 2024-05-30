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Posted 30 мая, 05:24

Published 30 мая, 05:24

Modified 9 сентября, 23:56

Updated 9 сентября, 23:56

10 идей женских стрижек для полного лица на короткие, средние и длинные волосы

10 идей женских стрижек для полного лица на короткие, средние и длинные волосы

30 мая 2024, 05:24
Фото: pinterest.com, thegirl.ru
10 идей женских стрижек для полного лица на короткие, средние и длинные волосы
Девушкам с пухлыми щечками важно при подборе прически зрительно сделать лицо более узким. Им подойдут прически с длинными прядями по бокам, с челкой, которую можно уложить по обеим сторонам лица. Собрали 10 вариантов стрижек для полного лица.

Для длинных волос

Многие девушки предпочитают носить распущенные длинные волосы, чтобы скрыть излишнюю полноту щек. Стилисты предлагают им присмотреться к стильным стрижкам на длинные волосы, чтобы подчеркнуть образ, сделать его ярче и современнее. Так, стрижка на прямые волосы с ровным срезом и челкой-шторкой это классика, которая подойдет всем. Также можно рассмотреть длинное каре — эта прическа подразумевает острые углы боковых прядей — как раз то, что нужно для того, чтобы скрыть полноту щек.

Для коротких волос

Считается, что полнолицым девушкам и женщинам не стоит делать короткие стрижки, так как объемные щеки будут на виду. Но, как показывает практика, есть прически, которые при помощи объема и формы челки могут визуально вытянуть лицо, уменьшить его объем. К ним относится боб. За счет объема на макушке и удлиненной косой челки достигается эффект более узкого лица. Короткое каре — отличный выбор для полнощеких девушек: пряди у лица идеально скроют объемы и сделают образ элегантным. Асимметричный боб — еще одна находка для обладательниц такого типа лица. Стрижка бикси подразумевает удлиненные пряди на макушке и затылке — такой прием также зрительно вытянет полноватое лицо.

Для средних волос

Обладательницам средней длины стоит обратить внимание на удлиненный боб — эта универсальная прическа подойдет и круглолицым девушкам. Главное — стричь не прямую, а косую челку, укладывая ее набок. Также стоит рассмотреть прически шегги, маллет и каскад. Эти стрижки в чем-то похожи, но каскад предполагает самый большой объем. Поэтому при его выборе стоит сделать акцент на максимальной филировке.

#Красота#Все материалы авторов#Прически#Стрижки
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