Нескучный френч: 7 креативных идей для маникюра, которые не успели надоесть

Posted 27 мая, 13:05
Published 27 мая, 13:05
Modified 9 сентября, 23:47
Updated 9 сентября, 23:47
Классический френч — это покрытие ногтей нейтральным лаком бежевого или розового оттенка в сочетании с окрашиванием их кончиков белым. Этот вариант маникюра отличается простотой и элегантностью, подходит для создания любого образа и будет отлично смотреться на ногтях любой формы.
А эта идея для френча подразумевает сочетание оттенков нюд с молочно-белым цветом, что смотрится интересно и привлекает взгляды окружающих. Такой французский маникюр отлично подойдет девушкам с длинными ногтями.
Для создания праздничного или вечернего образа можно дополнить маникюр в стиле классического френча декором с блестками. Блестящими можно сделать один-два или несколько ногтей, и они прекрасно дополнят классический дизайн остальных ноготочков.
Не все любят длинные ногти, многим женщинам удобнее ходить с короткими. Но и в этом случае реально найти хорошие идеи для маникюра. Например, при использовании техники френч короткие ногти будут визуально казаться длиннее за счет белой полоски на кончиках. Однако не стоит делать эту линию слишком широкой, чтобы эффект не стал прямо противоположным.
Матовый френч-маникюр всегда востребован, так как он подходит для создания самых различных образов и привлекает внимание окружающих. Для основы берут белые, розовые, синие или персиковые оттенки, а кончики ногтей окрашивают более ярко.
Идея шахматного френч-маникюра не нова, но она никогда не потеряет актуальность благодаря необычному и привлекательному виду. Нанести его достаточно просто: нужно с помощью трафарета или без него нарисовать от белых кончиков ногтей и примерно до их середины черные и белые квадраты в шахматном порядке.
Маникюр в технике омбре — это растяжка цвета, плавный градиент. Данная техника тоже может стать прекрасной идеей для французского маникюра, так как омбре замечательно сочетается с базовым френч-маникюром. Кроме того, для большего эффекта его можно дополнить нейл-артом.
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