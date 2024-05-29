Как сменить управляющую компанию

За это время выбирается подходящая УК, про деятельность которой можно узнать на сервисе ГИС ЖКХ. Необходимо выяснить, есть ли у организации лицензия, не грозит ли банкротство, сколько административных дел и судов с привлечением данной УК было открыто. Следует так же узнать про тарифы, которые компания взимает за свои услуги.