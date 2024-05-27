Как я подготавливаю лицо к макияжу, чтобы он долго держался и не вредил коже

Posted 27 мая, 07:50
Published 27 мая, 07:50
Modified 9 сентября, 23:45
Updated 9 сентября, 23:45
Для начала объясню, почему нужно подготовить лицо под макияж. Опытные визажисты утверждают, что если пропустить подготовительный этап перед нанесением косметики, то макияж долго не продержится, а кожа лица со временем станет тускнеть и выглядеть несвежей.
Происходит это из-за особенностей кожи, которая остро реагирует на любые внешние изменения. Например, если не подготовить сухую кожу лица к мейкапу, она начнет со временем шелушиться и у вас возникнет чувство стянутости, а если не подготовить жирную кожу, то макияж начнет расплываться и появятся прыщи и угри.
Кроме того, в составе средств, которые предназначены для подготовки лица к макияжу, входят ухаживающие компоненты, которые восстанавливают, питают, увлажняют кожу, а значит, помогут дольше сохранить ее молодость и свежесть.
Поэтому важно двигаться пошагово, и каждый из этапов подготовки лучше не пропускать. Со временем это войдет в привычку и не будет казаться обременительной процедурой.
Чтобы правильно подготовить лицо к макияжу, нужно провести отшелушивание. Это поможет добиться ровного рельефа кожи и придать ей сияние и здоровый вид. Процедуру можно сделать с помощью скрабов, а также других средств с содержанием энзимов, липогидроксикислоты, AHA-кислот, гранул эксфолианта. Скрабы для лица лучше выбирать без крупных и жестких абразивных частиц.
Такие средства деликатно отшелушивают кожу лица, удаляют ороговевшие клетки, ускоряют процессы восстановления. Это важный этап, помогающий подготовить лицо к макияжу, поскольку отшелушивание помогает добиться ровного тона лица и уменьшить проявления несовершенств. Кроме того, если пропустить этот этап, макияж будет ложиться хуже и быстрее приобретать неаккуратный вид.
Делать отшелушивание лица нужно пару раз в неделю. Но если кожа сильно сухая, то лучше проводить процедуру не чаще чем раз в 10 дней.
Совет. Проводите раз в неделю отшелушивания губ. Для этого существуют специальные скрабы. Таким образом вы сможете подготовить губы к макияжу и помада будет ложиться лучше и держаться дольше.
На коже лица скапливается громадное количество пыли, грязи и кожного сала. Это мешает увлажнению и равномерному распределению тонального крема. Поэтому, чтобы правильно подготовить лицо к макияжу, необходимо качественное очищение дермы. Кроме того, эта процедура помогает предотвратить распространение бактерий и закупоривание пор — без регулярного очищения могут появиться прыщи и черные точки.
Учтите, что универсального средства для всех не бывает — его нужно подбирать в зависимости от типа и особенностей кожи лица. Одним женщинам достаточно обычного мыла, другим стоит применять пенку, молочко или гели для умывания.
Рекомендую подготовить лицо к макияжу пошагово: сначала смыть остатки косметических средств и грязи мицеллярной водой, а затем умыться выбранным средством. При этом не стоит очищать кожу до скрипа — вам важно лишь смыть грязь и косметику, не нарушая при этом защитный барьер.
Совет. Недостаточно очищать кожу лица перед сном. Обязательно проводите процедуру и утром, поскольку за ночь на лице также скапливаются излишки кожного жира. Для утреннего умывания подойдут гели или пенки, а для вечернего лучше выбирать более мощные средства — например, двухфазные лосьоны либо гидрофильные масла для демакияжа.
Увлажнение помогает правильно подготовить кожу к нанесению косметики и придает лицу отдохнувший и сияющий вид. Этот этап включает в себя тонизирование — когда после умывания следует нанести ухаживающий и очищающий тоник либо лосьон. Такие средства быстро впитываются, обеспечивают дополнительную порцию увлажнения и избавляют от чувства стянутости. Выбирайте тонизирующее средство в зависимости от типа кожи лица: жирной и проблемной подойдут жидкие тоники, сухой и чувствительной — лосьоны с густым составом.
Чтобы закрепить тонизирующий эффект, на лицо наносится увлажняющий крем. Это помогает подготовить кожу к макияжу: устранить шелушение и сухость, выровнять микрорельеф, обеспечить гладкость. Так косметика ляжет ровным слоем и будет долго держаться.
При выборе увлажняющего крема обратите внимание на средства, содержащие аминокислоты, гиалуроновую кислоту, коллаген, глицерин. Чтобы правильно подготовить кожу к нанесению косметики, выбирайте средства с быстро впитывающимися текстурами, иначе макияж может расплыться.
Совет. После нанесения увлажняющего крема не стоит сразу наносить макияж. Подождите некоторое время, пока крем хорошенько впитается в кожу.
Область под глазами — очень чувствительная и нежная. Поэтому ей стоить уделить особое внимание и подготовить к нанесению макияжа.
Возьмите специальный лосьон, гель или другое средство и аккуратно протрите зону вокруг глаз. Таким образом вы подготовите и защитите кожу от косметических средств, предупредите появление сухости и морщинок в этой области. Выбирайте средства с активным увлажнением — они помогут снять припухлость, устранить темные круги под глазами и освежить взгляд.
Основа под макияж помогает правильно подготовить лицо к нанесению тонального крема и других косметических средств. С ее помощью все неровности микрорельефа лица заполняются, маскируются недостатки кожи и морщинки. Кроме того, средство дополнительно смягчает и увлажняет эпидермис, помогает «сцеплению» кожи с косметикой и обеспечивает стойкость макияжа.
