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Posted 27 мая, 09:27

Published 27 мая, 09:27

Modified 9 сентября, 23:46

Updated 9 сентября, 23:46

Как правильно подобрать тональный крем: секреты, о которых мало кто знает

Как правильно подобрать тональный крем: секреты, о которых мало кто знает

27 мая 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney
Как правильно подобрать тональный крем: секреты, о которых мало кто знает
Идеальный тон лица — это гарантия безупречного образа. Значит, тональный крем нужно подбирать с особой тщательностью. В этом материале собрали секреты выбора, о которых мало кто знает.

Как подобрать тональный крем для разных типов кожи

Тональный крем относится к средствам декоративной косметики, то есть изначальная его задача — это улучшать цвет лица, скрывать мелкие несовершенства в виде пигментных пятен, просвечивающих сосудов, мелких прыщей, постакне и пр. Но сегодня тональные средства уже перестали играть только маскировочную роль. Современные продукты, кроме своей основной функции, умеют увлажнять, разглаживать мелкие морщинки, защищают от агрессивного воздействия окружающей среды — ветра, мороза, солнца.

На рынке представлен огромнейший ассортимент этого косметического средства. Производители выпускают не только тональные кремы, но и флюиды, стики, кушоны, BB-кремы и CC-кремы. Подбирая средство из всего этого великолепия, нужно ориентироваться прежде всего на свой тип кожи.

Какой тональный крем подойдет для нормальной кожи

Нормальная кожа не блестит от чрезмерно выделяемого себума и не шелушится от недостаточной увлажненности. Как правило, у нее хороший ровный тон, без покраснений и несовершенств. Но даже такой, казалось бы, идеальной коже необходимо покрытие, чтобы выровнять рельеф, создать однородную матовую фактуру.

Визажисты рекомендуют в этом случае подобрать для себя тональный крем более жидкой и легкой консистенции. У таких средств, как правило, нет задачи усиленно что-то маскировать, поэтому они ложатся подобно второй коже, создавая безупречный матовый финиш. Также крем должен иметь нежирную текстуру, увлажняющие компоненты в составе, а также светоотражающие частички, которые сделают лицо в буквальном смысле сияющим. Лучше подобрать для себя ВВ-кремы или тональные средства в виде флюидов, эмульсий и даже муссов.

Визажисты рекомендуют для нормальной кожи подбирать тональный крем более жидкой и легкой консистенцииВизажисты рекомендуют для нормальной кожи подбирать тональный крем более жидкой и легкой консистенции
Визажисты рекомендуют для нормальной кожи подбирать тональный крем более жидкой и легкой консистенции. Фото: Изображение Midjourney

Какой тональный крем подойдет для сухой кожи

Сухую кожу можно определить по тусклому цвету, шелушащимся участкам, ранним морщинкам — все это результат нехватки влаги. Вследствие этого акцент нужно делать на увлажнении — не только при выборе уходовой косметики, но и декоративной. Подбирая тональный крем для сухой и обезвоженной кожи, помните: он должен содержать в своем составе увлажняющие и питательные компоненты. Первые — такие как гиалуроновая кислота и глицерин — будут притягивать влагу и удерживать ее на поверхности. Вторые — смягчают ее, разглаживают, обеспечивают сияние.

Крем должен иметь легкую текстуру, чтобы не скатываться на шелушащейся коже, а аккуратно спрятать несовершенства, «залить» мелкие морщинки. Очень хороши кремы на водно-гелевой основе, они обладают активным увлажняющим действием — это ВВ-кремы, кушоны. В составе допустимы масла — они тоже хорошо маскируют шелушения, а также разглаживают кожу.

Какой тональный крем подойдет для жирной кожи

Чрезмерная выработка кожного сала приводит к тому, что на лице образуется жирный блеск, — это чревато тем, что макияж постоянно «плывет», его приходится подправлять, а также убирать блеск матирующей салфеткой.

Тональное средство для этого типа должно выполнять две задачи — обеспечивать матирующий финиш и скрывать несовершенства, которых на жирной коже предостаточно, — это прыщи, комедоны, расширенные поры. С этими проблемами прекрасно справляются тональные средства, имеющие в составе цинк, они оказывают подсушивающий и матирующий эффект, избавляя кожу от жирного блеска. Также важно подобрать состав без масел, чтобы еще больше не забивать поры.

В идеале текстура крема должна быть достаточно плотной, с высоким содержанием пигментов, чтобы скрыть расширенные поры и прочие несовершенства, а также иметь легкую консистенцию, чтобы обеспечить стойкое матовое покрытие.

