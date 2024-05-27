14-летняя школьница из Южно-Сахалинска стала «Юной Супермоделью Мира 2024» (видео)

После конкурса София поделилась своими впечатлениями в социальной сети. Она рассказала, что поездка в Нью-Дели стала для нее особенным опытом. Также россиянка выразила благодарность всем, кто поддержал её и верил в неё. Юная модель также подчеркнула необходимость веры в свои силы для достижения результата.