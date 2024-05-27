Мицеллярная вода и гидрофильное масло: большинство женщин ими пользуются неправильно

Posted 27 мая, 10:38
Published 27 мая, 10:38
Modified 9 сентября, 23:47
Updated 9 сентября, 23:47
До недавнего времени я и сама этого не знала, однако теперь имею полное представление о том, как ухаживать за кожей лица при помощи двух этих средств. Делюсь личным опытом и рассказываю, как пользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой, и какие средства использую в уходе я.
Гидрофильное масло — это специальный препарат для удаления с лица остатков декоративной косметики, который считается универсальным. В его составе есть натуральные ингредиенты, в том числе активные, а также различные масла. По собственному опыту я могу сказать, что наиболее эффективно все-таки масло с натуральными ингредиентами, чем с минеральными, поскольку они не забивают собой поры и обеспечивают деликатный уход. Будет хорошо, если в составе гидрофильного масла есть натуральные экстракты и различные вытяжки.
Структура у гидрофильного масла умеренно плотная. Я наношу его на кожу, и сразу же оно начинает втягивать в себя остатки косметики, пыль, себум, после чего они растворяются. Смываю гидрофильное масло обычной водой, при контакте с которой само масло превращается в подобие обычной пены. Теплой водой она смывается с кожи очень быстро.
Расскажу, как правильно пользоваться гидрофильным маслом на примере того, как это делаю я:
После этого я на лицо ничего не наношу — гидрофильного масла вполне достаточно, потому что оно удаляет загрязнения за короткий период времени и достаточно эффективно. Перед тем, как пользоваться гидрофильным маслом для умывания, на лицо тоже ничего не нужно наносить.
Плюсы гидрофильного масла, которые я отметила лично для себя:
Гидрофильное масло убирает даже тональные кремы, плотные по своей структуре, средства с защитой от ультрафиолета, которые я часто использую не только летом, но и в другие сезоны.
Для себя я отметила, что после очищения кожи лица с использованием гидрофильного масла появляется ощущение комфорта. Нет чувства стянутости, которое часто оставляют другие средства для демакияжа.
Пожалуй, единственный минус, который я отметила, используя гидрофильное масло — это невозможность снимать макияж с наращенных ресниц. Какое-то время их носила, и первый опыт использования гидрофильного масла привел к плачевным последствиям — ресницы отвалились, поскольку средство растворяет клей. Так что советую перед тем, как приступить к применению средств, уточнить или почитать в отзывах, как пользоваться гидрофильным маслом для умывания, какие нюансы имеет тот или иной препарат.
А теперь расскажу, какими средствами я пользуюсь на регулярной основе.
Очень эффективное, качественное средство. Оно убирает с кожи макияж, очищает ее и даже выравнивает тон. Для моей чувствительной кожи со следами пигментации подошло идеально. В составе средства есть ингредиенты, которые убирают загрязнения, а баланс кожи при этом не нарушается.
Это средство я использую и в рамках профилактики, чтобы на лице не появлялись дополнительные пигментные пятна. И оно действительно помогает, осветляет кожу.
Очень эффективное и универсальное средство, которое работает как два в одном — как пенка и как масло. Кожа очищается быстро и эффективно, причем средство снимает даже СС-кремы, которые имеют специфическую текстуру и структуру.
В этом средстве мне нравится то, что кожу оно не пересушивает, — воздействие очень деликатно. В составе есть гиалуроновая кислота, которая обеспечивает эффективное увлажнение. Для моей чувствительной кожи, которая имеет склонность к сухости, это очень важно.
Отличное средство с экстрактами растительных масел и зеленого чая. Я использую его для демакияжа, удаления загрязнений с кожи, а также для ухода — гидрофильное масло отлично увлажняет и препятствует обезвоживанию кожи. Нравится эффект от использования этого средства — кожа приобретает особую мягкость и здоровый цвет.
Мицеллярная вода тоже используется для удаления с кожи декоративной косметики. В состав этого средства включены мельчайшие частицы — мицеллы, которые имеют свойство притягивать к себе различные загрязнения, пыль, продукты секреции. Кроме того, среди ингредиентов могут быть и другие компоненты, в том числе ухаживающие за кожей, восстанавливающие ее.
Как правильно пользоваться мицеллярной водой для лица? Расскажу, как ее использую я:
В принципе, это все. Хочу добавить, что глаза мицеллярной водой нужно протирать осторожно и аккуратно, без интенсивных движений.
Есть мнение, согласно которому после очищения кожи лица мицеллярной водой умываться не обязательно. Однако я все-таки советую это делать, потому что на коже могут оставаться частицы этого средства, что может привести к появлению черных точек и покраснений.
Мицеллярная вода нравится мне тем, что она позволяет удалять с лица практически любую косметику, устраняет блеск. Ее можно брать с собой в дорогу и путешествие, где для снятия макияжа она просто незаменима. К минусам могу отнести то, что сухой и чувствительной коже она может не подойти — в этом случае мицеллярную воду нужно выбирать с особым вниманием, ориентируясь на состав.
Это та самая мицеллярная вода, которая идеальна для кожи, имеющей склонность к появлению раздражений, отличающейся особой чувствительностью. Она не просто снимает макияж, но еще и увлажняет, успокаивает. В составе есть термальная вода, витамин В5 — пантенол, он успокаивает кожу. Также есть натуральные экстракты.
Такая мицеллярная вода подходит для удаления декоративной косметики с участков вокруг глаз, губ. После применения мицеллярной воды не остается ощущения стянутости кожи.
Эффективное средство, которое не просто убирает с кожи следы косметики, но и ухаживает за ней, снимает пыль и прочие загрязнения, выравнивает ее тон. Эта мицеллярная вода подходит и для чувствительной кожи, склонной к пигментации, так что мне средство подошло идеально.
Эту мицеллярную воду я использую не только для снятия макияжа — периодически я наношу ее на кожу лица как профилактику против появления пигментных пятен, особенно весной и летом.
Давно пользуюсь этой мицеллярной водой — нравится ее натуральный состав, наличие экстракта зеленого чая, за счет чего средство бережно очищает кожу, оказывает заметный успокаивающий эффект. Очищает очень хорошо, в том числе снимает водостойкую и плотную косметику. А еще эта мицеллярная вода отлично увлажняет кожу и питает ее. Сухость после регулярного применения практически проходит.
В целом, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что имеет смысл использовать и гидрофильное масло, и мицеллярную воду. Одно средство не заменяет другое, поскольку у них разные составы, разные принципы действия, и, соответственно, они обеспечивают разный эффект.
Если вы пользуетесь преимущественно декоративными косметическими средствами из Южной Кореи, как я, лучше использовать гидрофильное масло — оно прекрасно совмещается с ними.
Также советую тщательно выбирать средства по составу, тестировать их и опытным путем определять, что подходит именно вашей коже.
Покупать гидрофильное масло и мицеллярную воду я советую в интернете, однако забирать заказ лучше непосредственно в магазинах. Лично я делаю именно так — это надежно, потому что при получении в магазине есть гарантия того, что мне не придет просроченное или вскрытое средство. Опыт с маркетплейсами меня совершенно не вдохновил — как минимум дважды мне через них доставляли испорченные средства, один раз пришло разлитое по коробке гидрофильное масло.
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