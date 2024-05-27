Сколько стоит тропический душ и какой лучше купить

Posted 27 мая, 06:05
Published 27 мая, 06:05
Modified 9 сентября, 19:54
Updated 9 сентября, 19:54
Тропический душ относится к верхнему типу душевых систем. Эта технология включает смешивание воды с воздухом.
Тропический душ получил свое название за аналогию с сильными потоками теплого дождя. Особенность этой конструкции заключается в большой площади душевой лейки и ее установке на высоте не менее двух метров. Это позволяет воде, распыляемой через форсунки, насыщаться кислородом и приобретать более мягкий характер.
Эффект тропического душа заключается в мягком, обволакивающем воздействии воды, которое не раздражает кожу. Такая система поможет расслабиться после трудного дня или зарядит вас энергией на начало нового дня.
Выбор тропического душа зависит от ваших предпочтений, доступного бюджета и особенностей вашей ванной комнаты. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при выборе:
Тип душевой системы: существует несколько типов тропических душевых систем, таких как фиксированные, настенные и потолочные. Выберите тот тип, который соответствует дизайну вашей ванной комнаты и вашим предпочтениям.
Материал и отделка: выберите душ с материалом и отделкой, которые соответствуют стилю вашей ванной комнаты. Тропический душ часто изготавливают из нержавеющей стали, хромированной латуни или пластика.
Функциональность и дополнительные опции: рассмотрите дополнительные функции, которые могут быть доступны у некоторых тропических душевых систем, такие как встроенные светодиодные подсветки, термостаты для контроля температуры воды, а также регулируемые настройки подачи воды.
Самый доступный и экономичный способ обустройства тропического душа дома — заменить обычную душевую лейку на более крупную, диаметром не менее 200 мм.
Для правильного распределения струи воды установите лейку на достаточной высоте на стене. Если необходимо, поднимите штангу или держатель для лейки, чтобы обеспечить падение капель с нужной высоты. Такая замена, однако, лишь отдаленно напомнит ощущение тропического душа.
Для более приближенного к этому эффекта может подойти душевая стойка. Ее установка не требует сложного ремонта или привлечения специалистов. Такая конструкция может быть размещена в ванной комнате или душевой кабине.
Важно обратить внимание на размер верхнего душа — чем он больше, тем более насыщенным будет поток воды. Однако высокие душевые стойки с верхним душем могут оказаться неудобными для установки над ванной из-за недостаточного расстояния между дном ванны и верхним душем.
Многофункциональная душевая панель является оптимальным выбором для создания тропического ливня, обеспечивая максимальный расслабляющий и массажный эффект. Такие панели обычно имеют встроенную конструкцию, при которой техническая часть монтируется в стену, а снаружи остаются верхняя лейка, боковые форсунки, гидромассаж, а также переключатели режимов работы и термостат.
Если брать просто лейку, то можно найти в среднем по цене две тысячи рублей. Однако при выборе полноценной системы придется отдать около 10 тысяч рублей.
А самые премиальные системы могут достигать в цене десятков тысяч рублей.
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