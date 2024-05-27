Как правильно подобрать тональный крем: секреты, о которых мало кто знает

Визажисты рекомендуют в этом случае подобрать для себя тональный крем более жидкой и легкой консистенции. У таких средств, как правило, нет задачи усиленно что-то маскировать, поэтому они ложатся подобно второй коже, создавая безупречный матовый финиш. Также крем должен иметь нежирную текстуру, увлажняющие компоненты в составе, а также светоотражающие частички, которые сделают лицо в буквальном смысле сияющим. Лучше подобрать для себя ВВ-кремы или тональные средства в виде флюидов, эмульсий и даже муссов.