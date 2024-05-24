Что такое сексомния и чем это «пикантное» расстройство опасно для окружающих

Posted 24 мая, 19:03
Published 24 мая, 19:03
Modified 9 сентября, 23:38
Updated 9 сентября, 23:38
Да, сексомния — это расстройство сна, такое же, как лунатизм. С той лишь разницей, что вместо ходьбы человек совершает ряд сексуальных действий. Это может быть не только половой акт, но и мастурбация, издавание характерных звуков, ласки и пр. Специалисты отмечают, что природа этого недуга кроется в сильном возбуждении, которое непроизвольно вырывается наружу, когда организм погружается в фазу глубокого сна.
Наиболее часто данное расстройство встречается у мужчин, но есть и среди пациентов и женщины. Как правило, сексомния проявляется у тех, кто уже страдает другими парасомниями — ходит или разговаривает во сне, проявляет еще какую-либо активность. Также в группе риска пациенты с такими нарушениями, как бруксизм, бессонница, нарколепсия, апноэ, синдром беспокойных ног и др.
Врачи-сомнологи не отметают и внешних причин проявления расстройства — это чрезмерный стресс, недосыпание, алкоголь и наркотики.
Многие не усматривают в данном расстройстве сна никакого опасного фактора, но это ошибочно, отмечают специалисты. Человек в ходе сна совершает сексуальные действия неосознанно, поэтому может вести себя грубо, травмировать партнера, причинить ему боль. Вот почему пациенту с сексомнией лучше всего спать одному и запираться на ночь. Для того, чтобы симптомы расстройства скорее прошли, необходимо обратиться к врачу-сомнологу.
Специалистам важно выяснить первопричину возникновения недуга, для этого они проводят исследования, записывают фрагменты проявлений сексомнии, изучают их, осуществляют тестирование пациента. После чего назначают лечение. Очень важно в ходе терапии снижать уровень стресса и тревоги у больного.
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