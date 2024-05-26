10 странных фактов о рыжих, о которых вы никогда не знали

Posted 26 мая, 07:50
Published 26 мая, 07:50
Modified 9 сентября, 23:44
Updated 9 сентября, 23:44
Рыжие волосы привлекают внимание окружающих. Тем не менее, натуральные рыжие встречаются относительно редко, только 1-2 человека из ста могут претендовать на это звание.
Наши гены во многом определяют нашу внешность. За рыжие волосы отвечает ген MC1R, который получается в результате следующий смешиваний.
Цвет ваших волос определяется двумя пигментами. Эумеланин делает ваши волосы светлыми или темными. У людей с черными волосами его много, а у блондинов — нет. А есть второй вид пигмента — феомеланин, который является красным и его носителей крайне мало. Рыжие волосы получаются при соединении феомеланина и эумеланина, в результате чего образуется ген MC1R.
Для того, чтобы ребенок унаследовал рыжие волосы, обоим родителям нужно носить мутировавший ген MC1R, который может внешне даже не проявляться. Но и при этом вероятность появления рыжеволосого ребенка составляет примерно 1 к 4.
Рыжие составляют всего 2% населения земного шара, что делает этот цвет волос редким. Самая высокая концентрация рыжих в Шотландии (13%), за ней следует Ирландия (10%).
В Нидерландах проводится фестиваль Redhead Days, который организуют специально для рыжеволосых. Каждый год тысячи людей приезжают в Тилбург, где в течение трех дней проходят мастер-классы по макияжу и советам по уходу за кожей, а также участвуют в фотосессии и дружеских встречах.
Это мероприятие появилось случайным образом в 2005 году, когда местный художник-любитель разместил в голландской газете объявление о 15 рыжеволосых моделях — и их набралось в 10 раз больше. Мероприятие было настолько популярным, что встреча рыжих стала ежегодной традицией, а затем и полноценным фестивалем.
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