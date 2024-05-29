Увлажняющий крем не будет работать, если наносить его неправильно — секреты внутри

Для начала выдавите небольшое количество средства (2 мг) на тыльную сторону ладони. Теперь берите понемногу с ладони крем и распределяйте его по одной части лица. Наносить его нужно маленькими точками, после чего круговыми массирующими движениями втирайте в кожу. Во время процедуры не трите и не оттягивайте кожу!