Что такое сексомния и чем это «пикантное» расстройство опасно для окружающих

Да, сексомния — это расстройство сна, такое же, как лунатизм. С той лишь разницей, что вместо ходьбы человек совершает ряд сексуальных действий. Это может быть не только половой акт, но и мастурбация, издавание характерных звуков, ласки и пр. Специалисты отмечают, что природа этого недуга кроется в сильном возбуждении, которое непроизвольно вырывается наружу, когда организм погружается в фазу глубокого сна.