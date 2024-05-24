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Posted 24 мая, 15:51

Published 24 мая, 15:51

Modified 9 сентября, 23:42

Updated 9 сентября, 23:42

Русский Серкан Волков стал причиной драки между его женой и экранной партнершей

24 мая 2024, 15:51
Актер Никита Волков, которого все называют русским Серканом Болатом после роли в российской адаптации турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве», оказался в щекотливой ситуации: из-за него подрались его супруга Елена и партнерша по сериалу Лиана Гриба.

На прошлой неделе все СМИ обсуждали инцидент, который произошел в кинотусовке. На вечеринке по поводу окончания сериала «Постучись в мою дверь в Москве» подрались исполнительница главной роли Лиана Гриба и жена ее экранного партнера Никиты Волкова — Елена.

Елена написала на актрису заявление в полицию, в котором отметила, что была избита. По словам женщины, Гриба вылила на нее вино, а потом повалила на пол, стала бить и царапать, приговаривая при этом, что влюблена в Никиту, и требовала оставить его.

В свою очередь Лиана в своих соцсетях опровергла эту информацию. Актриса отметила, что не знает ни о каком нападении, а также заявила, что никогда не испытывала романтических чувств к своему партнеру по съемочной площадке.

«Все заявления о каких-либо моих особенных взаимоотношениях с Никитой Волковым за пределами проекта являются смехотворными и лишь плод чьей-то фантазии, однозначно не моей», — написала артистка в соцсети.

Гриба действительно в данный момент готовится к собственной свадьбе — буквально перед съемками сериала она сообщила поклонникам, что ее молодой человек, актер Артем Губин, сделал ей предложение.

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