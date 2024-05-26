Врач заявила об опасности патчей иголками

Суть в том, что патчи с иголками от воспалений содержат в себе салициловую кислоту. Она может вызвать пересушивание кожи и разъедать головку прыща. Это способно привести к тому, что содержимое начнет вытекать наружу и попасть под патч, что, в конечном итоге, может спровоцировать еще большее воспаление.