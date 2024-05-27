Стали известны лучшие дизайны квартир в 2024 году

Posted 27 мая, 06:18
Published 27 мая, 06:18
Modified 9 сентября, 19:22
Updated 9 сентября, 19:22
Скандинавский стиль является одним из самых популярных направлений интерьера на сегодняшний день. В последние пару лет он набирает обороты и становится по-настоящему родным для жителей России, так как есть схожесть быта с европейскими северянами.
Скандинавы предпочитают в интерьере простоту, функциональность и комфорт, не пренебрегая уютной домашней обстановкой.
Модный интерьер выглядит просто и лаконично, он не перегружен деталями и декоративными элементами. Использование натуральных материалов, таких, как дерево, камень, стекло и метал, дарят ощущение уюта и комфорта.
Этот стиль не терпит излишеств — мебель и аксессуары должны быть функциональными. Простые формы и натуральные материалы делают его легко чистящимся и поддерживаемым в чистоте.
Белый, серый и бежевый цвета являются основными в скандинавском интерьере, они дают ощущение свежести и легкости.
В таких помещениях всегда много естественного света, который так необходим северянам из-за коротких солнечных дней. Окна, обычно, большие и светлые.
Скандинавский стиль подходит для людей, которые ценят уют, комфорт и простоту. Он создает атмосферу гармонии и спокойствия, что особенно важно в наше время.
«Тихая роскошь» незаметно перекочевала в жилые интерьеры из мира модной одежды и аксессуаров. Людям откликнулась идея не выставлять напоказ свое состояние и жить максимально просто, ограничиваясь лишь качеством и функционалом вещей.
Для поклонников данного направления такой стиль базируется прежде всего на экологичности жизни и на разумном потреблении ресурсов.
Этот новый тренд характеризуется использованием в интерьере качественных и дорогих материалов, но без излишеств и кричащих деталей. В помещениях преобладает спокойная цветовая гамма, натуральные материалы, мебель с плавными линиями и формами.
«Тихая роскошь» также предполагает использование искусства и предметов декора, которые подчеркивают качество и элегантность, но не привлекают к себе слишком много внимания. Этот стиль универсален для всех комнат и может быть использован в спальне, гостиной, кабинете, детской и даже кухне.
Освещение используется мягкое и ненавязчивое. Лучше всего включать лампы с приглушенным светом или свечи, чтобы создать атмосферу уюта и комфорта.
В целом, стиль «тихая роскошь» создает ощущение роскоши и комфорта без излишней вычурности. Он идеально подходит для тех, кто ценит качество и уют в своем доме.
«Нулевые» и «90-е» в интерьере — это не только традиционные элементы декора и мебели, но и современные тенденции, которые отражают нашу культуру и историю.
Дизайн квартиры в стиле девяностых годов прошлого века можно создать с помощью мебели — сервантов, буфетов, шкафов, комодов, диванов и кресел с яркой обивкой и резными ножками.
На барахолке или в винтажном магазине можно приобрести предметы интерьера, которые так хорошо знакомы с детства — журнальные столики, вазы и статуэтки из керамики или стекла, текстиль с яркими принтами и орнаментами, новогодние игрушки.
В освещении можно использовать люстры с плафонами из стекла или пластика, торшеры с тканевыми абажурами, настольные лампы с металлическими или деревянными основаниями.
Для стиля 90-х характеры вязаные кашпо для домашних растений, фоторамки, вязаные кружевные салфетки на мебели, керамические тарелки с орнаментами, стеклянные стаканы и бокалы, фарфоровые чашки и блюдца.
Ну и конечно главным трендом является узорчатый разноцветный ковер, который чаще висел на стене возле кровати или дивана в советской квартире.
В целом, русский стиль конца 90х — начала нулевых в 2024 году будет очень популярен благодаря своей уникальной атмосфере и целой эпохе переходящего времени.
Как видно, тренды современных интерьеров обусловлены экологичностью и простотой. Предпочтение отдается высокофункциональным технологиям и их органической интеграции в простую жизнь людей. Встроенная техника, система «умный дом», голосовой помощник — становятся главным вложением в комфортную жизнь дома.
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