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Posted 27 мая, 20:54

Published 27 мая, 20:54

Modified 9 сентября, 23:50

Updated 9 сентября, 23:50

14-летняя школьница из Южно-Сахалинска стала «Юной Супермоделью Мира 2024» (видео)

14-летняя школьница из Южно-Сахалинска стала «Юной Супермоделью Мира 2024» (видео)

27 мая 2024, 20:54
Фото: Фрагмент видео
В Нью-Дели (Индия) завершился конкурс Ms. Supermodel Worldwide. Свои страны представили более 30 моделей из более чем 30 государств. В их числе — Россия, Австралия, Китай, Япония, Нидерланды, Турция, Беларусь и США.

Среди всех участниц 14-летняя София Швыгова из Южно-Сахалинска была самой юной. Она признана «Юной Супермоделью Мира 2024». Однако главный титул был отдан филиппинке Марии Теа Джудинель Касункад с Филиппин, пишет sakh.online.

В конкурсе было предусмотрено нескольких раундов. Участницы выходили на сцену в нескольких нарядах, а также представляли свои таланты.

В качестве национального костюма для соответствующей номинации россиянка выбрала платье с кокошником, стилизованным под хохлому.

Фото: Фрагмент видео

После конкурса София поделилась своими впечатлениями в социальной сети. Она рассказала, что поездка в Нью-Дели стала для нее особенным опытом. Также россиянка выразила благодарность всем, кто поддержал её и верил в неё. Юная модель также подчеркнула необходимость веры в свои силы для достижения результата.

Ms. Supermodel Worldwide наряду с девятью другими конкурсами проводится в Индии уже шесть лет. Его организатором является индийская компания Rubaru Group. Организация также занимается благотворительностью, помогая выступать против абортов и работать над улучшением положения женщин в стране.

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#Общество#Видео#Красота#Все материалы авторов
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