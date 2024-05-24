6 признаков того, что человек вам врет: они точно выдают лживого собеседника

Posted 24 мая, 07:57
Published 24 мая, 07:57
Modified 9 сентября, 23:37
Updated 9 сентября, 23:37
Человек, который врет своему собеседнику, как правило, говорит медленнее, чем обычно. Объяснение простое — таким образом обманщик тщательно обдумывает, что ему сказать, чтобы его ложь была убедительной. Также он будет перемежать речь словами-паразитами, междометиями, дабы намеренно затянуть разговор.
Также обманщик может непроизвольно менять положение тела. К примеру, если он сидит, то может резко откинуться назад, закинуть ногу на ногу, скрестить руки на груди. Если он стоит, то начинает переминаться с ноги на ногу, размахивать руками.
Часто в разговоре можно услышать от собеседника фразы наподобие «Как ты сказал? Повтори, пожалуйста, вопрос». Это тоже может говорить о вранье человека, ведь этим он опять же пытается выиграть время, чтобы придумать.
Вы можете понять, что собеседник вам врет, просто понаблюдав за его взглядом. Если собеседник резко отвел глаза, когда разговор зашел на спорную тему, значит, в его речи есть какая-то неправда. Также человек может пристально смотреть вам в глаза, якобы изображая мнимую открытость, — это тоже должно насторожить.
Голос врущего человека может меняться — становиться слабее, подрагивать, местами переходить в неразборчивое мычание. Также обманщик может часто откашливаться, делая вид, что прочищает горло, чтобы в дальнейшем солгать более убедительно.
Вруны часто при разговоре стараются держать руки у лица — поправляют прическу, вытирают уголки рта, теребят нос и пр. Также они могут смахивать несуществующие соринки с рукава — все это те невербальные сигналы, которые выдают волнение врущего человека.
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