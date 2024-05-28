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Posted 28 мая, 04:58

Published 28 мая, 04:58

Modified 9 сентября, 23:49

Updated 9 сентября, 23:49

3 варианта небанального лаймового маникюра на лето

3 варианта небанального лаймового маникюра на лето

28 мая 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
3 варианта небанального лаймового маникюра на лето
Лаймовый маникюр — стопроцентный тренд этого лета. Сделать его можно не только в салоне у мастера. К примеру, я делаю этот модный маникюр дома самостоятельно. Рассказываю как именно.

Почему лаймовый маникюр в топе

Лаймовый маникюр смотрится по-летнему ярко, насыщенно и очень эффектно. Он привлекает к себе внимание, а еще прекрасно сочетается с загаром на коже.

Многие звезды делают себе лаймовый маникюр, что успели заметить их подписчики в социальных сетях. Теперь многие пробуют повторить его, и я не исключение. Расскажу, как я делаю лаймовый маникюр.

Что нужно для лаймового маникюра

Мне потребовался лак соответствующего оттенка — лаймового. Желательно выбирать однородное покрытие. Дальше все очень просто: сначала наносится база, а затем — основной лак. Если хочется, чтобы он смотрелся особенно ярко, можно нанести его в два слоя.

При желании можно сделать лаймовый маникюр еще более оригинальным — например, нарисовать или наклеить на ногти контрастные полоски, черные или белые, подобрать подходящие стикеры.

Френч

Мне очень нравится вариант лаймового маникюра с элементами френча. Делается он очень просто: лаймовый лак аккуратно наносится на самые кончики ногтей, а затем на участке между кутикулой и ногтем проводится белоснежная полоска.

Маникюр с акцентом

Еще один вариант лаймового маникюра — нанести покрытие не на все ногти, а на некоторые. Я пробовала красить один ноготь в яркий цвет, а на другие наносила лак нейтральных оттенков. Получилось очень эстетично и стильно.

Градиент

Отличный вариант — лаймовый маникюр с градиентом. Его особенность заключается в том, что один оттенок плавно и красиво переходит в другой. Для такого маникюра мне потребовалось несколько лаков разных оттенков, но обязательно лаймовых. Я нанесла небольшое количество лака на обычную губку для макияжа и несколько раз прокатила ее по ногтям. Результат мне очень понравился!

Отличный вариант — лаймовый маникюр с градиентомОтличный вариант — лаймовый маникюр с градиентом
Отличный вариант — лаймовый маникюр с градиентом. Фото: Изображение Midjourney
#Красота#Мода#Все материалы авторов#Тренды#Маникюр
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