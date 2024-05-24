Netflix показал ведьмака Лиама Хемсворта и получил порцию хейта от фанатов (тизер)

Его насмерть пронзает вилами один из жителей Ривии. Рядом с умирающим Геральтом оказывается его возлюбленная Йеннифэр, которая также исчерпала свои силы, пытаясь его спасти. Однако они не умираю — появляется Цири и забирает ведьмака и чародейку на мифический остров Авалон. У книг конец получился открытым, но игровая вселенная «Ведьмака» развила концепт его воскрешения в том же мире, но без памяти и через несколько лет после всех событий.