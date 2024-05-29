Какие 3 привычки есть у людей, которые выглядят на 10 лет моложе

Posted 29 мая, 03:30
Published 29 мая, 03:30
Modified 9 сентября, 23:53
Updated 9 сентября, 23:53
Вода влияет на работу практически всех органов. С ее помощью из организма выводятся различные вредные вещества, улучшается транспортировка кислорода, ускоряются процессы регенерации. Тем самым достаточное употребление воды позволяет выглядеть моложе и чувствовать себя здоровее и уверенней.
Косметологи советуют ежедневно выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды, даже если вы не испытываете чувства жажды. Это помогает расщеплению жиров, стабилизирует работу кишечника и позволяет не набрать лишние килограммы.
Ученые уверяют, что при соблюдении водного баланса на протяжении длительного периода шансы выглядеть и чувствовать себя моложе увеличиваются в несколько раз.
Женщины, которые выглядят моложе своих лет, всегда выспавшиеся и отдохнувшие. Сон — это естественная и необходимая перезагрузка организма, обновление и очищение.
Полноценный сон предупреждает обезвоживание и помогает выработать коллаген, тем самым препятствуя появлению морщин. У выспавшегося человека кожа выглядит более свежей и упругой, выравнивается цвет лица.
По мнению ученых, здоровый ночной сон у взрослого человека должен длиться 7-9 часов. Именно столько времени нужно организму для обновления и отдыха. Если вы постоянно спите не более 5 часов ночью, то это грозит появлением морщин и усталым видом.
Здоровый «пофигизм» позволяет выглядеть значительно моложе своих лет. Чем меньше стресса в вашей жизни, тем больше это отражается на вашем внешнем виде. Конечно, полностью избежать стрессовых ситуаций не удается никому. Стоит просто изменить отношение к ним — принять любые жизненные невзгоды спокойно, без эмоций, с философским спокойствием.
Бороться со стрессом и выглядеть моложе помогают разные психологические методики — занятия йогой, медитации и даже обычные ежедневные прогулки по свежему воздуху.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14