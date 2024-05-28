Острые концы больше не в тренде: 4 формы ногтей, которые в моде этим летом

Такой вариант подходит девушкам с короткими пальцами. В моде именно скругленные края, так «квадратный» маникюр получается более женственным. Добавьте к своему маникюру нюдовый или полупрозрачный лак — так ногти будут выглядеть ухоженными, при этом оставаясь максимально естественными. Актуальны персиковый, сливочный, фисташковый, ванильный и другие нежные оттенки. Квадратная форма прекрасно гармонирует с полосками — нанесите их в виде принта на край, лунку или середину ногтевой пластины.