Как после 40 лет ускорить метаболизм и что делать, чтобы с возрастом не располнеть

Posted 26 мая, 17:15
Published 26 мая, 17:15
Modified 9 сентября, 23:39
Updated 9 сентября, 23:39
Если раньше любимые бабушкины пирожки с аппетитом съедались без риска для фигуры, то теперь они дают о себе знать лишними килограммами на весах. Поэтому мучное и сладкое должно стать очень редким гостем в рационе. Диетологи советуют наполнять его преимущественно нежирными белками, продуктами из цельного зерна, большим количеством фруктов, овощей, зелени, полезными растительными маслами.
Также можно добавить в меню некоторые продукты, которые ускоряют метаболизм. Например, какао. По словам диетологов, оно содержит магний, который активирует митохондрии — их называют батарейками наших клеток. Если они работают не на полную мощь, то питательные вещества плохо усваиваются и не преобразуются в энергию.
Следующим в списке полезных для обмена веществ продуктов значится гранат — содержащееся в нем вещество уролитин также будит наши клеточные митохондрии и заставляет их работать.
Большую пользу в данном процессе играет увеличение в рационе жирной рыбы: омега-3 славится своим замечательным свойством ускорять обмен веществ.
Для метаболизма также необходимо поддерживать активный образ жизни. В вашем режиме должны обязательно появиться такие виды тренировок, как бег, скандинавская ходьба, езда на велосипеде, плавание.
«Физические упражнения помогают увеличить сухую мышечную массу, которая сжигает больше калорий даже в состоянии покоя. Это также помогает сжигать калории после тренировки и повышает чувствительность к инсулину, способствуя лучшему метаболизму глюкозы», — отмечают специалисты.
Психическое здоровье тоже влияет на метаболизм. Так, например, хронический стресс приводит к гормональному дисбалансу в организме, а это всерьез может замедлить обмен веществ и привести к набору веса. Прекрасный способ снять стресс — это занятия духовными практиками: йогой, цигуном, медитациями.
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