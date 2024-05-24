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Posted 24 мая, 19:03

Published 24 мая, 19:03

Modified 9 сентября, 23:38

Updated 9 сентября, 23:38

Что такое сексомния и чем это «пикантное» расстройство опасно для окружающих

Что такое сексомния и чем это «пикантное» расстройство опасно для окружающих

24 мая 2024, 19:03
Фото: Изображение Midjourney
Что такое сексомния и чем это «пикантное» расстройство опасно для окружающих
Сексомния — это сексуальные действия, совершаемые человеком во сне. Проснувшись, он ничего не помнит. Однако это не делает данную особенность его организма безопасной. О том, чем опасная сексомния и как ее лечить, в этом материале.

Необычное расстройство

Да, сексомния — это расстройство сна, такое же, как лунатизм. С той лишь разницей, что вместо ходьбы человек совершает ряд сексуальных действий. Это может быть не только половой акт, но и мастурбация, издавание характерных звуков, ласки и пр. Специалисты отмечают, что природа этого недуга кроется в сильном возбуждении, которое непроизвольно вырывается наружу, когда организм погружается в фазу глубокого сна.

Сексомния — это расстройство сна, такое же, как лунатизмСексомния — это расстройство сна, такое же, как лунатизм
Сексомния — это расстройство сна, такое же, как лунатизм. Фото: Изображение Midjourney

Факторы, которые могут спровоцировать сексомнию

Наиболее часто данное расстройство встречается у мужчин, но есть и среди пациентов и женщины. Как правило, сексомния проявляется у тех, кто уже страдает другими парасомниями — ходит или разговаривает во сне, проявляет еще какую-либо активность. Также в группе риска пациенты с такими нарушениями, как бруксизм, бессонница, нарколепсия, апноэ, синдром беспокойных ног и др.

Врачи-сомнологи не отметают и внешних причин проявления расстройства — это чрезмерный стресс, недосыпание, алкоголь и наркотики.

Чем опасно проявление сексомнии

Многие не усматривают в данном расстройстве сна никакого опасного фактора, но это ошибочно, отмечают специалисты. Человек в ходе сна совершает сексуальные действия неосознанно, поэтому может вести себя грубо, травмировать партнера, причинить ему боль. Вот почему пациенту с сексомнией лучше всего спать одному и запираться на ночь. Для того, чтобы симптомы расстройства скорее прошли, необходимо обратиться к врачу-сомнологу.

Пациенту с сексомнией лучше всего спать одному и запираться на ночьПациенту с сексомнией лучше всего спать одному и запираться на ночь
Пациенту с сексомнией лучше всего спать одному и запираться на ночь. Фото: Изображение Midjourney

Как лечат сексомнию

Специалистам важно выяснить первопричину возникновения недуга, для этого они проводят исследования, записывают фрагменты проявлений сексомнии, изучают их, осуществляют тестирование пациента. После чего назначают лечение. Очень важно в ходе терапии снижать уровень стресса и тревоги у больного.

#Общество#Семья#Все материалы авторов#Болезнь
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