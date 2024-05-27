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Posted 27 мая, 10:38

Published 27 мая, 10:38

Modified 9 сентября, 23:47

Updated 9 сентября, 23:47

Мицеллярная вода и гидрофильное масло: большинство женщин ими пользуются неправильно

27 мая 2024, 10:38
Как пользоваться мицеллярной водой и в каких случаях вместо нее можно использовать гидрофильное масло — знают далеко не все представительницы прекрасного пола.

До недавнего времени я и сама этого не знала, однако теперь имею полное представление о том, как ухаживать за кожей лица при помощи двух этих средств. Делюсь личным опытом и рассказываю, как пользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой, и какие средства использую в уходе я.

Гидрофильное масло

Гидрофильное масло — это специальный препарат для удаления с лица остатков декоративной косметики, который считается универсальным. В его составе есть натуральные ингредиенты, в том числе активные, а также различные масла. По собственному опыту я могу сказать, что наиболее эффективно все-таки масло с натуральными ингредиентами, чем с минеральными, поскольку они не забивают собой поры и обеспечивают деликатный уход. Будет хорошо, если в составе гидрофильного масла есть натуральные экстракты и различные вытяжки.

Структура у гидрофильного масла умеренно плотная. Я наношу его на кожу, и сразу же оно начинает втягивать в себя остатки косметики, пыль, себум, после чего они растворяются. Смываю гидрофильное масло обычной водой, при контакте с которой само масло превращается в подобие обычной пены. Теплой водой она смывается с кожи очень быстро.

Особенности

Расскажу, как правильно пользоваться гидрофильным маслом на примере того, как это делаю я:

  • наношу средство на кожу лица (кожа должна быть сухая),
  • аккуратно распределяю гидрофильное масло по лицу на протяжении пары минут, а затем, смочив руки в воде, массирую еще столько же, взбивая масло в пену,
  • смываю масло с лица.

После этого я на лицо ничего не наношу — гидрофильного масла вполне достаточно, потому что оно удаляет загрязнения за короткий период времени и достаточно эффективно. Перед тем, как пользоваться гидрофильным маслом для умывания, на лицо тоже ничего не нужно наносить.

Плюсы гидрофильного масла, которые я отметила лично для себя:

  • Универсальность — средство подойдет для кожи вне зависимости от ее типа, в том числе его можно использовать для комплексного ухода за истонченной и сухой.
  • Эффективное очищение — гидрофильное масло обеспечивает достаточно глубокое очищение кожи, вплоть до пор.
  • Натуральные ингредиенты.

Гидрофильное масло убирает даже тональные кремы, плотные по своей структуре, средства с защитой от ультрафиолета, которые я часто использую не только летом, но и в другие сезоны.

Для себя я отметила, что после очищения кожи лица с использованием гидрофильного масла появляется ощущение комфорта. Нет чувства стянутости, которое часто оставляют другие средства для демакияжа.

Пожалуй, единственный минус, который я отметила, используя гидрофильное масло — это невозможность снимать макияж с наращенных ресниц. Какое-то время их носила, и первый опыт использования гидрофильного масла привел к плачевным последствиям — ресницы отвалились, поскольку средство растворяет клей. Так что советую перед тем, как приступить к применению средств, уточнить или почитать в отзывах, как пользоваться гидрофильным маслом для умывания, какие нюансы имеет тот или иной препарат.

А теперь расскажу, какими средствами я пользуюсь на регулярной основе.

Гидрофильное масло BIODERMA pigmentbio

Очень эффективное, качественное средство. Оно убирает с кожи макияж, очищает ее и даже выравнивает тон. Для моей чувствительной кожи со следами пигментации подошло идеально. В составе средства есть ингредиенты, которые убирают загрязнения, а баланс кожи при этом не нарушается.

Это средство я использую и в рамках профилактики, чтобы на лице не появлялись дополнительные пигментные пятна. И оно действительно помогает, осветляет кожу.

Масло для глубокого очищения кожи ORJENA Real Deep Cleansing OilМасло для глубокого очищения кожи ORJENA Real Deep Cleansing Oil
Масло для глубокого очищения кожи ORJENA Real Deep Cleansing Oil. Фото: goldapple.ru
Масло для глубокого очищения кожи ORJENA Real Deep Cleansing OilМасло для глубокого очищения кожи ORJENA Real Deep Cleansing Oil
Масло для глубокого очищения кожи ORJENA Real Deep Cleansing Oil. Фото: goldapple.ru
Видео: goldapple.ru. Масло для глубокого очищения кожи ORJENA Real Deep Cleansing Oil

Гидрофильное масло L.SANIC hyaluronic acid oil to foam cleanser

Очень эффективное и универсальное средство, которое работает как два в одном — как пенка и как масло. Кожа очищается быстро и эффективно, причем средство снимает даже СС-кремы, которые имеют специфическую текстуру и структуру.

