Топ-7 самых красивых колец для помолвки по мнению пользователей Reddit

Posted 27 мая, 12:10
Published 27 мая, 12:10
Modified 9 сентября, 23:46
Updated 9 сентября, 23:46
Помолвочное кольцо — это ювелирное изделие, которое обычно дарят девушке во время предложения руки и сердца на этапе помолвки. Обычно в изделии доминирует один камень, который стоит отдельно, либо окружен камнями поменьше. В отличие от помолвочного, обручальное традиционно представляет из себя простое металлическое кольцо, которое надевают на руку во время свадебной церемонии.
Бриллианты не всегда были лучшими друзьями девушек. Эрцгерцог Австрийский Максимилиан стал законодателем моды, когда в 1477 году сделал предложение руки и сердца, преподнеся обручальное кольцом с бриллиантом.
Но только после знаменитой рекламной кампании в 1947 году «Бриллиант — это навсегда» идея использовать этот драгоценный камень для помолвки взлетела до небес и стала самым узнаваемым символом преданности и нерушимой любви. Благодаря непревзойденному блеску, разнообразию огранки и дизайна кольца с бриллиантами стали любимым украшением будущих невест.
Удивительно, как один маленький круглый предмет может говорить тысячу слов, но именно это делает помолвочное или обручальное кольцо таким особенным. Это общепризнанный символ любви, праздника и преданности.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14