Как сменить управляющую компанию

Posted 29 мая, 05:22
Published 29 мая, 05:22
Modified 9 сентября, 21:53
Updated 9 сентября, 21:53
Если УК систематически не оказывает заявленные услуги, жалобы в Жилищную инспекцию не приводят к результату, а дом приходит в негодность, жильцам следует задуматься о смене управленца. Сделать это можно, дождавшись окончания срока действия договора или выбрав более сложный путь — провести общее собрание собственников.
Если требуется немедленно прекратить договор, для этого есть пошаговая инструкция, как отказаться от старой УК и перейти в новую:
Собираем доказательства того, что УК ненадлежащим образом исполняла свои обязанности: прилагаем фотоподтверждение, номера заявок и фамилии диспетчеров. Также будут нужны копии жалоб в администрацию, Жилищную инспекцию, прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции.
Инициаторы подготавливают все необходимые документы для проведения сбора и голосования — реестр собственников, повестку, бюллетени, избирают форму собрания. В последнем случае рекомендуется выбрать очно-заочную, которая даст возможность собрать максимальное количество голосов среди тех жильцов, кто не смог присутствовать по уважительным причинам.
Инициативная группа вывешивает объявление о сборе жильцов за 10 дней до даты собрания. Все собственники должны быть проинформированы либо под роспись, либо заказным письмом с уведомлением.
За это время выбирается подходящая УК, про деятельность которой можно узнать на сервисе ГИС ЖКХ. Необходимо выяснить, есть ли у организации лицензия, не грозит ли банкротство, сколько административных дел и судов с привлечением данной УК было открыто. Следует так же узнать про тарифы, которые компания взимает за свои услуги.
В дату собрания собственники регистрируются и ставят подпись о своем присутствии. Путем обсуждения решаются вопросы необходимости смены управляющей компании. Инициативная группа рассказывает о новых УК и их тарифах, жильцы принимают решение, с какой компанией заключать договор.
Все владельцы квартир получают по бланку для голосования и расписываются в реестре выдачи этих листов. Собрание считается состоявшимся, а решение принятым если 55% голосов высказались «за».
В старую УК и Жилинспекцию в течение 10 дней после проведения собрания направляются следующие документы:
Также жильцы должны быть уведомлены об итогах собрания. Сделать это можно повесив объявление в доступном для всех месте, например, на доске объявлений.
Договор со старой УК считается расторгнутым после того, как компания получила почтовое уведомление с протоколом собрания жильцов. С этого дня должен быть сделан перерасчет услуг. Если бывшие управленцы не согласны с таким решением и продолжают присылать коммунальные квитанции, стоит подать жалобу в Жилинспекцию или в органы прокуратуры.
С новой УК договор подписывается с каждым владельцем дома. Компания принимает на себя обязательства по содержанию дома после того, как договор подписали 50% жильцов.
Существует минимальный перечень услуг, который УК должна оказывать.
Помимо этого списка, установленного Правительством РФ, жильцы могут договориться с управляющей о другой необходимой помощи, которая нужна на их взгляд.
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