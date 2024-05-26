Врач заявила об опасности патчей иголками

Posted 26 мая, 18:08
Published 26 мая, 18:08
Modified 9 сентября, 23:45
Updated 9 сентября, 23:45
Суть в том, что патчи с иголками от воспалений содержат в себе салициловую кислоту. Она может вызвать пересушивание кожи и разъедать головку прыща. Это способно привести к тому, что содержимое начнет вытекать наружу и попасть под патч, что, в конечном итоге, может спровоцировать еще большее воспаление.
Более того, иголки могут вызвать сильное раздражение проблемных участков кожи, из-за чего есть риск развития контактного дерматита. В результате использование этого косметического средства не устраняет проблемы с прыщами, а увеличивает вероятность заражения и возникновения пятен после акне и рубцов на коже.
Если у вас возникают воспаления на коже, рекомендуется отказаться от использования подобных средств и предпочесть другие для ухода.
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