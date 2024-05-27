Мицеллярная вода и гидрофильное масло: большинство женщин ими пользуются неправильно

Гидрофильное масло — это специальный препарат для удаления с лица остатков декоративной косметики, который считается универсальным. В его составе есть натуральные ингредиенты, в том числе активные, а также различные масла. По собственному опыту я могу сказать, что наиболее эффективно все-таки масло с натуральными ингредиентами, чем с минеральными, поскольку они не забивают собой поры и обеспечивают деликатный уход. Будет хорошо, если в составе гидрофильного масла есть натуральные экстракты и различные вытяжки.