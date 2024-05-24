6 признаков того, что человек вам врет: они точно выдают лживого собеседника

Медленный ритм речи Смена положения тела Повторение вопроса Зрительный контакт Меняющийся голос Использование приемов отвлечения

Если вы хотите понять, врет ли вам человек, достаточно понаблюдать за его невербальным поведением, то есть за тем, как он говорит, смотрит, жестикулирует. В этом материале перечислим основные признаки лживого собеседника.