В этом средстве мне нравится то, что кожу оно не пересушивает, — воздействие очень деликатно. В составе есть гиалуроновая кислота, которая обеспечивает эффективное увлажнение. Для моей чувствительной кожи, которая имеет склонность к сухости, это очень важно.

Гидрофильное масло-пенка L.SANIC Hyaluronic Acid Oil to Foam CleanserГидрофильное масло-пенка L.SANIC Hyaluronic Acid Oil to Foam Cleanser
Гидрофильное масло-пенка L.SANIC Hyaluronic Acid Oil to Foam Cleanser. Фото: goldapple.ru
Гидрофильное масло-пенка L.SANIC Hyaluronic Acid Oil to Foam CleanserГидрофильное масло-пенка L.SANIC Hyaluronic Acid Oil to Foam Cleanser
Гидрофильное масло-пенка L.SANIC Hyaluronic Acid Oil to Foam Cleanser. Фото: goldapple.ru
Гидрофильное масло-пенка L.SANIC Hyaluronic Acid Oil to Foam CleanserГидрофильное масло-пенка L.SANIC Hyaluronic Acid Oil to Foam Cleanser
Гидрофильное масло-пенка L.SANIC Hyaluronic Acid Oil to Foam Cleanser. Фото: goldapple.ru

Гидрофильное масло NEOGEN real fresh cleansing oil green tea

Отличное средство с экстрактами растительных масел и зеленого чая. Я использую его для демакияжа, удаления загрязнений с кожи, а также для ухода — гидрофильное масло отлично увлажняет и препятствует обезвоживанию кожи. Нравится эффект от использования этого средства — кожа приобретает особую мягкость и здоровый цвет.

Гидрофильное масло для лица Neogen REAL FRESH CLEANSING OIL GREEN TEAГидрофильное масло для лица Neogen REAL FRESH CLEANSING OIL GREEN TEA
Гидрофильное масло для лица Neogen REAL FRESH CLEANSING OIL GREEN TEA. Фото: goldapple.ru
Гидрофильное масло для лица Neogen REAL FRESH CLEANSING OIL GREEN TEAГидрофильное масло для лица Neogen REAL FRESH CLEANSING OIL GREEN TEA
Гидрофильное масло для лица Neogen REAL FRESH CLEANSING OIL GREEN TEA. Фото: goldapple.ru
Видео: goldapple.ru. Гидрофильное масло для лица Neogen REAL FRESH CLEANSING OIL GREEN TEA

Мицеллярная вода

Мицеллярная вода тоже используется для удаления с кожи декоративной косметики. В состав этого средства включены мельчайшие частицы — мицеллы, которые имеют свойство притягивать к себе различные загрязнения, пыль, продукты секреции. Кроме того, среди ингредиентов могут быть и другие компоненты, в том числе ухаживающие за кожей, восстанавливающие ее.

Особенности

Как правильно пользоваться мицеллярной водой для лица? Расскажу, как ее использую я:

  • наношу немного средства на ватный тампон или диск,
  • аккуратно протираю участки лба, скул, губ, подбородка и щек,
  • умываюсь теплой водой.

В принципе, это все. Хочу добавить, что глаза мицеллярной водой нужно протирать осторожно и аккуратно, без интенсивных движений.

Есть мнение, согласно которому после очищения кожи лица мицеллярной водой умываться не обязательно. Однако я все-таки советую это делать, потому что на коже могут оставаться частицы этого средства, что может привести к появлению черных точек и покраснений.

Мицеллярная вода нравится мне тем, что она позволяет удалять с лица практически любую косметику, устраняет блеск. Ее можно брать с собой в дорогу и путешествие, где для снятия макияжа она просто незаменима. К минусам могу отнести то, что сухой и чувствительной коже она может не подойти — в этом случае мицеллярную воду нужно выбирать с особым вниманием, ориентируясь на состав.

Мицеллярная вода VICHY purete thermale

Это та самая мицеллярная вода, которая идеальна для кожи, имеющей склонность к появлению раздражений, отличающейся особой чувствительностью. Она не просто снимает макияж, но еще и увлажняет, успокаивает. В составе есть термальная вода, витамин В5 — пантенол, он успокаивает кожу. Также есть натуральные экстракты.

Такая мицеллярная вода подходит для удаления декоративной косметики с участков вокруг глаз, губ. После применения мицеллярной воды не остается ощущения стянутости кожи.

