Сколько стоит тропический душ и какой лучше купить

Тропический душ получил свое название за аналогию с сильными потоками теплого дождя. Особенность этой конструкции заключается в большой площади душевой лейки и ее установке на высоте не менее двух метров. Это позволяет воде, распыляемой через форсунки, насыщаться кислородом и приобретать более мягкий характер.