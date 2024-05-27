Топ-7 самых красивых колец для помолвки по мнению пользователей Reddit

Помолвочное кольцо — это ювелирное изделие, которое обычно дарят девушке во время предложения руки и сердца на этапе помолвки. Обычно в изделии доминирует один камень, который стоит отдельно, либо окружен камнями поменьше. В отличие от помолвочного, обручальное традиционно представляет из себя простое металлическое кольцо, которое надевают на руку во время свадебной церемонии.