Мицеллярная вода для чувствительной кожи VICHY Purete ThermaleМицеллярная вода для чувствительной кожи VICHY Purete Thermale
Мицеллярная вода для чувствительной кожи VICHY Purete Thermale. Фото: goldapple.ru
Мицеллярная вода для чувствительной кожи VICHY Purete ThermaleМицеллярная вода для чувствительной кожи VICHY Purete Thermale
Мицеллярная вода для чувствительной кожи VICHY Purete Thermale. Фото: goldapple.ru
Мицеллярная вода для чувствительной кожи VICHY Purete ThermaleМицеллярная вода для чувствительной кожи VICHY Purete Thermale
Мицеллярная вода для чувствительной кожи VICHY Purete Thermale. Фото: goldapple.ru

Мицеллярная вода BIODERMA pigmentbio

Эффективное средство, которое не просто убирает с кожи следы косметики, но и ухаживает за ней, снимает пыль и прочие загрязнения, выравнивает ее тон. Эта мицеллярная вода подходит и для чувствительной кожи, склонной к пигментации, так что мне средство подошло идеально.

Эту мицеллярную воду я использую не только для снятия макияжа — периодически я наношу ее на кожу лица как профилактику против появления пигментных пятен, особенно весной и летом.

Осветляющая мицеллярная вода Bioderma PIGMENTBIOОсветляющая мицеллярная вода Bioderma PIGMENTBIO
Осветляющая мицеллярная вода Bioderma PIGMENTBIO. Фото: goldapple.ru
Осветляющая мицеллярная вода Bioderma PIGMENTBIOОсветляющая мицеллярная вода Bioderma PIGMENTBIO
Осветляющая мицеллярная вода Bioderma PIGMENTBIO. Фото: goldapple.ru
Осветляющая мицеллярная вода Bioderma PIGMENTBIOОсветляющая мицеллярная вода Bioderma PIGMENTBIO
Осветляющая мицеллярная вода Bioderma PIGMENTBIO. Фото: goldapple.ru

Мицеллярная вода TONY MOLY the chok chok green tea no-wash cleansing water

Давно пользуюсь этой мицеллярной водой — нравится ее натуральный состав, наличие экстракта зеленого чая, за счет чего средство бережно очищает кожу, оказывает заметный успокаивающий эффект. Очищает очень хорошо, в том числе снимает водостойкую и плотную косметику. А еще эта мицеллярная вода отлично увлажняет кожу и питает ее. Сухость после регулярного применения практически проходит.

Мицеллярная вода для снятия макияжа с экстрактом зеленого чая Tony Moly THE CHOK CHOK GREEN TEA No-wash Cleansing WaterМицеллярная вода для снятия макияжа с экстрактом зеленого чая Tony Moly THE CHOK CHOK GREEN TEA No-wash Cleansing Water
Мицеллярная вода для снятия макияжа с экстрактом зеленого чая Tony Moly THE CHOK CHOK GREEN TEA No-wash Cleansing Water. Фото: goldapple.ru
Мицеллярная вода для снятия макияжа с экстрактом зеленого чая Tony Moly THE CHOK CHOK GREEN TEA No-wash Cleansing WaterМицеллярная вода для снятия макияжа с экстрактом зеленого чая Tony Moly THE CHOK CHOK GREEN TEA No-wash Cleansing Water
Мицеллярная вода для снятия макияжа с экстрактом зеленого чая Tony Moly THE CHOK CHOK GREEN TEA No-wash Cleansing Water. Фото: goldapple.ru
Мицеллярная вода для снятия макияжа с экстрактом зеленого чая Tony Moly THE CHOK CHOK GREEN TEA No-wash Cleansing WaterМицеллярная вода для снятия макияжа с экстрактом зеленого чая Tony Moly THE CHOK CHOK GREEN TEA No-wash Cleansing Water
Мицеллярная вода для снятия макияжа с экстрактом зеленого чая Tony Moly THE CHOK CHOK GREEN TEA No-wash Cleansing Water. Фото: goldapple.ru

Масло или вода: что выбрать для демакияжа

В целом, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что имеет смысл использовать и гидрофильное масло, и мицеллярную воду. Одно средство не заменяет другое, поскольку у них разные составы, разные принципы действия, и, соответственно, они обеспечивают разный эффект.

Если вы пользуетесь преимущественно декоративными косметическими средствами из Южной Кореи, как я, лучше использовать гидрофильное масло — оно прекрасно совмещается с ними.

Также советую тщательно выбирать средства по составу, тестировать их и опытным путем определять, что подходит именно вашей коже.

Где я покупаю мицеллярную воду и гидрофильное масло

Покупать гидрофильное масло и мицеллярную воду я советую в интернете, однако забирать заказ лучше непосредственно в магазинах. Лично я делаю именно так — это надежно, потому что при получении в магазине есть гарантия того, что мне не придет просроченное или вскрытое средство. Опыт с маркетплейсами меня совершенно не вдохновил — как минимум дважды мне через них доставляли испорченные средства, один раз пришло разлитое по коробке гидрофильное масло.

#Видео#Покупки#Косметика#Все материалы авторов#Макияж
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