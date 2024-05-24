Правда ли, что из-за сидячей работы у женщин появляется вдовий горб: ответ специалист

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Наверняка многие люди в возрасте замечали появление сзади на шее уплотнения, которое, если с ним ничего не делать, со временем увеличивается и становится тверже, — так называемый вдовий горб. Правда ли, что он образуется у женщин, занятых сидячей работой, и как от него избавиться — читайте в статье.