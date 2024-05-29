Как понять, что онлайн-школе можно доверять: есть 6 верных признаков

Прежде чем выбрать учебное заведение онлайн-формата и начинать занятия, ознакомьтесь с программой школы, а также с правилами использования платформы для обучения. Убедитесь, что вам доступна возможность связи с технической поддержкой. Обязательно найдите информацию об оплате и документах, которые вы получите после того, как закончите обучение. На всякий случай ознакомьтесь с возможностью вернуть денежные средства, если вам что-то не понравится.