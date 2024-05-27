Нескучный френч: 7 креативных идей для маникюра, которые не успели надоесть

Не все любят длинные ногти, многим женщинам удобнее ходить с короткими. Но и в этом случае реально найти хорошие идеи для маникюра. Например, при использовании техники френч короткие ногти будут визуально казаться длиннее за счет белой полоски на кончиках. Однако не стоит делать эту линию слишком широкой, чтобы эффект не стал прямо противоположным.