Тональные крема, имеющие в составе цинк, оказывают подсушивающий и матирующий эффект, избавляя от жирного блескаТональные крема, имеющие в составе цинк, оказывают подсушивающий и матирующий эффект, избавляя от жирного блеска
Тональные крема, имеющие в составе цинк, оказывают подсушивающий и матирующий эффект, избавляя от жирного блеска. Фото: Изображение Midjourney

Какой тональный крем подойдет для комбинированной кожи

Это часто встречающийся тип кожи как у мужчин, так и у женщин. Неравномерная выработка кожного себума приводит к тому, что кожа в зоне лба, носа и подбородка более жирная и имеет характерный блеск. При этом на щеках и в районе скул дерма, наоборот, очень сухая и обезвоженная.

Подобрать средство для такой кожи весьма проблематично. Ведь оно должно выполнять сразу ряд важных задач: матировать, увлажнять, устранять шелушение, маскировать несовершенства. Эксперты советуют подбирать легкую текстуру с оптимальным количеством масел, абсорбирующих веществ, противовоспалительных компонентов, увлажняющих веществ и пр. Правильно подобранное средство должно обеспечивать довольно плотное покрытие, выравнивать рельеф кожи, делая ее гладкой и сияющей. Всем этим критериям соответствуют современные флюиды, кушоны, ВВ-кремы и СС-кремы.

Какой тональный крем подойдет для проблемной кожи

В этом случае мы опять говорим о жирной или сухой коже — когда наличие несовершенств становится явным. К примеру, на лице появляются сильные воспаления — это может быть мелкая сыпь, акне, комедоны. Или же наблюдается серьезная обезвоженность кожи — она сильно стянута, имеет тусклый цвет.

В такой ситуации визажисты рекомендуют подбирать средства из ассортимента аптечной косметики, которые не только будут перекрывать несовершенства, но и оказывать лечебное воздействие.

При проблемной коже визажисты рекомендуют подбирать средства из ассортимента аптечной косметикиПри проблемной коже визажисты рекомендуют подбирать средства из ассортимента аптечной косметики
При проблемной коже визажисты рекомендуют подбирать средства из ассортимента аптечной косметики. Фото: 1MI

Как подобрать оттенок под цвет кожи

Перед тем как подбирать тональный крем, тщательно изучите натуральный цвет своей кожи. К какому типу вы могли бы ее отнести — светлому, нейтральному или смуглому?

Тон для светлой кожи

Для светлой, практически белоснежной кожи визажисты рекомендуют подбирать тональные средства нежных, неброских оттенков. Например, для кожи с холодным подтоном — светлый беж или прозрачный светлый, а для теплого подтона — натуральный беж или мягкий персиковый.

Тон для нейтральной кожи

Нейтральный тон — это красивый оттенок без явных перегибов в сторону белого, розового, желтого цветов. Как правило, обладательницам такого тона следует подбирать оттенок слоновой кости, топленого молока, песочный. По желанию можно выбрать тон с легким желтоватым или оливковым оттенком, но в этом случае средство нужно тщательно растушевать.

Тон для смуглой кожи

Для смуглой кожи подойдут карамельные, медовые оттенки, цвета молочного шоколада, а также терракотовый и бронзовый. Старайтесь подбирать средства с матирующим эффектом. Можно миксовать текстуры разных средств, смешивать более темный тон со светлым. В этом случае также нужна тщательная растушевка.

Тон для кожи, склонной к покраснениям

Покраснения вызывает сеточка капилляров, которые расположены близко к поверхности кожи. Замаскировать такие несовершенства помогут правильно подобранные тональные кремы холодного оттенка с зеленоватым подтоном. Также можно воспользоваться праймером, а потом нанести на него свой привычный тональный крем.

Как выбрать оттенок тонального крема при разном освещении

Освещение играет большую роль при подборе тонального средства. В магазинах, как правило, используются яркие лампы — их свет подчеркивает теплые оттенки, имейте это в виду. Поэтому в идеале следует подбирать средство при дневном свете — так вы увидите реальный цвет тонального крема. В крупных сетевых магазинах косметики есть специальные тестеры — вы можете нанести немного средства за запястье из разных флаконов, выйти на улицу и подобрать оттенок при естественном освещении.

Кстати, если вы ищете крем для дневного макияжа, то выбирайте средство с легкой текстурой и матирующим финишем, а вот для вечернего мейка идеально подойдет более плотный крем, с высокой пигментацией и легким сиянием.

Как выбрать текстуру тонального крема

Как известно, тональные средства имеют разную текстуру — легкую или плотную. Первая идеальна для теплого сезона, вторая — для холодного. Разбираемся в подборе обоих вариантов.

