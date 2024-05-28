Ученые рассказали, как гранаты влияют на жировую болезнь печени

НАЖБП возникает, когда в печени накапливается слишком много жира. Это заболевание, в последние годы, стало все больше распространяются в мире. Сейчас почти 30% населения планеты заражено ей, при этом смертность у больных с хроническими заболеваниями печени именно с этим диагнозом составляет свыше 45%.