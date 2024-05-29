Профессор назвал 2 причины, почему лотерея вызывает сильную зависимость

Posted 29 мая, 10:08
Published 29 мая, 10:08
Modified 9 сентября, 23:56
Updated 9 сентября, 23:56
ЛотоЛиф Ван Бовен, профессор психологии Университета Колорадо в Боулдере, выявил необычайно сильную мотивацию людей к игре в лотерею. Это подтверждается исследованием, которое он провел совместно с Эдуардо Андраде из Калифорнийского университета в Беркли.
Все знают, что шансы на выигрыш в лотерею очень низки. Крупные розыгрыши имеют самые наименьшие шансы победы и составляют примерно 1 к 292 201 338, а вероятность быть пораженным молнией — 1 к 15 300. Это означает, несчастный случай более вероятен, чем выигрыш в лотерею. Но что заставляет людей покупать лотереи?
«Шансы действительно невелики, а люди довольно плохо разбираются в событиях с малой вероятностью, — говорит Ван Бовен, — поэтому они почти всегда переоценивают реальность».
Лотерейные игроки не видят препятствий даже там, где удача невелика. Это явление известно как поведенческая реакция, которая заставляет людей переоценивать шансы на выигрыш. Но это не единственный мотив популярности игры, существуют еще и психологические аспекты.
Участники лотереи подсаживаются на крючок «ожидаемых побед», так как бояться упустить выгоду.
''Они беспокоятся, что что-то упустят, если не купят билет, поэтому постоянно играют, даже если понимают, что это не самая лучшая идея» — говорит исследователь CU Boulder Лиф Ван Бовен.
Еще одной причиной, которая побуждает постоянно покупать билеты, являются мечты о богатой и роскошной жизни.
«Никто не ожидает выиграть в лотерею. Но покупка лотереи — это уже получение счастья от мысли о том, что произойдет, если вы выиграете, — говорит Ван Бовен. Это больше связано с удовольствием, которое люди испытывают, представляя что произойдет в будущем, это действительно сильная эмоция».
Положительные эмоции, которые люди испытывают, представляя у себя в руках джек-пот, являются основной причиной, по которой они играют, отмечает Ван Бовен.
В исследовании также было уделено внимание тому, что мотивирует людей продолжать играть даже после того, как они несколько раз проиграли. Одним из факторов является то, что люди не хотят брать ответственность за негативные результаты, приписывая провалы чему-то неподвластному, например невезению.
«Это означает, — объясняет Ван Бовен, — что со временем люди становятся еще более инфантильными, что мешает им взять на себя ответственность и изменить свое поведение».
В будущем частые игры развивают в личности еще большую инфальтивность, которая может касаться многих аспектов — от личной жизни до рабочих отношений.
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