Профессор назвал 2 причины, почему лотерея вызывает сильную зависимость

В исследовании также было уделено внимание тому, что мотивирует людей продолжать играть даже после того, как они несколько раз проиграли. Одним из факторов является то, что люди не хотят брать ответственность за негативные результаты, приписывая провалы чему-то неподвластному, например невезению.