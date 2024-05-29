Как правильно считать калории, чтобы похудеть: простая формула и советы врачей

Точной формулы, которая помогает считать калории, не существует. Все результаты будут приблизительными. У людей слишком много особенностей метаболизма, которые влияют на расход энергии. Тем более не стоит руководствоваться отдельными числами, которые приводят в различных источниках. Например, часто встречается утверждение, что человеку, который хочет похудеть, необходимо потреблять не более 1200 ккал в сутки. Это очень усредненный показатель, который абсолютно не учитывает индивидуальные показатели.