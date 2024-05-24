Ханде Эрчел представила публике в Каннах бойфренда — миллиардера Хакана Сабанджи

Posted 24 мая, 15:22
Published 24 мая, 15:22
Modified 9 сентября, 23:42
Updated 9 сентября, 23:42
За жизнью актрисы Ханде Эрчел после яркой роли в сериале «Постучись в мою дверь» следят миллионы фанатов. Особенно их интересует личная жизнь 30-летней красавицы. Поклонники радовались тому, что их экранная любовь с Керемом Бюрсином (сыграл в «Постучись в мою дверь» Серкана Болата) перевоплотилась в реальную.
Влюбленные появлялись вместе на красных дорожках, ездили отдыхать, посещали разные развлекательные мероприятия. Некоторое время их считали самой красивой парой турецкого кинематографа. Многие фанаты уже предвкушали свадьбу кумиров, представляя то, как прекрасна будет Ханде в свадебном платье, но неожиданно пара объявила о расставании.
Позже всплыли подробности о том, что отношения голубков вовсе не были гармоничными — они то и дело ссорились и разъезжались. А некоторые говорили, что Эрчел и Бюрсин вовсе крутили пиар-роман для поддержания популярности сериала.
Так или иначе, но красивая актерская пара разбежалась. Керем Бюрсин пока остается в одиночестве. А вот Ханде зря времени не теряла. Вскоре поползли слухи о том, что она встречается с красавцем-миллиардером Хаканом Сабанджи, который считается самым завидным холостяком Турции.
Семья Сабанджи занимается морскими и авиационными перевозками, их состояние оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Долгое время парочка скрывала свой роман. Поклонники вычисляли их по одинаковой геолокации во время их романтических путешествий. Но вскоре Ханде и Хакан стали открыто публиковать романтические фотографии.
Открытое появление пары в Каннах многие расценивают как знак скорой свадьбы. Говорят, что родители миллиардера против невестки-актрисы. Но, судя по тому, что пара все еще вместе, это разногласие им удалось преодолеть.
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