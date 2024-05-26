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Posted 26 мая, 07:50

Published 26 мая, 07:50

Modified 9 сентября, 23:44

Updated 9 сентября, 23:44

10 странных фактов о рыжих, о которых вы никогда не знали

10 странных фактов о рыжих, о которых вы никогда не знали

26 мая 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
10 странных фактов о рыжих, о которых вы никогда не знали
Что делает рыжие волосы рыжими? В чем их уникальность? Почему ген рыжих влияет на здоровье? Подробности и объяснения интересных фактов — в материале NEWIA.

Рыжие волосы привлекают внимание окружающих. Тем не менее, натуральные рыжие встречаются относительно редко, только 1-2 человека из ста могут претендовать на это звание.

Рассказываем, чем же отличаются рыжеволосые люди от всех остальных и почему этот цвет является генетической мутацией.

Рыжие волосы являются генетической мутациейРыжие волосы являются генетической мутацией
Рыжие волосы являются генетической мутацией. Фото: 1MI

Ген рыжих

Наши гены во многом определяют нашу внешность. За рыжие волосы отвечает ген MC1R, который получается в результате следующий смешиваний.

Цвет ваших волос определяется двумя пигментами. Эумеланин делает ваши волосы светлыми или темными. У людей с черными волосами его много, а у блондинов — нет. А есть второй вид пигмента — феомеланин, который является красным и его носителей крайне мало. Рыжие волосы получаются при соединении феомеланина и эумеланина, в результате чего образуется ген MC1R.

Для того, чтобы ребенок унаследовал рыжие волосы, обоим родителям нужно носить мутировавший ген MC1R, который может внешне даже не проявляться. Но и при этом вероятность появления рыжеволосого ребенка составляет примерно 1 к 4.

Рыжие составляют всего 2% населения земного шара, что делает этот цвет волос редким. Самая высокая концентрация рыжих в Шотландии (13%), за ней следует Ирландия (10%).
Рыжие составляют всего 2% населения земного шара, что делает этот цвет волос редкимРыжие составляют всего 2% населения земного шара, что делает этот цвет волос редким
Рыжие составляют всего 2% населения земного шара, что делает этот цвет волос редким. Фото: 1MI

Внешность рыжеволосых

  • Рыжие волосы — не единственное, что делает этих людей особенными. Они также чаще всего левши.

  • Настоящие рыжеволосые люди не седеют. Это связано с тем, что пигмент со временем просто тускнеет, поэтому они становятся блондинами.
  • У рыжих чаще всего карие глаза. Наименее распространенный цвет глаз: голубой.

  • У рыжих волос меньше, чем у других людей. У блондинов, например, в среднем около 150 000 прядей волос на голове, тогда как у рыжих их всего 90 000. К счастью, рыжие волосы, как правило, толще и гуще, поэтому заметить разницу тяжело.
Не у всех рыжих есть веснушкиНе у всех рыжих есть веснушки
Не у всех рыжих есть веснушки. Фото: Изображение Midjourney

Здоровье рыжеволосых

  • Рыжеволосые мужчины имеют более крепкое здоровье. Исследование, опубликованное British Journal of Cancer, показало, что у мужчин с рыжими волосами вероятность развития рака простаты на 54% ниже, чем у их шатенов и блондинов.
  • Рыжие по-другому чувствуют боль, вот почему рыжеволосым требуется больше анестезии.

  • Рыжеволосые имеют более высокий риск развития рака кожи. Это связано с тем, что ген, создающий рыжие волосы, также влияет и на выработку меланина, делая рыжеволосых менее защищенными от солнца.

  • Рыжие волосы часто связывают с веснушками, но на самом деле эти два разных гена. Это означает, что не у всех рыжих есть веснушки и не все люди с веснушками являются носителями гена рыжести.

  • Не смотря на то, что рыжеволосые имеют более светлую кожу и чаще обгорают, они имеют способность вырабатывать больше витамина D при меньшем количестве солнца, чем другие люди.
Фото: Изображение Midjourney

Всемирный фестиваль рыжеволосых

В Нидерландах проводится фестиваль Redhead Days, который организуют специально для рыжеволосых. Каждый год тысячи людей приезжают в Тилбург, где в течение трех дней проходят мастер-классы по макияжу и советам по уходу за кожей, а также участвуют в фотосессии и дружеских встречах.

Это мероприятие появилось случайным образом в 2005 году, когда местный художник-любитель разместил в голландской газете объявление о 15 рыжеволосых моделях — и их набралось в 10 раз больше. Мероприятие было настолько популярным, что встреча рыжих стала ежегодной традицией, а затем и полноценным фестивалем.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Красота#Волосы
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