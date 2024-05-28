Ученые рассказали, как гранаты влияют на жировую болезнь печени

Posted 28 мая, 13:57
Published 28 мая, 13:57
Modified 9 сентября, 23:54
Updated 9 сентября, 23:54
НАЖБП возникает, когда в печени накапливается слишком много жира. Это заболевание, в последние годы, стало все больше распространяются в мире. Сейчас почти 30% населения планеты заражено ей, при этом смертность у больных с хроническими заболеваниями печени именно с этим диагнозом составляет свыше 45%.
Эллаговая кислота — это вещество, известное своими антиоксидантными свойствами и также имеет противовоспалительное, антифиброзное и противораковое действие. В недавнем исследование, опубликованным научным изданием Antioxidants, врачи обнаружили, что вещество, которое можно найти в малине, гранате, ежевике и пекане, может помочь и при жировой болезни печени.
Сейчас ученые продолжают изучать влияние эллаговой кислоты на НАЖБП, включая более масштабное исследование, чтобы определить, на какой стадии заболевания лечение будет наиболее эффективным. Возможно, скоро в медицинских рекомендациях официально появится фрукты, которые смогут стать важной частью диеты для улучшения здоровья печени и превентивной борьбы с НАЖБП.
Гранат издавна известен своими полезными свойствами и его сок использовался в различных культурах для улучшения здоровья.
В Древнем Египте гранаты часто изображались на фресках и включались в погребальные ритуалы. Они символизировали плодородие и возрождение. Египтяне верили, что гранатовый сок может обеспечить вечную жизнь, и часто клали гранаты в гробницы фараонов
А в Индии считалось, что он также способствует улучшению пищеварения и помогает при лечении расстройств желудочно-кишечного тракта. Его сок может снижать воспаление в кишечнике и облегчать симптомы заболеваний, таких как язвенный колит.
По некоторым предположениям, гранат обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут помочь в борьбе с различными инфекциями. Экстракты граната используются для предотвращения и лечения инфекций полости рта, таких как гингивит и пародонтоз.
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