Какие 3 привычки есть у людей, которые выглядят на 10 лет моложе

Здоровый «пофигизм» позволяет выглядеть значительно моложе своих лет. Чем меньше стресса в вашей жизни, тем больше это отражается на вашем внешнем виде. Конечно, полностью избежать стрессовых ситуаций не удается никому. Стоит просто изменить отношение к ним — принять любые жизненные невзгоды спокойно, без эмоций, с философским спокойствием.