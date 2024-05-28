3 варианта небанального лаймового маникюра на лето

Отличный вариант — лаймовый маникюр с градиентом. Его особенность заключается в том, что один оттенок плавно и красиво переходит в другой. Для такого маникюра мне потребовалось несколько лаков разных оттенков, но обязательно лаймовых. Я нанесла небольшое количество лака на обычную губку для макияжа и несколько раз прокатила ее по ногтям. Результат мне очень понравился!