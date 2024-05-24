Ханде Эрчел представила публике в Каннах бойфренда — миллиардера Хакана Сабанджи

Так или иначе, но красивая актерская пара разбежалась. Керем Бюрсин пока остается в одиночестве. А вот Ханде зря времени не теряла. Вскоре поползли слухи о том, что она встречается с красавцем-миллиардером Хаканом Сабанджи, который считается самым завидным холостяком Турции.