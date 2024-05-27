Как правильно подобрать тональный крем: секреты, о которых мало кто знает

Posted 27 мая, 09:27
Published 27 мая, 09:27
Modified 9 сентября, 23:46
Updated 9 сентября, 23:46
Тональный крем относится к средствам декоративной косметики, то есть изначальная его задача — это улучшать цвет лица, скрывать мелкие несовершенства в виде пигментных пятен, просвечивающих сосудов, мелких прыщей, постакне и пр. Но сегодня тональные средства уже перестали играть только маскировочную роль. Современные продукты, кроме своей основной функции, умеют увлажнять, разглаживать мелкие морщинки, защищают от агрессивного воздействия окружающей среды — ветра, мороза, солнца.
На рынке представлен огромнейший ассортимент этого косметического средства. Производители выпускают не только тональные кремы, но и флюиды, стики, кушоны, BB-кремы и CC-кремы. Подбирая средство из всего этого великолепия, нужно ориентироваться прежде всего на свой тип кожи.
Нормальная кожа не блестит от чрезмерно выделяемого себума и не шелушится от недостаточной увлажненности. Как правило, у нее хороший ровный тон, без покраснений и несовершенств. Но даже такой, казалось бы, идеальной коже необходимо покрытие, чтобы выровнять рельеф, создать однородную матовую фактуру.
Визажисты рекомендуют в этом случае подобрать для себя тональный крем более жидкой и легкой консистенции. У таких средств, как правило, нет задачи усиленно что-то маскировать, поэтому они ложатся подобно второй коже, создавая безупречный матовый финиш. Также крем должен иметь нежирную текстуру, увлажняющие компоненты в составе, а также светоотражающие частички, которые сделают лицо в буквальном смысле сияющим. Лучше подобрать для себя ВВ-кремы или тональные средства в виде флюидов, эмульсий и даже муссов.
Сухую кожу можно определить по тусклому цвету, шелушащимся участкам, ранним морщинкам — все это результат нехватки влаги. Вследствие этого акцент нужно делать на увлажнении — не только при выборе уходовой косметики, но и декоративной. Подбирая тональный крем для сухой и обезвоженной кожи, помните: он должен содержать в своем составе увлажняющие и питательные компоненты. Первые — такие как гиалуроновая кислота и глицерин — будут притягивать влагу и удерживать ее на поверхности. Вторые — смягчают ее, разглаживают, обеспечивают сияние.
Крем должен иметь легкую текстуру, чтобы не скатываться на шелушащейся коже, а аккуратно спрятать несовершенства, «залить» мелкие морщинки. Очень хороши кремы на водно-гелевой основе, они обладают активным увлажняющим действием — это ВВ-кремы, кушоны. В составе допустимы масла — они тоже хорошо маскируют шелушения, а также разглаживают кожу.
Чрезмерная выработка кожного сала приводит к тому, что на лице образуется жирный блеск, — это чревато тем, что макияж постоянно «плывет», его приходится подправлять, а также убирать блеск матирующей салфеткой.
Тональное средство для этого типа должно выполнять две задачи — обеспечивать матирующий финиш и скрывать несовершенства, которых на жирной коже предостаточно, — это прыщи, комедоны, расширенные поры. С этими проблемами прекрасно справляются тональные средства, имеющие в составе цинк, они оказывают подсушивающий и матирующий эффект, избавляя кожу от жирного блеска. Также важно подобрать состав без масел, чтобы еще больше не забивать поры.
В идеале текстура крема должна быть достаточно плотной, с высоким содержанием пигментов, чтобы скрыть расширенные поры и прочие несовершенства, а также иметь легкую консистенцию, чтобы обеспечить стойкое матовое покрытие.
Это часто встречающийся тип кожи как у мужчин, так и у женщин. Неравномерная выработка кожного себума приводит к тому, что кожа в зоне лба, носа и подбородка более жирная и имеет характерный блеск. При этом на щеках и в районе скул дерма, наоборот, очень сухая и обезвоженная.
Подобрать средство для такой кожи весьма проблематично. Ведь оно должно выполнять сразу ряд важных задач: матировать, увлажнять, устранять шелушение, маскировать несовершенства. Эксперты советуют подбирать легкую текстуру с оптимальным количеством масел, абсорбирующих веществ, противовоспалительных компонентов, увлажняющих веществ и пр. Правильно подобранное средство должно обеспечивать довольно плотное покрытие, выравнивать рельеф кожи, делая ее гладкой и сияющей. Всем этим критериям соответствуют современные флюиды, кушоны, ВВ-кремы и СС-кремы.
