Гонялась за мужем с топором: Бритни Спирс довела Сэма Асгари, и он подал на развод

Posted 24 мая, 15:54
Published 24 мая, 15:54
Modified 9 сентября, 23:42
Updated 9 сентября, 23:42
По информации от инсайдеров, развод Сэма Асгари и Бритни Спирс был вызван прежде всего шокирующим поведением последней. Бритни часто срывалась на любимого, так что бурные скандалы между ними были не редкостью. Однако, словами все не ограничивалось — иногда возлюбленные попросту дрались друг с другом. Одна из таких стычек чуть не стала роковой в жизни Сэма Асгари.
Когда Бритни освободилась из-под опеки отца, она перестала принимать прописанные ей препараты. В результате у певицы начались резкие приступы агрессии, основной мишенью которых стал Асгари. Во время очередной ссоры Сэм, человек неконфликтный и не любящий спорить, в который раз попытался успокоить Бритни. Однако, она не только не утихомирилась, но и принялась гоняться за возлюбленным с топором в руках. После этого Сэм, попросту испугавшись за свою безопасность, решил порвать с Бритни и покинуть их общий дом. К слову, персонал, который там работает, тоже не раз попадал «под горячую руку» Спирс. Известно, что она устраивала истерики, грубила сотрудникам, а некоторых из них, напротив, пыталась соблазнить. К слову, именно измену ранее называли основной причиной расставания певицы с супругом.
Друзья Бритни также не остались в стороне от происходящего. Они заявили, что Спирс необходимо снова назначить опекуна. Ведь неадекватное поведение (вплоть до танцев в обнаженном виде с ножом в руке) началось именно тогда, когда звезда через суд добилась снятия прав опеки с ее отца. Вырвавшись «на волю» Бритни перестала принимать лекарства и своевременно посещать психотерапевта.
Поскольку своему отцу, Джейми Спирсу, Бритни не доверяет, родственники предлагают назначить опекуном кого-то, в ком звезда может быть полностью уверена. Однако, желающих брать на поруки поп-звезду с перепадами настроения пока не нашлось.
Пока родня и друзья обсуждают проблемы Бритни, она нежится на пляже и выкладывает фото в стиле ню. Пожалуй, единственный, кто выигрывает от такого поведения, — новый бойфренд певицы, который когда-то был у нее простым рабочим. Семья девушки не без оснований полагает, что он просто тянет деньги из Бритни, пользуясь ее не вполне адекватным состоянием.
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