Опозорилась в Каннах: Викторию Боню подвел наряд

Posted 24 мая, 14:09
Published 24 мая, 14:09
Modified 9 сентября, 23:41
Updated 9 сентября, 23:41
В чем же появилась Виктория Боня перед публикой, собравшейся на Лазурном берегу? В своем наряде она, как едко прокомментировали в соцсетях, напоминала страуса — блогер выбрала для красной дорожки платье, декорированное пушистыми перьями. Критике подвергся и декор, и фасон — подписчики справедливо заметили, что наряд спрятал шею Бони, а вот подмышки и ноги, которые у бывшей телезвезды далеко не в лучшем виде, наоборот, обнажил.
Ксения Собчак прокомментировала образ Бони язвительно — «в чем-то розово-страусином» — и поиронизировала над явным желанием блогера стать звездой киновечеринки в Каннах.
Впрочем, несмотря ни на что, Виктория Боня, видимо, осталась довольна своим образом, а на насмешки предпочитает не обращать внимания. Кроме того, она заявила, что ее нарядом и внешним видом восхитилась сама Белла Хадид. По словам Бони, супермодель даже выкрикнула комплимент в ее адрес.
Стоит отметить, что Виктория Боня с трудом попала во Францию на Каннский кинофестиваль, поскольку ее вид на жительство в ЕС, оказывается, истек. Ей приходилось жить от в США, то в Эмиратах, то в Москве. Однако недавно Боня получила визу, что и позволило ей посетить Францию.
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