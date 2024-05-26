10 странных фактов о рыжих, о которых вы никогда не знали

Цвет ваших волос определяется двумя пигментами. Эумеланин делает ваши волосы светлыми или темными. У людей с черными волосами его много, а у блондинов — нет. А есть второй вид пигмента — феомеланин, который является красным и его носителей крайне мало. Рыжие волосы получаются при соединении феомеланина и эумеланина, в результате чего образуется ген MC1R.