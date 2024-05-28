ТОП-10 надежных марок автомобилей, которые сэкономят вам деньги

Posted 28 мая, 09:23
Published 28 мая, 09:23
Modified 9 сентября, 23:51
Updated 9 сентября, 23:51
Если вы ищете подержанное или новое авто, стоит выбирать самый качественный автомобиль по хорошей цене. Надежная машина, которая прослужит долгие годы, сэкономит больше денег, нежели вы купите более дешевое авто и будете постоянно тратиться на ее ремонт.
Рассказываем, какие марка автомобилей по версии Autolist считаются самыми надежными из всех. Рейтинг основан на исследовании 20 распространенных проблем, а также на сборе данных, тестирование на треке и опросы владельцев.
Lexus лидирует в нашем рейтинге надежности, предлагая технологически продвинутые автомобили класса люкс, которые также надежны. Потребителям нравятся изысканные интерьеры автомобилей, плавные трансмиссии и мощные двигатели. Lexus предлагает автомобили в сегментах гибридов, седанов, внедорожников и спортивных автомобилей.
Такие модели, как NX, также могут похвастаться лучшими в своем классе рейтингами безопасности. Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) присвоил NX 2024 наивысший рейтинг безопасности. У Lexus есть несколько автомобилей, прошедших пятизвездочные краш-тесты по версии Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).
Lexus объясняет высокий рейтинг надежности своих автомобилей контролем качества. Компания также обеспечивает низкие затраты на техническое обслуживание за счет использования деталей, которые служат долгое время, прежде чем их потребуется отремонтировать или заменить.
Toyota имеет давнее наследие надежности, и ее обширный список автомобилей с наивысшими рейтингами, включая седан Camry, 4Runner, Corolla, Rav4 и подключаемый гибридный Prius, не имеет аналогов ни у одного другого автопроизводителя.
Как материнская компания Lexus, Toyota занимает два первых места по надежности транспортных средств. Бренд также предлагает пикапы, получившие награды за надежность, такие как Toyota Tacoma и Tundra.
Toyota также получила высокие оценки по безопасности. IIHS и общий пятизвездочный рейтинг качества проведения краш-тестов NHTSA присудили Toyota Camry 2024 модельного года награду Top Safety Pick award.
Европейский бренд Mini давно известен своей маневренностью благодаря своему флагманскому автомобилю Mini Cooper и принадлежит BMW.
В 2024 в модельный ряд входят такие автомобили, как высокопроизводительный John Cooper Works Countryman мощностью 228 лошадиных сил и спортивной подвеской. Mini конкурирует с основными гигантами, такими как Ford, Volkswagen и Mazda.
Mini появился в 2001 году, заменив крошечный британский оригинал, который выпускался с 1959 по 2000 год. Хотя он начинал свою жизнь как хэтчбек, сейчас в модельный ряд входят внедорожник Countryman и кабриолет.
Как Lexus и Toyota, Acura является подразделением Honda класса люкс. Автомобили имеют хорошие силовые агрегаты, высококлассный дизайн и стабильные показатели надежности. Большинство из них отличаются низкими затратами на техническое обслуживание и редко имеют серьезные проблемы. Одна из наиболее популярных моделей, MDX, была удостоена награды IIHS «Лучший выбор безопасности Плюс» в 2022 году.
Покупатели, рассматривающие возможность приобретения Acura, могут быть уверены в ее надежности, так как она полностью соответствует высокому качеству Honda. Acura предлагает множество моделей различных категорий автомобилей, которые неизменно демонстрируют высокие показатели надежности. Среди его конкурентов — Volvo, Chrysler, Genesis, Buick и Infiniti.
Honda является синонимом надежных автомобилей. Помимо солидного рейтинга Consumer Reports, эта компания получила несколько премий J.D. Power awards за производительность, качество и надежность. Honda также уделяет большое внимание безопасности, поскольку один из ее самых знаковых автомобилей, Honda Civic, с 2020 модельного года сохраняет награду IIHS «Лучший выбор в области безопасности».
Разработка Honda эффективных и мощных гибридных силовых агрегатов подтолкнула автомобильную промышленность к разработке более совершенных гибридных решений и электромобилей, и компания заключила партнерство с General Motors, головной компанией Chevrolet и GMC, для производства полностью электрического внедорожника, известного как Prologue.
Возможно, Subaru известна своими жесткими полноприводными автомобилями, но у них также есть и другие авто с отличными характеристиками. Результаты краш-тестов Subaru и общие оценки безопасности тоже заслуживают внимания. Популярный внедорожник Outback получил награду Top Safety Pick от IIHS и пятизвездочный общий рейтинг безопасности от NHTSA в 2024 модельном году.
Японский автопроизводитель Mazda наиболее известен своим культовым Miata, на некоторых рынках называемым MX-5, спортивным автомобилем с откидным верхом. Это один из самых продаваемых спортивных автомобилей в мире.
Прочность и отличную управляемость Miata также можно найти в кроссоверах Mazda, таких как CX-30, CX-70 и CX-90, причем последние два доступны с подключаемыми гибридными силовыми агрегатами.
Mazda CX-5 2024 модельного года является примером приверженности автопроизводителя безопасности и надежности. CX-5 2024 года был удостоен награды IIHS «Лучший выбор в области безопасности» и получил пятизвездочный общий рейтинг безопасности от NHTSA.
Porsche уже много лет создает спортивные автомобили, которые превосходят большинство конкурентов. Ее визитными карточками являются отличная управляемость, ускорение и дизайн.
Компания Porsche, демонстрирующая передовые в своем классе инженерные разработки и качество сборки, наиболее известна своим культовым спортивным автомобилем 911, но это также один из самых надежных производителей автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками на рынке.
Следуя примеру других автопроизводителей, Porsche предлагает различные уровни электрических инноваций в своих самых популярных моделях, включая Macan, Cayenne, Panamera и Taycan. Полностью электрический Taycan является прямым конкурентом Tesla Model S.
BMW — один из самых роскошных европейских автомобильных брендов. Он идет вровень с Audi и Mercedes-Benz, а также с престижными американскими брендами, такими как Cadillac.
BMW — относительно новое имя в списках самых надежных автомобилей, поскольку потребители ранее жаловались на то, что машины неоднократно подвергались дорогостоящему ремонту. Однако в 2024 модельном году Consumer Reports собрал данные, которые позволили BMW оценить как средний или выше среднего уровень надежности. Выдающимися примерами топовых моделей автопроизводителя являются популярные модели 3-й и 4-й серий.
Немецкий автопроизводитель также предлагает спортивные автомобили в виде моделей с обозначением M и полностью электрических автомобилей, таких как i-4, i5 и i7.
Стремление Kia к качеству окупилось высокими показателями надежности по данным Consumer Reports и J.D. Power. Модели, начиная от небольших автомобилей и заканчивая трехрядными внедорожниками, такими как Stinger, Sportage и Telluride, демонстрируют приверженность бренда качеству и дизайну.
Корейский автопроизводитель продолжает расширять свой модельный ряд, не теряя при этом акцента на надежности. Предлагая низкие ежегодные затраты на ремонт, Kia предоставляет пятилетнюю гарантию от бампера до бампера и 10-летнюю гарантию на трансмиссию на все свои новые автомобили.
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