Как правильно считать калории, чтобы похудеть: простая формула и советы врачей

Posted 29 мая, 12:58
Published 29 мая, 12:58
Modified 9 сентября, 23:59
Updated 9 сентября, 23:59
Точной формулы, которая помогает считать калории, не существует. Все результаты будут приблизительными. У людей слишком много особенностей метаболизма, которые влияют на расход энергии. Тем более не стоит руководствоваться отдельными числами, которые приводят в различных источниках. Например, часто встречается утверждение, что человеку, который хочет похудеть, необходимо потреблять не более 1200 ккал в сутки. Это очень усредненный показатель, который абсолютно не учитывает индивидуальные показатели.
Врач-эндокринолог «Новой больницы» в Екатеринбурге Елена Янышевская поделилась своим мнением о формулах, помогающих считать калории:
«Они не могут учесть индивидуальные особенности метаболизма, активность жестикуляции, чаще всего не учитывают процент жира и сухую мышечную массу».
Чтобы разобраться со своими индивидуальными параметрами, начните считать показатели энергетической ценности потребляемых продуктов еще до перехода на диету. На протяжении недели записывайте количество калорий, которые употребляете в течение дня. Затем сложите показания за каждый день и полученную сумму разделите на семь.
Получится средний показатель потребления, характерный именно для вас. Если нужно похудеть, отнимите от него 10 — 20%. Если конечная цель — поправиться, то прибавьте 10 — 20%. Не забывайте о физических нагрузках, без которых будет сложно сбросить вес даже при уменьшении калорийности пищи.
Эксперт поясняет:
«Большой дефицит калорий, от 20% и выше, в длительной перспективе приводит к множеству проблем Плюс ко всему это огромная вероятность снижения массы за счет мышц. Требуются тренировки и достаточное количество белка в питании, которого из-за большого дефицита нет. Да и как тренироваться, если у вас сил на тренировку нет, восстанавливаетесь вы плохо».
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