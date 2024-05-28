ТОП-10 надежных марок автомобилей, которые сэкономят вам деньги

Возможно, Subaru известна своими жесткими полноприводными автомобилями, но у них также есть и другие авто с отличными характеристиками. Результаты краш-тестов Subaru и общие оценки безопасности тоже заслуживают внимания. Популярный внедорожник Outback получил награду Top Safety Pick от IIHS и пятизвездочный общий рейтинг безопасности от NHTSA в 2024 модельном году.