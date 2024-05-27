10 лайфхаков от визажистов: как я научилась делать идеальный макияж

Posted 27 мая, 11:29
Published 27 мая, 11:29
Modified 9 сентября, 23:47
Updated 9 сентября, 23:47
Даже самая дорогая помада не ляжет на губы как следует, если они не подготовлены. Поэтому, если хотите сделать идеальный макияж, не пренебрегайте скрабами. Только не повторяйте моих ошибок и покупайте именно средства для губ! Используя скраб для лица, вы рискуете повредить нежную кожу губ. Я решила свои проблемы с помощью этого средства. Скраб отлично убирает шелушение и при этом увлажняет губы. Я повторяю процедуру дважды в неделю, этого достаточно, чтобы губы не пересыхали и помада ложилась на них ровно.
Небольшой лайфхак перед макияжем: прежде чем нанести скраб, приложите к губам ватный диск, смоченный теплой водой. Он смягчит кожу, и ее легче будет очистить.
Тема пилинга актуальна не только для губ. Идеальный макияж невозможен без ровной, гладкой кожи. Поэтому очень важно приобрести средство для пилинга и использовать его не реже 2 раз в неделю. Я пользуюсь универсальным средством с кислотами. Эта маска-пилинг особенно нравится мне тем, что не вызывает избыточного выделения себума. Для моей жирной кожи просто идеальная находка!
К слову, я перестала хранить уходовую косметику в ванной. Сырость и высокая температура провоцируют размножение бактерий, что сокращает срок службы косметики и снижает ее качество. Если не хотите раньше времени лишиться любимого скраба, уберите его в более сухое место.
Увлажнение — основа основ для идеального макияжа и вообще для здоровья кожи. Поэтому обязательно обзаведитесь хорошим увлажняющим средством. У меня дома жесткая вода, которая ужасно сушит кожу, по этой причине я долго искала средство для максимального увлажнения. Остановилась на этом лосьоне. С ним у меня была целая история. Похожую базу под макияж я заказала на одном из маркетплейсов. Ждать пришлось недолго, но увы, идеальный макияж с этим средством не получилось — упаковка оказалась раздавленной, а лосьон — разлитым. Так что ловите еще один лайфхак: заказывать косметику, особенно качественную и недешевую, нужно только из магазина. Так вы точно будете уверены в том, что средство не является подделкой и придет в идеальной сохранности. Да и с доставкой магазины не затягивают: я заказываю на сайте и уже на следующий день забираю товар в ТЦ.
Вернемся к «увлажнялкам». В пару к лосьону я приобрела крем, который очень выручает в летнюю жару. Пользуюсь им на ночь — и утром кожа выглядит свежей и увлажненной. Тон при нанесении ложится идеально, и макияж получается гораздо более аккуратным и стойким.
Еще один лайфхак для идеального макияжа — обязательное нанесение праймера. Раньше я считала базу под мейк излишеством, без которого можно обойтись. Однако, попробовав такой праймер, я изменила свое мнение. У средства легкая текстура, оно легко распределяется по коже. Сглаживаются все неровности, поры становятся не такими выраженными. После, при нанесении тонального средства, кожа выглядит идеальной, не теряя естественности.
Еще одна небольшая подсказка для идеального макияжа: если под рукой нет праймера, нанесите на лицо термальную воду и сразу после этого — тональное средство. Вода впитается, и тон ляжет на кожу ровным слоем. Макияж гарантированно продержится весь день.
Раньше я обходилась двумя помадами: нежно-розовая на каждый день и алая для вечерних выходов. Для идеального макияжа такой «программы-минимум» недостаточно. Тем более что сейчас в тренде губы с цветными переходами. Например, можно нанести темно-вишневый оттенок и добавить на внутренние части губ немного ярко-алого цвета. Получится очень выразительно!
Подробнее о том, как подобрать помаду для идеального макияжа, читайте здесь.
Естественный румянец делает лицо свежим, а образ нежным. Поэтому воздержитесь от ярких пятен на щеках в стиле Марфушечки-душечки. Постарайтесь подобрать средство, которое легко растушевать, с ним проще будет создать идеальный дневной макияж.
