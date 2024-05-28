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Posted 28 мая, 07:34

Published 28 мая, 07:34

Modified 9 сентября, 23:50

Updated 9 сентября, 23:50

Острые концы больше не в тренде: 4 формы ногтей, которые в моде этим летом

Острые концы больше не в тренде: 4 формы ногтей, которые в моде этим летом

28 мая 2024, 07:34
Фото: twam.ru, grazia.ru, glamours.name
Острые концы больше не в тренде: 4 формы ногтей, которые в моде этим летом
Девушки стремятся быть модными до кончиков ногтей, причем в самом буквальном смысле. Как выбрать форму ногтей, которая в моде в этом сезоне? Подскажем несколько интересных вариантов. Не забудьте поделиться информацией со своим мастером!

Мягкий квадрат

Такой вариант подходит девушкам с короткими пальцами. В моде именно скругленные края, так «квадратный» маникюр получается более женственным. Добавьте к своему маникюру нюдовый или полупрозрачный лак — так ногти будут выглядеть ухоженными, при этом оставаясь максимально естественными. Актуальны персиковый, сливочный, фисташковый, ванильный и другие нежные оттенки. Квадратная форма прекрасно гармонирует с полосками — нанесите их в виде принта на край, лунку или середину ногтевой пластины.

Овал

Форма с широким основанием и скругленным кончиком. Выглядят такие ногти максимально нежно, а длина удерживается долго, поскольку мягкие края не создают зацепок. Если сделать маникюр в классическом стиле, например френч, получится универсальный и максимально актуальный образ. Не увлекайтесь наращиванием: слишком длинные ногти выглядят неестественно. Если хотите соответствовать моде — выберите натуральную длину и постарайтесь немного отрастить свои ногти, не прибегая к искусственным накладкам.

Миндалевидная форма

Прекрасный вариант для тех, кто хочет визуально удлинить пальцы. Мягкое закругление краев ногтей делает эту форму модной и очень востребованной. Окрасьте ногтевую пластину в один сдержанный тон или делайте красивый френч — так можно добиться максимальной натуральности и благородной простоты. Если хочется чего-то более яркого, добавьте стразы, блестки или принт. Мягкость формы сгладит насыщенность цвета и маникюр не будет выглядеть вызывающе.

«Гробик»

Это сленговое название получила форма с овальными боковыми краями и резким квадратом на внешнем крае. Это один из самых дерзких вариантов оформления ногтевых пластин, в то же время относящийся к классике. Вообще лето-2024 продолжает диктовать тренд на естественность. Поэтому большинство модных форм ногтей отличаются мягкостью и женственностью.

#Красота#Мода#Все материалы авторов#Тренды#Маникюр
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