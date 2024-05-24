Дряблый живот или кубики пресса? Новое фото Тома Круза вызвало ажиотаж в Сети

Posted 24 мая, 15:14
Published 24 мая, 15:14
Modified 9 сентября, 23:42
Updated 9 сентября, 23:42
Несмотря на то, что для своих лет Том выглядит вполне презентабельно, бодишейминг не обошел актера стороной. Обычно за лишние килограммы критикуют актрис, но достается и мужскому полу. За жизнью актеров следят не только поклонники, которые отмечают малейшие изменения во внешности кумиров, но и режиссеры, и продюсеры.
Ажиотаж вызвали снимки Тома Круза, которые были сделаны во время прогулки по пляжу на Майорке. Актер был топлесс и внимательные зрители с просторов Сети начали писать в его адрес совсем не лестные комментарии. Многие заметили «дряблый живот» Круза и выразили надежду на то, что актер будет проводить в спортзале больше времени, чем сейчас. Другая половина пользователей вступилась за любимца. На комментарии хейтеров они отвечали, что Тому уже на минуточку 61 год и для своего возраста он выглядит отлично. К тому же на фото они заметили не лишние килограммы, а вполне заметные кубики пресса.
Действительно, на фигуру и здоровье Том Круз не жалуется. Он по-прежнему активен на съемочной площадке и старается самостоятельно выполнять все трюки, даже самые сложные. Для этого следует держать себя в форме, поэтому Круз ежедневно посвящает большую часть времени разнообразным спортивным занятиям. Благодаря им он спокойно проходит по крыше небоскреба, прыгает на мотоцикле со скалы, висит на крыле летящего самолета и выполняет еще множество разнообразных трюков.
Актер находит время для круговых функциональных тренировок, не забывая при этом и о весовых нагрузках. В качестве кардио Круз предпочитает хайкинг и поездки на велосипеде. Однако это еще даже не половина списка его спортивных увлечений. Том занимается кейвингом (исследованием пещер), греблей на каяке, скалолазанием, боксом и фехтованием.
Чтобы не перегружать организм лишними калориями, актер придерживается строгой диеты. При своем уровне физической активности он потребляет всего 1200–1500 калорий в сутки. Основу его правильного питания составляют овощи, яйца, рыба и мясо курицы. При этом Том старается не употреблять углеводы, полагая, что они вредят структуре мышц. Чтобы сохранить как можно больше полезных веществ в своей пище, Круз готовит ее на гриле. Еще один пункт звездного ПП-рациона — протеиновые коктейли, которые актер пьет 2-3 раза в день.
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