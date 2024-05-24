Дряблый живот или кубики пресса? Новое фото Тома Круза вызвало ажиотаж в Сети

Ажиотаж вызвали снимки Тома Круза, которые были сделаны во время прогулки по пляжу на Майорке. Актер был топлесс и внимательные зрители с просторов Сети начали писать в его адрес совсем не лестные комментарии. Многие заметили «дряблый живот» Круза и выразили надежду на то, что актер будет проводить в спортзале больше времени, чем сейчас. Другая половина пользователей вступилась за любимца. На комментарии хейтеров они отвечали, что Тому уже на минуточку 61 год и для своего возраста он выглядит отлично. К тому же на фото они заметили не лишние килограммы, а вполне заметные кубики пресса.