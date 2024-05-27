10 лайфхаков от визажистов: как я научилась делать идеальный макияж

Увлажнение — основа основ для идеального макияжа и вообще для здоровья кожи. Поэтому обязательно обзаведитесь хорошим увлажняющим средством. У меня дома жесткая вода, которая ужасно сушит кожу, по этой причине я долго искала средство для максимального увлажнения. Остановилась на этом лосьоне. С ним у меня была целая история. Похожую базу под макияж я заказала на одном из маркетплейсов. Ждать пришлось недолго, но увы, идеальный макияж с этим средством не получилось — упаковка оказалась раздавленной, а лосьон — разлитым. Так что ловите еще один лайфхак: заказывать косметику, особенно качественную и недешевую, нужно только из магазина. Так вы точно будете уверены в том, что средство не является подделкой и придет в идеальной сохранности. Да и с доставкой магазины не затягивают: я заказываю на сайте и уже на следующий день забираю товар в ТЦ.