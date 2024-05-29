Как понять, что онлайн-школе можно доверять: есть 6 верных признаков

Posted 29 мая, 14:00
Published 29 мая, 14:00
Modified 10 сентября, 00:00
Updated 10 сентября, 00:00
Чтобы выбрать надежное заведение, поищите отзывы на специальных платформах, где их могут оставить только зарегистрированные пользователи. Обращайте внимание на подробные оценки с конкретными деталями, касающимися обучения.
Чтобы выбрать онлайн-школу, максимально отвечающую вашим потребностям, уточните детали обучения. Узнайте, как получить доступ к заданиям, где и как следить за успеваемостью. Уточните, по какому графику проходят занятия. Постарайтесь найти вариант с разными форматами обучения (видео, аудио, текстовые уроки) и возможностью общаться с преподавателем в любое время.
Прежде чем выбрать учебное заведение онлайн-формата и начинать занятия, ознакомьтесь с программой школы, а также с правилами использования платформы для обучения. Убедитесь, что вам доступна возможность связи с технической поддержкой. Обязательно найдите информацию об оплате и документах, которые вы получите после того, как закончите обучение. На всякий случай ознакомьтесь с возможностью вернуть денежные средства, если вам что-то не понравится.
Прежде чем выбрать онлайн-школу, найдите информацию о преподавателях. Убедитесь, что у них есть не только профильное образование, но и ученые степени, стаж, практический опыт в преподавании и сертификаты, свидетельствующие о повышении квалификации.
У любой онлайн-школы должна быть лицензия. Этот документ удостоверяет соответствие учебного заведения требованиям Рособрнадзора и право предоставления образовательных услуг. Лицензию можно найти на сайте школы или в реестре Рособрнадзора.
Если нужно выбрать онлайн-школу для ребенка, проверьте наличие у учреждения аккредитации. Она свидетельствует о том, что содержание образовательных программ школы соответствует государственным стандартам. Аккредитованные заведения имеют право выдавать аттестаты и проводить годовые контрольные работы.
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