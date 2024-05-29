Увлажняющий крем не будет работать, если наносить его неправильно — секреты внутри

Posted 29 мая, 08:44
Published 29 мая, 08:44
Modified 9 сентября, 23:53
Updated 9 сентября, 23:53
Прежде чем наносить увлажняющий крем, нужно правильно подготовить кожу. Удалите с лица остатки макияжа и умойтесь средством для умывания, подходящим к типу вашей кожи. Промойте лицо теплой водой и немного промокните мягким полотенцем.
Этот этап особенно важен для женщин с проблемной и жирной кожей, поскольку нужно не только очистить лицо, но и сбалансировать выработку себума.
Косметологи советуют после умывания, прежде чем наносить увлажняющий крем, воспользоваться тоником. Это поможет восстановить pH-баланс и затянуть поры. Лучше воспользоваться тоником без содержания спирта, особенно если ваша кожа чувствительна или слишком сухая.
Наносить увлажняющий крем нужно до того момента, пока кожа совсем не высохнет, то есть примерно через минуту после умывания. Это поможет задержать больше влаги в коже.
Для начала выдавите небольшое количество средства (2 мг) на тыльную сторону ладони. Теперь берите понемногу с ладони крем и распределяйте его по одной части лица. Наносить его нужно маленькими точками, после чего круговыми массирующими движениями втирайте в кожу. Во время процедуры не трите и не оттягивайте кожу!
Теперь повторите такую же манипуляцию со второй частью лица. Уделяйте особое внимание щекам, лбу, подбородку, не забывайте о шее и зоне декольте. Не стоит наносить увлажняющий крем слишком близко от глаз — для этой области есть отдельные средства.
После процедуры внимательно осмотрите лицо — удалите излишки средства ватным диском.
Увлажняющее средство нужно наносить дважды — утром и вечером. Утром подождите минут 15-20, прежде чем приступать к макияжу. Вечером повторите процедуру примерно за 2 часа до сна. В противном случае утром вы рискуете обнаружить отечность.
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