14-летняя школьница из Южно-Сахалинска стала «Юной Супермоделью Мира 2024» (видео)

Posted 27 мая, 20:54
Published 27 мая, 20:54
Modified 9 сентября, 23:50
Updated 9 сентября, 23:50
Среди всех участниц 14-летняя София Швыгова из Южно-Сахалинска была самой юной. Она признана «Юной Супермоделью Мира 2024». Однако главный титул был отдан филиппинке Марии Теа Джудинель Касункад с Филиппин, пишет sakh.online.
В конкурсе было предусмотрено нескольких раундов. Участницы выходили на сцену в нескольких нарядах, а также представляли свои таланты.
В качестве национального костюма для соответствующей номинации россиянка выбрала платье с кокошником, стилизованным под хохлому.
После конкурса София поделилась своими впечатлениями в социальной сети. Она рассказала, что поездка в Нью-Дели стала для нее особенным опытом. Также россиянка выразила благодарность всем, кто поддержал её и верил в неё. Юная модель также подчеркнула необходимость веры в свои силы для достижения результата.
Ms. Supermodel Worldwide наряду с девятью другими конкурсами проводится в Индии уже шесть лет. Его организатором является индийская компания Rubaru Group. Организация также занимается благотворительностью, помогая выступать против абортов и работать над улучшением положения женщин в стране.
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