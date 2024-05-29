Как дома приготовить шаурму

Затем обжарьте маринованное мясо на сковороде до готовности. Пока курица жарится, разогрейте лаваш. Положите в него начинку: выложите на него обжаренную курицу, нарезанные помидоры, огурцы, лук и зелень. Затем добавьте соус по вкусу. Аккуратно заверните лаваш, чтобы получился рулет, и ваша шаурма готова к подаче.