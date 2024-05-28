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Posted 28 мая, 17:47

Published 28 мая, 17:47

Modified 9 сентября, 23:54

Updated 9 сентября, 23:54

Стильные советы для выпускного: как подобрать идеальный наряд и аксессуары

Стильные советы для выпускного: как подобрать идеальный наряд и аксессуары

28 мая 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney
Выпускной вечер — символ женственности и юности, поэтому важно подобрать образ, который будет не только торжественным, но и комфортным для насыщенного дня и вечерних мероприятий.

Стилист Мария Куликова рассказала Woman.ru, как создать идеальный образ для выпускного.

Наряд на выпускной 2024

Коктейльные платья в пастельных тонах

Для нежной внешности подойдут пастельные оттенки, такие как лавандовый, сливочный и небесно-голубой. Эти цвета подчеркнут вашу утонченность и будут уместны не только на выпускном.

Классические черные и белые наряды

Образы в черных и белых тонах — беспроигрышный вариант для создания лаконичного и элегантного стиля. Важно, чтобы черный цвет выглядел элегантно, а не траурно.

Легкие бальные платья

Классика выпускного — воздушные платья из легких материалов. Они могут быть дополнены кружевом или аккуратной вышивкой, что подчеркнет торжественность события.

Платья в «наивном» стиле

Стилизованные наряды с элементами детскости, такие как банты и незамысловатый принт, прекрасно подойдут для выпускного, символизируя прощание с детством.

Образ в деловом стиле

Брючные костюмы — идеальный вариант для тех, кто хочет добавить строгости. Важно выбрать качественные ткани и эффектный крой, а акцентные аксессуары придадут образу торжественность.

Ретро-стиль

Ретро-наряды выглядят эффектно и подходят для любой фигуры. Обратите внимание на платья в глубоких оттенках или телесных тонах, таких как цвет 2024 года Peach Fuzz.

При выборе наряда ориентируйтесь на свои предпочтения, а не советы окружающих. Прислушивайтесь к себе, изучайте модные тенденции или обратитесь к стилисту, чтобы создать образ, который сделает вас счастливой.


Советы по выбору наряда

  1. Учитывайте фигуру: выбирайте наряд, который подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки.
  2. Обратите внимание на качество: качественные ткани и детали сделают ваш наряд выразительным и роскошным.
  3. Согласуйте образ: подберите обувь и аксессуары, которые гармонируют с вашим нарядом и добавят ему завершенности.
  4. Не забывайте про комфорт: удобство и свобода движения важны, особенно если предстоит долгий и насыщенный вечер.

Аксессуары

  1. Украшения: выбирайте украшения в соответствии со стилем вашего наряда. Нежные и изящные украшения подойдут к пастельным платьям, а более сдержанные и классические — к черным и белым образам.
  2. Сумки: стильная сумка-клатч или мини-сумочка добавят вашему образу изысканности и завершенности.
  3. Обувь: подберите обувь, которая будет не только красивой, но и удобной для танцев и прогулок.
  4. Парфюм: завершите свой образ элегантным ароматом, который будет дополнять ваш стиль и создавать неповторимый образ.

При выборе наряда ориентируйтесь на свои предпочтения, а не советы окружающих.

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