Гонялась за мужем с топором: Бритни Спирс довела Сэма Асгари, и он подал на развод

Когда Бритни освободилась из-под опеки отца, она перестала принимать прописанные ей препараты. В результате у певицы начались резкие приступы агрессии, основной мишенью которых стал Асгари. Во время очередной ссоры Сэм, человек неконфликтный и не любящий спорить, в который раз попытался успокоить Бритни. Однако, она не только не утихомирилась, но и принялась гоняться за возлюбленным с топором в руках. После этого Сэм, попросту испугавшись за свою безопасность, решил порвать с Бритни и покинуть их общий дом. К слову, персонал, который там работает, тоже не раз попадал «под горячую руку» Спирс. Известно, что она устраивала истерики, грубила сотрудникам, а некоторых из них, напротив, пыталась соблазнить. К слову, именно измену ранее называли основной причиной расставания певицы с супругом.