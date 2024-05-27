Дофамин: как обуздать гормон радости

Дофамин передает сигналы между нервными клетками в мозге. Он участвует в таких процессах, как движение, обучение, внимание и эмоции. Когда мы испытываем что-то приятное или достигаем поставленной цели, уровень дофамина в мозге повышается, создавая ощущение удовлетворения и радости.