Легкая текстура

К ним относятся флюиды — их жидкая текстура обеспечивает коже тончайшее естественное покрытие, которое не забивает поры, не создает эффект маски на лице. Флюиды выравнивают тон благодаря микропигментам, сглаживают рельеф и скрадывают небольшие несовершенства. Они подходят для нормальной кожи, которая не нуждается в серьезной маскировке, а также для тонкой кожи, для которой более плотные кремы будут слишком тяжелыми.

Плотная текстура

Средства с плотной текстурой отличаются густотой и высоким содержанием пигментов. Они выручают обладательниц проблемной кожи, имеющей высыпания, покраснения, пигментацию, постакне и пр. Все эти «прелести» присущи жирной коже, поэтому плотные тональные кремы обладают стойким эффектом, не «плывут» даже при активной работе сальных желез, сохраняют идеальное покрытие надолго. Поскольку средства с плотной текстурой используются преимущественно в холодный период, они содержат витамины и питательные вещества.

Выбор редактора — питательная высокоэффективная оттеночная сыворотка ESTÉE LAUDER FUTURIST SKINTINT SERUM

Тональное средство Futurist Skintint от ESTÉE LAUDER создано в виде оттеночной сыворотки. Оно не только маскирует несовершенства и выравнивает тон и рельеф, но и активно ухаживает за кожей, питает ее, увлажняет и наполняет энергией и сиянием. В состав сыворотки входят глицерин, глюкозамин, масла семян пенника лугового, календулы и шиповника.

Сыворотка представлена в 10 актуальных тонах:

  • 2N1Desert Beige — натуральный бежевый оттенок с теплым подтоном, который идеально подойдет для нейтральной и светлой кожи.
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2n1 desert beageУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2n1 desert beage
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2n1 desert beage. Фото: goldapple.ru
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2n1 desert beageУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2n1 desert beage
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2n1 desert beage. Фото: Estée Lauder
  • 1W1 Bone — оттенок слоновой кости, имеет слегка желтоватый подтон и подойдет обладательницам оливковой кожи.
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1W1 BoneУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1W1 Bone
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1W1 Bone. Фото: goldapple.ru
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1W1 BoneУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1W1 Bone
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1W1 Bone. Фото: Estée Lauder
  • 1N2 Ecru — выбор многих белокожих девушек, обеспечивает стойкое естественное покрытие.
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1N2 EcruУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1N2 Ecru
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1N2 Ecru. Фото: goldapple.ru
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1N2 EcruУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1N2 Ecru
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 1N2 Ecru. Фото: Estée Lauder
  • 2C3 Fresco — имеет плотную текстуру, благодаря которой перекрывает даже ярко выраженную пигментацию.
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2C3 FrescoУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2C3 Fresco
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2C3 Fresco. Фото: goldapple.ru
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2C3 FrescoУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2C3 Fresco
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2C3 Fresco. Фото: Estée Lauder
  • 2N1 Dawn — золотистый подтон этого оттенка выигрышно подсвечивает кожу изнутри, наполняя ее сиянием.
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2N1 DawnУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2N1 Dawn
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2N1 Dawn. Фото: goldapple.ru
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2N1 DawnУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2N1 Dawn
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 2N1 Dawn. Фото: Estée Lauder

Для маскировки более явных несовершенств можно использовать:

  • 3С2 Pebble — его насыщенная текстура создает плотное покрытие без дискомфорта. Светлокожие девушки могут смело выбирать
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3С2 PebbleУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3С2 Pebble
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3С2 Pebble. Фото: goldapple.ru
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3С2 PebbleУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3С2 Pebble
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3С2 Pebble. Фото: Estée Lauder
  • 3N1 Ivory Beige для всех случаев жизни — это универсальный оттенок, который подойдет практически всем.
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3N1 Ivory BeigeУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3N1 Ivory Beige
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3N1 Ivory Beige. Фото: goldapple.ru
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3N1 Ivory BeigeУхаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3N1 Ivory Beige
Ухаживающий тональный флюид Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, тон 3N1 Ivory Beige. Фото: Estée Lauder

Как гарантированно купить качественный и оригинальный тональный крем

Многие подбирают и заказывают косметику на маркетплейсе — это очень удобно из-за близости к дому пунктов выдачи. Но анализ отзывов доказывает, что нередко товар приходит в непотребном виде: с неполным объемом, в треснутом флаконе и пр. Поэтому целесообразнее сделать заказ непосредственно в магазине, чтобы гарантированно получить оригинальный и качественный продукт в заводской упаковке, а доставку заказать в ближайший ТЦ.

#Покупки#Косметика#Все материалы авторов#Макияж
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