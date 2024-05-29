newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая, 05:28

Published 29 мая, 05:28

Modified 9 сентября, 21:37

Updated 9 сентября, 21:37

Как дома приготовить шаурму

Как дома приготовить шаурму

29 мая 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney
Вкусную шаурму можно сделать и дома. Какие есть популярные рецепты, в материале Newia.ru

Ингредиенты для шаурмы с курицей

Для шаурмы с курицей вам понадобятся следующие ингредиенты:

  1. лаваш (пита или арабский лаваш);
  2. маринад для курицы (оливковое масло, лимонный сок, чеснок, специи);
  3. овощи для начинки (помидоры, огурцы, лук);
  4. зелень (салат, петрушка, кинза);
  5. соус (майонез, йогурт или сметана, чеснок, лимонный сок, специи);
  6. соль и перец по вкусу.

Как приготовить шаурму дома

Для приготовления шаурмы с курицей сначала нарежьте куриное филе на небольшие кусочки и подержите их в подготовленном маринаде. Оставьте на несколько часов или на ночь для насыщения вкуса.

Затем обжарьте маринованное мясо на сковороде до готовности. Пока курица жарится, разогрейте лаваш. Положите в него начинку: выложите на него обжаренную курицу, нарезанные помидоры, огурцы, лук и зелень. Затем добавьте соус по вкусу. Аккуратно заверните лаваш, чтобы получился рулет, и ваша шаурма готова к подаче.

Фото: 1MI

Рецепт шаурмы с люля-кебаб

Ингредиенты:

  • 500 гр куриного или говяжьего фарша
  • 1 крупная луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Соль и перец по вкусу
  • 4-6 тонких лавашей
  • Свежие овощи (помидоры, огурцы, салат и др.)
  • Соус (майонез, кетчуп, соус ткемали или любой другой на выбор)
  • 4-6 шампуров

Нарежьте луковицу мелко, измельчите чеснок. В большой миске смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Хорошо помешайте. Сформируйте длинные котлеты из фарша вокруг каждого шампура, создавая форму люля-кебаб. Разогрейте гриль или сковороду на среднем огне.

Обжарьте люля-кебаб до золотистой корочки и полного приготовления в течение 10-15 минут, переворачивая их периодически. Подготовьте овощи: нарежьте помидоры, огурцы, салат и другие ингредиенты. Нагрейте лаваши на сковороде или в микроволновой печи.

Разложите на каждом лаваше приготовленные люля-кебаб, добавьте овощи и соус по вкусу. Заверните шаурму, после чего можно есть.

Рецепт соуса для шаурмы

Для приготовления соуса для шаурмы вам понадобятся следующие ингредиенты: майонез, йогурт или сметана, чеснок, лимонный сок, соль, черный перец, зелень (обычно используют петрушку или кинзу) и специи по вкусу (например, куркуму, кумин или паприку).

Возьмите миску и смешайте майонез с йогуртом или сметаной в равных пропорциях. Добавьте измельченный чеснок, свежевыжатый лимонный сок, соль, черный перец и нарезанную зелень. Приправьте специями по вкусу и хорошо перемешайте. Готовый соус можно подавать к шаурме или использовать для заправки.

Фото: 1MI
Читайте также:
Будучи в Китае, обязательно попробуйте традиционное блюдо, которое готовят двое сутокБефстроганов из соевого мяса — это блюдо идеально подходит для поста
#Илья Протвинов#Общество#Еда#Курица#Лаваш#Рецепт соуса
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика