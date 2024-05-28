10 простых вещей, которые сделают вас счастливее

Posted 28 мая, 09:58
Published 28 мая, 09:58
Modified 9 сентября, 23:51
Updated 9 сентября, 23:51
С каждой улыбкой наш мозг усердно посылает по организму обезболивающие, противовоспалительные и снимающие тревогу гормоны счастья. Между прочим, не имеет значения, улыбаемся ли мы от радости или без причины.
Окружите себя людьми, которые вам нравятся и которые полезны для вас. Именно межличностные отношения влияют на нашу удовлетворенность, нашу самооценку и, что не менее важно, на наше счастье.
Любой, кто время от времени выходит из зоны комфорта, решается на что-то новое и остается любопытным, в конечном итоге становится счастливее. Так вы расширяете свой кругозор и чаще удивляетесь.
Помогайте другим, участвуйте в жизни своего двора или города. Мы социальные существа и все, что укрепляет наши межличностные отношения, автоматически делает нас счастливее.
Побалуйте себя! Решитесь на что-нибудь, что приносит вам радость, веселье и наслаждение. Убедитесь, что тратите деньги не только на материальные вещи, но и на впечатления.
Витамин D и солнечный свет обеспечивают хорошее настроение и ощущение счастья в кратчайшие сроки. Короткая прогулка во время обеденного перерыва, занятия спортом на свежем воздухе, мороженое на солнышке — используйте любую возможность побыть на улице.
Мы теряемся в бесчисленных возможностях, принимаем неверные решения и испытываем стресс. Поэтому принимайте свои решения на основе того, сделает ли вас это счастливым.
Свежие фрукты и овощи поддерживают вашу физическую форму и здоровье. Достаточное количество воды и адекватные физические нагрузки поддерживают жизненно важные функции организма. Это укрепляет как разум, так и тело.
Постановка небольших целей особенно полезна, когда проблемы кажутся неразрешимыми. Разбейте их на более мелкие, выполнимые части. Таким образом, вы сможете шаг за шагом справляться даже с большими задачами и в конце концов с гордостью оглядываться на успехи.
Будь то светская беседа с незнакомцем или обстоятельный разговор с близким другом, вы чувствуете себя счастливее, сильнее и менее одиноким. Те, кто делится позитивным опытом и моментами счастья с другими, также удваивают собственное счастье.
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