Как после 40 лет ускорить метаболизм и что делать, чтобы с возрастом не располнеть

Если раньше любимые бабушкины пирожки с аппетитом съедались без риска для фигуры, то теперь они дают о себе знать лишними килограммами на весах. Поэтому мучное и сладкое должно стать очень редким гостем в рационе. Диетологи советуют наполнять его преимущественно нежирными белками, продуктами из цельного зерна, большим количеством фруктов, овощей, зелени, полезными растительными маслами.