Я выбрала этот вариант на основе природных компонентов, потому что люблю подобные гибриды декоративной и уходовой косметики. Матовый финиш «гасит» блеск жирной кожи, так что для меня эти румяна — идеальный вариант.
Если ваш идеальный макияж подразумевает максимально размытый легкий румянец, выбирайте кремовые средства. Такие румяна легко смешать с тональным кремом и добиться полупрозрачного розового тона на щеках. В случае, когда румян под рукой не оказалось, возьмите помаду и с помощью кисти нанесите ее на яблочки щек. В крайнем случае это можно сделать подушечками пальцев.
Не забудьте добавить хайлайтер, чтобы ваша кожа засияла. Это обязательное условие идеального макияжа! Наносить его лучше мокрым спонжем, так эффект сияния продержится дольше. К слову, не забывайте мыть кисти и спонжи перед тем, как собираетесь ими воспользоваться. Так на кожу не попадут подсохшие остатки косметики и размножающиеся в них бактерии.
Раньше я часто пользовалась для макияжа кремовым хайлайтером, потому что считала, что только такая текстура позволяет сделать сияние естественным. Теперь мой фаворит — такой пудровый хайлайтер. Его не нужно маскировать сверху слоем тональника, чтобы спрятать слишком насыщенное сияние. Достаточно только аккуратно распределить хайлайтер — и идеальный образ готов.
Главный враг идеального макияжа — круги под глазами. Избавиться от них за пару дней, конечно, не получится, но можно удачно замаскировать. Я нашла для домашнего макияжа такой вариант консилера. Это целый комплекс витаминов, пептидов и протеинов, так что это не только отличный вариант маскировки, но и уход.
На всякий случай напомню: для потемнений под глазами идеально подходит розовый консилер, а для покраснений на лице — зеленоватый. Накладываясь на пигментацию, они дают нейтральный серый оттенок, который потом можно просто замаскировать тональным средством. Что делать, если консилера под рукой нет? Меня в подобном случае однажды выручила помада. После бессонной ночи в путешествии у меня были жуткие темные круги под глазами. Решила взять немного розовой помады и нанести под нижние веки, очень тщательно растушевывая. Круги стали почти незаметными, макияж был спасен.
Еще один лайфхак, проверенный на собственном опыте. Чтобы консилер лег идеально и скрыл все участки пигментации, старайтесь наносить его кистью. Волоски распределят средство по всей поверхности проблемного участка, не оставив ни малейшего пробела.
Роскошные яркие ресницы — это основа современного идеального макияжа. В моду снова входит цветная тушь и густая, насыщенная прорисовка. Не забывайте завивать ресницы щипцами, чтобы добиться более распахнутого взгляда. Красить желательно и верхнюю, и нижнюю сторону, прокрашивая каждый волосок. Чтобы при этом ресницы не слипались, а тушь не сваливалась в комочки, тщательно выбирайте кисть. Мне нравится такая, как здесь. Круглый кончик дает возможность легко прокрасить короткие ресницы во внутренних уголках глаз.
Если нужно прежде всего добиться идеального объема, подержите кисточку с тушью у корней, подвигайте ею, как бы разделяя волоски и только потом медленно проведите вверх. Если важно добавить длину, начните окрашивание с кончиков. Когда тушь чуть подсохнет, можно наносить второй слой, двигаясь уже от корней.
Лайфхак от визажистов, проверенный на себе: для идеального макияжа нужно использовать минимум два тональных средства разной плотности. Более плотное хорошо скрывает проблемные участки кожи, а более легкое — выравнивает тон. При этом очень важно подобрать средства, идеально совпадающие по цвету. Чтобы у вас не возникло проблем с выбором, воспользуйтесь советами отсюда.
Обязательно нанести средство на все лицо, чтобы не оставить светлых границ у линии роста волос или на нижней части подбородка. Можно добавить на линию нижней челюсти и шею немного бронзера. Не забывайте о тщательной растушевке! Идеальный макияж останется украсить последним штрихом — вашей улыбкой.
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