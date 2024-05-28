Острые концы больше не в тренде: 4 формы ногтей, которые в моде этим летом

Posted 28 мая, 07:34
Published 28 мая, 07:34
Modified 9 сентября, 23:50
Updated 9 сентября, 23:50
Такой вариант подходит девушкам с короткими пальцами. В моде именно скругленные края, так «квадратный» маникюр получается более женственным. Добавьте к своему маникюру нюдовый или полупрозрачный лак — так ногти будут выглядеть ухоженными, при этом оставаясь максимально естественными. Актуальны персиковый, сливочный, фисташковый, ванильный и другие нежные оттенки. Квадратная форма прекрасно гармонирует с полосками — нанесите их в виде принта на край, лунку или середину ногтевой пластины.
Форма с широким основанием и скругленным кончиком. Выглядят такие ногти максимально нежно, а длина удерживается долго, поскольку мягкие края не создают зацепок. Если сделать маникюр в классическом стиле, например френч, получится универсальный и максимально актуальный образ. Не увлекайтесь наращиванием: слишком длинные ногти выглядят неестественно. Если хотите соответствовать моде — выберите натуральную длину и постарайтесь немного отрастить свои ногти, не прибегая к искусственным накладкам.
Прекрасный вариант для тех, кто хочет визуально удлинить пальцы. Мягкое закругление краев ногтей делает эту форму модной и очень востребованной. Окрасьте ногтевую пластину в один сдержанный тон или делайте красивый френч — так можно добиться максимальной натуральности и благородной простоты. Если хочется чего-то более яркого, добавьте стразы, блестки или принт. Мягкость формы сгладит насыщенность цвета и маникюр не будет выглядеть вызывающе.
Это сленговое название получила форма с овальными боковыми краями и резким квадратом на внешнем крае. Это один из самых дерзких вариантов оформления ногтевых пластин, в то же время относящийся к классике. Вообще лето-2024 продолжает диктовать тренд на естественность. Поэтому большинство модных форм ногтей отличаются мягкостью и женственностью.
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