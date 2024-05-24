Netflix показал ведьмака Лиама Хемсворта и получил порцию хейта от фанатов (тизер)

Posted 24 мая, 06:00
Published 24 мая, 06:00
Modified 9 сентября, 23:36
Updated 9 сентября, 23:36
На YouTube первый ролик нового сезона всего за день собрал почти 1 млн. просмотров, при этом «лайков» для такого количества явно не добралось — всего 14 тысяч, а вот отрицательных реакций почти по сотню тысяч.
В комментариях многие зрители выразили желание вернуть Генри Кавилла, который играл Белого волка в предыдущих частях ведьмачьей саги. Некоторые же отметили, что проблема сериала заключается не в смене актера, а в сценарии, поэтому возвращение Кавилла мало что изменило бы.
А вот мнения фанатов о Лиаме Хемсворте в образе главного ведьмака разделились. Некоторые считают, что он лишь пытается копировать Кавилла и уступает ему в харизме и физической форме. Другие же заявили, что Хемсворт справился неплохо, тем более, что книжный Геральт в противовес образу Кавилла, не отличался особо подкаченной фигурой, был сух и устал.
Некоторые зрители считают, что принять Хемсворта в роли Геральта было бы проще, если бы он играл с самого начала. Авторы сериала должны будут объяснить смену актера в сюжете новых эпизодов.
Четвертый сезон выйдет в 2025 году. Затем будет пятый сезон, который станет финальным для шоу.
Напомним, что в последних главах книг Сапковского Геральт возвращается в Ривию. В городе вспыхивает погром против нелюдей, и ведьмак, верный своим принципам, вмешивается, чтобы защитить эльфов и краснолюдов от разъяренной толпы.
Его насмерть пронзает вилами один из жителей Ривии. Рядом с умирающим Геральтом оказывается его возлюбленная Йеннифэр, которая также исчерпала свои силы, пытаясь его спасти. Однако они не умираю — появляется Цири и забирает ведьмака и чародейку на мифический остров Авалон. У книг конец получился открытым, но игровая вселенная «Ведьмака» развила концепт его воскрешения в том же мире, но без памяти и через несколько лет после всех событий.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14