Нанесение базы зависит от состояния вашей кожи:
Совет. Растушевывать базу можно специальной кистью. Но косметологи советуют при нанесении базы проводить лимфодренажный массаж подушечками пальцев.
Перед тем, как подготовить лицо к макияжу, учтите, что базы имеют разную основу: силиконовые создают эффект фотошопа и хорошо разглаживают рельеф, масляные — обеспечивают дополнительное питание, водные — хорошо увлажняют и закрепляют косметику.
Если вам нужно скрыть какие-то конкретные дефекты, используйте цветные праймеры: зеленая база помогает скрыть покраснения и корректирует цвет лица, персиковый праймер используют для маскировки темных кругов под глазами, светоотражающие базы устраняют тусклость и придают сияние.
Если простого выравнивания кожи недостаточно, чтобы подготовить кожу к макияжу, а нанесение базы не помогло скрыть мелкие несовершенства лица, то на помощь придет консилер. Они бывают разной структуры: кремовые хорошо маскируют проблемы кожи, а жидкие консилеры чаще используются для устранения следов усталости и для контуринга лица.
Именно средства на жидкой основе стоит применять ежедневно, чтобы подготовить лицо к макияжу. Консилер маскирует темные круги под глазами и пигментацию, визуально корректирует пропорции лица и придает ему свежий и отдохнувший вид.
Для скульптурирования нанесите жидкий консилер на все выступающие части лица, которые вы хотите подчеркнуть. Чаще всего это середина подбородка, спинка носа, зона чуть выше скул, центр лба.
Совет. Для идеального контуринга лица подготовьте консилер на один тон светлее вашего тонального крема.
Завершающий этап, помогающий подготовить лицо к идеальному макияжу, — нанесение тонального крема. Чтобы правильно подобрать средство, нужно определиться с текстурой:
Чтобы определиться с правильным оттенком, подготовьте три наиболее близких к тону вашего лица и нанесите их на скулы. Каждый оттенок растушуйте и подождите 5 — 10 минут, чтобы тональное средство впиталось. Выберите тот оттенок, который практически сливается с вашим цветом кожи.
Я предлагаю выбрать один из оттенков серии ESTÉE LAUDER FUTURIST SKIN TINT SERUM, которые я заказываю только через официальный сайт. Таким образом я уверена, что мне не пришлют подделку или вскрытый флакончик.
Во-первых, тональные кремы этой серии отлично увлажняют кожу и выравнивают ее тон. Во-вторых, содержат в составе натуральные растительные масла, которые питают кожу и создают эффект фотошопа. В-третьих, средства имеют фактор SPF — то есть помогут защитить лицо от негативных внешних воздействий.
Наносить тональный крем можно с помощью пальцев или аппликатора, который входит в комплект серии ESTÉE LAUDER FUTURIST SKIN TINT SERUM. Но мне удобнее пользоваться бьюти-спонжем — и пальцы не пачкаются, и крем наносится ровным слоем.
Совет. Косметологи советуют подготовить для макияжа два оттенка тонального крема — более светлый для мягкого контуринга и более темный для загорелого лица. Также можно поэкспериментировать с различной консистенцией и плотностью основы.
Сначала определитесь, какой тип макияжа вам нужен: дневной — более легкий, естественный, для него используются неяркие пастельные тона, а вечерний — яркий и выразительный, для него лучше подготовить темные тени и подводку.
Для базового ежедневного макияжа подготовьте тени коричневого, серого, бежевого, песочного, кофейного оттенков. Это самый беспроигрышный вариант, позволяющий деликатно подчеркнуть глаза. Чтобы макияж держался дольше и тени не скатывались, предварительно нанесите на веки базу либо консилер.
Если хотите добавить в образ яркости, то берите цветные оттенки теней либо используйте яркие карандаши для подводки. Чтобы сделать глаза более выразительными, добавьте в уголки мерцающие тени.
Пошагово: я сначала наношу светлые оттенки теней, а потом растушевываю по верхнему веку главный тон, формируя так называемую полудугу. Внутренние границы прорисовываю светлыми тенями, а переходы между оттенками плавно растушевываю.
В моде естественность, поэтому достаточно для макияжа, чтобы брови были ухоженными. Не стоит рисовать слишком черные брови, если они от природы другого цвета.
Пошагово: я просто расчесываю брови специальной щеточкой по росту волос и немного дорисовываю карандашом недостающие волоски. Результат фиксирую гелем для бровей.
Это важный этап идеального макияжа — правильно окрашенные ресницы делают взгляд выразительным и четким, добавляют свежести лицу. Подготовьте черную или коричневую тушь, а если хотите большей яркости, возьмите цветную.
Пошагово: я прокрашиваю реснички зигзагообразными движениями с обеих сторон от кончиков до самых корней. Нижние реснички не трогаю. Если хотите прямые длинные ресницы, вытягивайте их вверх, а если хотите создать «кошачий глаз» — тяните к вискам.
Одной помадой при макияже губ не обойтись — обязательно подготовьте карандаш. Он поможет не только скорректировать и подчеркнуть контур губ, но и продлить стойкость макияжа. Идеально — выбрать карандаш в тон помады или хотя бы в натуральный цвет ваших губ.
Пошагово: сначала пройдитесь карандашом по контуру губ, затем нанесите помаду, а уж потом, при желании, подчеркните их блеском.
Совет. В идеальном макияже акцент должен быть на что-то одно — либо на глаза, либо на губы. Если вы решили выделить взгляд, то для губ выберите матовые и естественные тона. А если хотите подчеркнуть красоту губ, используйте более яркие и смелые оттенки помады.
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