Дофамин: как обуздать гормон радости

Posted 27 мая, 08:15
Published 27 мая, 08:15
Modified 9 сентября, 23:46
Updated 9 сентября, 23:46
Дофамин передает сигналы между нервными клетками в мозге. Он участвует в таких процессах, как движение, обучение, внимание и эмоции. Когда мы испытываем что-то приятное или достигаем поставленной цели, уровень дофамина в мозге повышается, создавая ощущение удовлетворения и радости.
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