Правда ли, что из-за сидячей работы у женщин появляется вдовий горб: ответ специалист

Posted 24 мая, 07:10
Published 24 мая, 07:10
Modified 9 сентября, 23:37
Updated 9 сентября, 23:37
Вдовий горб — это избыточное отложение подкожно-жировой клетчатки в районе седьмого шейного позвонка. В итоге там образуется уплотнение, которое постепенно растет, в то время как позвонки под ним деформируются, а кровеносные сосуды пережимаются.
Вдовий горб чаще появляется у женщин в возрасте после 50 лет. У мужчин тоже встречается, но реже. Связано его образование с возрастными гормональными изменениями, которые затрагивают в том числе костно-мышечную систему — кости становятся менее плотными и прогибаются под влиянием роста объемов подкожно-жировой клетчатки.
Образование на шее получило название «вдовий горб» в средние века, когда люди жили недолго, и в 40–50 лет женщины чаще всего уже были вдовами.
Вдовий горб отрицательно влияет на здоровье, так как вызывает нарушение кровообращения в сосудах шеи, что приводит к ухудшению питания позвонков и головного мозга. Также он вызывает дистрофические изменения в позвонках и их быстрое разрушение. В итоге у женщин и мужчин, страдающих этим недугом, появляются боли в шее и голове, нарушения сна и общее ухудшение самочувствия.
Как рассказал журналистам life.ru хирург Александр Умнов, наиболее частыми причинами появления вдовьего горба являются гиподинамия и постоянное напряжение мышц спины, которое возникает при постоянной работе за компьютером.
Кроме того, появлению образования на шее способствуют травмы шейного отдела позвоночника и остеохондроз, избыточный вес, туберкулез костей и др.
Лечение вдовьего горба у женщин и мужчин зависит от причин его образования. Чаще всего используются такие безоперационные методы, как массаж, лечебная гимнастика и назначение противовоспалительных и обезболивающих средств.
Впрочем, проще не допустить появления этого образования — для этого достаточно отрываться от экрана компьютера и совершать короткую разминку хотя бы раз в час.
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