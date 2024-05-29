Как дома приготовить шаурму

Posted 29 мая, 05:28
Published 29 мая, 05:28
Modified 9 сентября, 21:37
Updated 9 сентября, 21:37
Для шаурмы с курицей вам понадобятся следующие ингредиенты:
Для приготовления шаурмы с курицей сначала нарежьте куриное филе на небольшие кусочки и подержите их в подготовленном маринаде. Оставьте на несколько часов или на ночь для насыщения вкуса.
Затем обжарьте маринованное мясо на сковороде до готовности. Пока курица жарится, разогрейте лаваш. Положите в него начинку: выложите на него обжаренную курицу, нарезанные помидоры, огурцы, лук и зелень. Затем добавьте соус по вкусу. Аккуратно заверните лаваш, чтобы получился рулет, и ваша шаурма готова к подаче.
Ингредиенты:
Нарежьте луковицу мелко, измельчите чеснок. В большой миске смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Хорошо помешайте. Сформируйте длинные котлеты из фарша вокруг каждого шампура, создавая форму люля-кебаб. Разогрейте гриль или сковороду на среднем огне.
Обжарьте люля-кебаб до золотистой корочки и полного приготовления в течение 10-15 минут, переворачивая их периодически. Подготовьте овощи: нарежьте помидоры, огурцы, салат и другие ингредиенты. Нагрейте лаваши на сковороде или в микроволновой печи.
Разложите на каждом лаваше приготовленные люля-кебаб, добавьте овощи и соус по вкусу. Заверните шаурму, после чего можно есть.
Для приготовления соуса для шаурмы вам понадобятся следующие ингредиенты: майонез, йогурт или сметана, чеснок, лимонный сок, соль, черный перец, зелень (обычно используют петрушку или кинзу) и специи по вкусу (например, куркуму, кумин или паприку).
Возьмите миску и смешайте майонез с йогуртом или сметаной в равных пропорциях. Добавьте измельченный чеснок, свежевыжатый лимонный сок, соль, черный перец и нарезанную зелень. Приправьте специями по вкусу и хорошо перемешайте. Готовый соус можно подавать к шаурме или использовать для заправки.
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