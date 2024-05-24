Опозорилась в Каннах: Викторию Боню подвел наряд

В чем же появилась Виктория Боня перед публикой, собравшейся на Лазурном берегу? В своем наряде она, как едко прокомментировали в соцсетях, напоминала страуса — блогер выбрала для красной дорожки платье, декорированное пушистыми перьями. Критике подвергся и декор, и фасон — подписчики справедливо заметили, что наряд спрятал шею Бони, а вот подмышки и ноги, которые у бывшей телезвезды далеко не в лучшем виде, наоборот, обнажил.