В этом случае мы опять говорим о жирной или сухой коже — когда наличие несовершенств становится явным. К примеру, на лице появляются сильные воспаления — это может быть мелкая сыпь, акне, комедоны. Или же наблюдается серьезная обезвоженность кожи — она сильно стянута, имеет тусклый цвет.
В такой ситуации визажисты рекомендуют подбирать средства из ассортимента аптечной косметики, которые не только будут перекрывать несовершенства, но и оказывать лечебное воздействие.
Перед тем как подбирать тональный крем, тщательно изучите натуральный цвет своей кожи. К какому типу вы могли бы ее отнести — светлому, нейтральному или смуглому?
Для светлой, практически белоснежной кожи визажисты рекомендуют подбирать тональные средства нежных, неброских оттенков. Например, для кожи с холодным подтоном — светлый беж или прозрачный светлый, а для теплого подтона — натуральный беж или мягкий персиковый.
Нейтральный тон — это красивый оттенок без явных перегибов в сторону белого, розового, желтого цветов. Как правило, обладательницам такого тона следует подбирать оттенок слоновой кости, топленого молока, песочный. По желанию можно выбрать тон с легким желтоватым или оливковым оттенком, но в этом случае средство нужно тщательно растушевать.
Для смуглой кожи подойдут карамельные, медовые оттенки, цвета молочного шоколада, а также терракотовый и бронзовый. Старайтесь подбирать средства с матирующим эффектом. Можно миксовать текстуры разных средств, смешивать более темный тон со светлым. В этом случае также нужна тщательная растушевка.
Покраснения вызывает сеточка капилляров, которые расположены близко к поверхности кожи. Замаскировать такие несовершенства помогут правильно подобранные тональные кремы холодного оттенка с зеленоватым подтоном. Также можно воспользоваться праймером, а потом нанести на него свой привычный тональный крем.
Освещение играет большую роль при подборе тонального средства. В магазинах, как правило, используются яркие лампы — их свет подчеркивает теплые оттенки, имейте это в виду. Поэтому в идеале следует подбирать средство при дневном свете — так вы увидите реальный цвет тонального крема. В крупных сетевых магазинах косметики есть специальные тестеры — вы можете нанести немного средства за запястье из разных флаконов, выйти на улицу и подобрать оттенок при естественном освещении.
Кстати, если вы ищете крем для дневного макияжа, то выбирайте средство с легкой текстурой и матирующим финишем, а вот для вечернего мейка идеально подойдет более плотный крем, с высокой пигментацией и легким сиянием.
Как известно, тональные средства имеют разную текстуру — легкую или плотную. Первая идеальна для теплого сезона, вторая — для холодного. Разбираемся в подборе обоих вариантов.
К ним относятся флюиды — их жидкая текстура обеспечивает коже тончайшее естественное покрытие, которое не забивает поры, не создает эффект маски на лице. Флюиды выравнивают тон благодаря микропигментам, сглаживают рельеф и скрадывают небольшие несовершенства. Они подходят для нормальной кожи, которая не нуждается в серьезной маскировке, а также для тонкой кожи, для которой более плотные кремы будут слишком тяжелыми.
Средства с плотной текстурой отличаются густотой и высоким содержанием пигментов. Они выручают обладательниц проблемной кожи, имеющей высыпания, покраснения, пигментацию, постакне и пр. Все эти «прелести» присущи жирной коже, поэтому плотные тональные кремы обладают стойким эффектом, не «плывут» даже при активной работе сальных желез, сохраняют идеальное покрытие надолго. Поскольку средства с плотной текстурой используются преимущественно в холодный период, они содержат витамины и питательные вещества.
Тональное средство Futurist Skintint от ESTÉE LAUDER создано в виде оттеночной сыворотки. Оно не только маскирует несовершенства и выравнивает тон и рельеф, но и активно ухаживает за кожей, питает ее, увлажняет и наполняет энергией и сиянием. В состав сыворотки входят глицерин, глюкозамин, масла семян пенника лугового, календулы и шиповника.
Сыворотка представлена в 10 актуальных тонах:
Для маскировки более явных несовершенств можно использовать:
Многие подбирают и заказывают косметику на маркетплейсе — это очень удобно из-за близости к дому пунктов выдачи. Но анализ отзывов доказывает, что нередко товар приходит в непотребном виде: с неполным объемом, в треснутом флаконе и пр. Поэтому целесообразнее сделать заказ непосредственно в магазине, чтобы гарантированно получить оригинальный и качественный продукт в заводской упаковке, а доставку заказать в ближайший ТЦ.
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