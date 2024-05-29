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Posted 29 мая, 12:58

Published 29 мая, 12:58

Modified 9 сентября, 23:59

Updated 9 сентября, 23:59

Как правильно считать калории, чтобы похудеть: простая формула и советы врачей

Как правильно считать калории, чтобы похудеть: простая формула и советы врачей

29 мая 2024, 12:58
Фото: 1MI
Как правильно считать калории, чтобы похудеть: простая формула и советы врачей
Невозможно скорректировать питание и похудеть без контроля калорий. Как научиться их правильно считать и что это даст в итоге? Расскажем в сегодняшнем материале.

Как считать калории самостоятельно

Точной формулы, которая помогает считать калории, не существует. Все результаты будут приблизительными. У людей слишком много особенностей метаболизма, которые влияют на расход энергии. Тем более не стоит руководствоваться отдельными числами, которые приводят в различных источниках. Например, часто встречается утверждение, что человеку, который хочет похудеть, необходимо потреблять не более 1200 ккал в сутки. Это очень усредненный показатель, который абсолютно не учитывает индивидуальные показатели.

Врач-эндокринолог «Новой больницы» в Екатеринбурге Елена Янышевская поделилась своим мнением о формулах, помогающих считать калории:

«Они не могут учесть индивидуальные особенности метаболизма, активность жестикуляции, чаще всего не учитывают процент жира и сухую мышечную массу».
Точной формулы, которая помогает считать калории, не существуетТочной формулы, которая помогает считать калории, не существует
Точной формулы, которая помогает считать калории, не существует. Фото: 1MI

Как считать калории до начала похудения

Чтобы разобраться со своими индивидуальными параметрами, начните считать показатели энергетической ценности потребляемых продуктов еще до перехода на диету. На протяжении недели записывайте количество калорий, которые употребляете в течение дня. Затем сложите показания за каждый день и полученную сумму разделите на семь.

Получится средний показатель потребления, характерный именно для вас. Если нужно похудеть, отнимите от него 10 — 20%. Если конечная цель — поправиться, то прибавьте 10 — 20%. Не забывайте о физических нагрузках, без которых будет сложно сбросить вес даже при уменьшении калорийности пищи.

Эксперт поясняет:

«Большой дефицит калорий, от 20% и выше, в длительной перспективе приводит к множеству проблем Плюс ко всему это огромная вероятность снижения массы за счет мышц. Требуются тренировки и достаточное количество белка в питании, которого из-за большого дефицита нет. Да и как тренироваться, если у вас сил на тренировку нет, восстанавливаетесь вы плохо».
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