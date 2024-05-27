Как продать квартиру в ипотеке с материнским капиталом

Главный секрет успеха продажи квартиры, где есть комбо «ипотека+ мат капитал» без потери в деньгах — это сначала получить Распоряжение органов опеки на продажу, а потом уже искать покупателя! Любой человек, услышав выражения «ипотека», «мат капитал», «распоряжение еще не получили», просто не будет рассматривать такой вариант. Замотивировать потенциального покупателя на покупку и долгое ожидание необходимых бумаг можно только при помощи очень большой скидки.