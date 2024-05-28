Стильные советы для выпускного: как подобрать идеальный наряд и аксессуары

Posted 28 мая, 17:47
Published 28 мая, 17:47
Modified 9 сентября, 23:54
Updated 9 сентября, 23:54
Стилист Мария Куликова рассказала Woman.ru, как создать идеальный образ для выпускного.
Для нежной внешности подойдут пастельные оттенки, такие как лавандовый, сливочный и небесно-голубой. Эти цвета подчеркнут вашу утонченность и будут уместны не только на выпускном.
Образы в черных и белых тонах — беспроигрышный вариант для создания лаконичного и элегантного стиля. Важно, чтобы черный цвет выглядел элегантно, а не траурно.
Классика выпускного — воздушные платья из легких материалов. Они могут быть дополнены кружевом или аккуратной вышивкой, что подчеркнет торжественность события.
Стилизованные наряды с элементами детскости, такие как банты и незамысловатый принт, прекрасно подойдут для выпускного, символизируя прощание с детством.
Брючные костюмы — идеальный вариант для тех, кто хочет добавить строгости. Важно выбрать качественные ткани и эффектный крой, а акцентные аксессуары придадут образу торжественность.
Ретро-наряды выглядят эффектно и подходят для любой фигуры. Обратите внимание на платья в глубоких оттенках или телесных тонах, таких как цвет 2024 года Peach Fuzz.
При выборе наряда ориентируйтесь на свои предпочтения, а не советы окружающих. Прислушивайтесь к себе, изучайте модные тенденции или обратитесь к стилисту, чтобы создать образ, который сделает вас счастливой.
При выборе наряда ориентируйтесь на свои предпочтения, а не советы окружающих.
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