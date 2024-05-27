Стали известны лучшие дизайны квартир в 2024 году

«Тихая роскошь» также предполагает использование искусства и предметов декора, которые подчеркивают качество и элегантность, но не привлекают к себе слишком много внимания. Этот стиль универсален для всех комнат и может быть использован в спальне, гостиной, кабинете, детской и даже кухне.