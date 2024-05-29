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Posted 29 мая, 05:22

Published 29 мая, 05:22

Modified 9 сентября, 21:53

Updated 9 сентября, 21:53

Как поменять УК, если она не выполняет договор

Как сменить управляющую компанию

29 мая 2024, 05:22
Фото: 1MI
Как поменять УК, если она не выполняет договор
Пошагово рассказываем о том, как поменять свою управляющую компанию.

Как поменять УК

Если УК систематически не оказывает заявленные услуги, жалобы в Жилищную инспекцию не приводят к результату, а дом приходит в негодность, жильцам следует задуматься о смене управленца. Сделать это можно, дождавшись окончания срока действия договора или выбрав более сложный путь — провести общее собрание собственников.

Пошаговое руководство как поменять управляющую компанию (УК)

Если требуется немедленно прекратить договор, для этого есть пошаговая инструкция, как отказаться от старой УК и перейти в новую:

1.Подготовка к собранию

Собираем доказательства того, что УК ненадлежащим образом исполняла свои обязанности: прилагаем фотоподтверждение, номера заявок и фамилии диспетчеров. Также будут нужны копии жалоб в администрацию, Жилищную инспекцию, прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции.

Инициаторы подготавливают все необходимые документы для проведения сбора и голосования — реестр собственников, повестку, бюллетени, избирают форму собрания. В последнем случае рекомендуется выбрать очно-заочную, которая даст возможность собрать максимальное количество голосов среди тех жильцов, кто не смог присутствовать по уважительным причинам.

2. Оповещение собственников

Инициативная группа вывешивает объявление о сборе жильцов за 10 дней до даты собрания. Все собственники должны быть проинформированы либо под роспись, либо заказным письмом с уведомлением.

Собственников жилья необходимо уведомить о собрании за 10 дней до назначенной датыСобственников жилья необходимо уведомить о собрании за 10 дней до назначенной даты
Собственников жилья необходимо уведомить о собрании за 10 дней до назначенной даты. Фото: 1MI

За это время выбирается подходящая УК, про деятельность которой можно узнать на сервисе ГИС ЖКХ. Необходимо выяснить, есть ли у организации лицензия, не грозит ли банкротство, сколько административных дел и судов с привлечением данной УК было открыто. Следует так же узнать про тарифы, которые компания взимает за свои услуги.

3. Проведение собрания

В дату собрания собственники регистрируются и ставят подпись о своем присутствии. Путем обсуждения решаются вопросы необходимости смены управляющей компании. Инициативная группа рассказывает о новых УК и их тарифах, жильцы принимают решение, с какой компанией заключать договор.

Все владельцы квартир получают по бланку для голосования и расписываются в реестре выдачи этих листов. Собрание считается состоявшимся, а решение принятым если 55% голосов высказались «за».

Собрание жильцов считается состоявшимся при участии не менее 55% голосовСобрание жильцов считается состоявшимся при участии не менее 55% голосов
Собрание жильцов считается состоявшимся при участии не менее 55% голосов. Фото: 1MI

4. Оформление документов

В старую УК и Жилинспекцию в течение 10 дней после проведения собрания направляются следующие документы:

  • оригинал протокола общего собрания и принятого решения;
  • реестр собственников жилых помещений дома;
  • реестр уведомления собственников о проведении собрания;
  • оригинал бланков голосования;
  • реестр граждан, которые проголосовали очно и заочно.

Также жильцы должны быть уведомлены об итогах собрания. Сделать это можно повесив объявление в доступном для всех месте, например, на доске объявлений.

Бывшая управляющая компания

Договор со старой УК считается расторгнутым после того, как компания получила почтовое уведомление с протоколом собрания жильцов. С этого дня должен быть сделан перерасчет услуг. Если бывшие управленцы не согласны с таким решением и продолжают присылать коммунальные квитанции, стоит подать жалобу в Жилинспекцию или в органы прокуратуры.

Бывшая УК должна сделать перерасчет оплаты услугБывшая УК должна сделать перерасчет оплаты услуг
Бывшая УК должна сделать перерасчет оплаты услуг. Фото: 1MI

С новой УК договор подписывается с каждым владельцем дома. Компания принимает на себя обязательства по содержанию дома после того, как договор подписали 50% жильцов.

Обязанности управляющей компании

Существует минимальный перечень услуг, который УК должна оказывать.

  • В первую очередь, это сохранение целостности и прочности дома — стен, полов, крыши, перегородок, лестниц и подвала, а в случае необходимости — ремонт.
  • Во-вторых, контроль за отоплением, водоснабжением, вентиляционной и дымоходной конструкцией, электроснабжением.
  • В третьих, влажная и сухая уборка в лифте, подъезде, наведение порядка на придомовой территории.
  • В четвертых, устранение аварийных ситуаций.

Помимо этого списка, установленного Правительством РФ, жильцы могут договориться с управляющей о другой необходимой помощи, которая нужна на их взгляд.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#ЖКХ
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