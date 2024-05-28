10 идей женских причесок для квадратного лица на короткие, средние и длинные волосы

Posted 28 мая, 08:44
Published 28 мая, 08:44
Modified 9 сентября, 23:50
Updated 9 сентября, 23:50
Стрижка гарсон прекрасно обладательницам квадратного лица с короткими волосами, благодаря тому, что удлиненные пряди в височной области маскируют выступающие скулы, а прореженная челка визуально удлиняет лицо и смягчает пропорции.
Боб станет выходом для женщин с квадратным лицом, так как он зрительно делает лицо более узким, а взгляд — выразительнее. Стрижка хорошо подходит для тонких волос короткой и средней длины, а укладывать ее довольно легко.
Каре хорошо подходит женщинам с квадратной формой лица, имеющим густые волнистые волосы. Эта стрижка скрывает тяжелые скулы и отвлекает внимание от недостатков лица, подчеркивая его достоинства.
Боб-каре — еще одна популярная женская стрижка, которая придаст квадратному лицу более мягкие и женственные черты, а ассиметричная челка, уложенная набок, сделает образ более живым и игривым.
Стрижка лесенка хорошо подойдет обладательницам лица квадратной формы с длинными и средними густыми прядями. Она не только скроет недостатки лица и сделает его более женственным, но и визуально омолодит.
А эта стрижка для длинных и средних волос придаст квадратным чертам мягкость, благодаря объемной макушке и длинным локонам, а легкие волны добавят образу привлекательности и элегантности.
Если у вас длинные волосы, то зрительно вытянуть квадратное лицо способен узел на макушке. Важно, чтобы ниспадающие волосы были прямыми, чтобы не создавать внизу ненужного объема, тогда прическа будет выглядеть органично.
Еще одна эффектная прическа для длинных волос, идеально подходящая квадратному лицу — многослойная стрижка волнами, где слои, обрамляющие лицо, начинаются в районе скул. Эти волны смягчают черты и придают женственный вид.
А стрижка пикси с длинной челкой хорошо подойдет обладательницам квадратного лица с тонкими волосами. Эта стрижка проста в уходе и не требует много времени для укладки.
И наконец, женщинам, имеющим форму лица в виде квадрата и длинные густые волосы, хорошо подойдет неплотная французская коса, уложенная набок через плечо. Такая стрижка отвлекает внимание от тяжелых скул на красивую линию шеи.
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